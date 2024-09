Pedro Gallese evitó hablar del retorno de Paolo Guerrero y Christian Cueva a la selección peruana: “Es una pregunta incómoda”

El arquero de Perú, Pedro Gallese se refirió al regreso de la selección de Paolo Guerrero, Christian Cueva y André Carrillo

La derrota de Perú 1-0 ante Ecuador en Quito por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, sembró más dudas respecto al conjunto dirigido por Jorge Fossati, especialmente en el aspecto ofensivo, en el que ni Gianluca Lapadula, Alex Valera ni Santiago Ormeño fueron capaces de crear peligro en el área rival. Sumado a que, en la creación, tampoco destacaron Piero Quispe, Jean Pierre Archimbaud y Sergio Peña; salvo unos chispazos contra Colombia; pudieron generar ocasiones de peligro.

Por este motivo, algunas voces comienzan a pedir de nuevo a Paolo Guerrero y Christian Cueva, quienes dejaron una mala imagen en la última Copa América y no fueron considerados para esta fecha FIFA debido a su nula actividad futbolística, pero cuyas dotes futbolísticas no se ponen en duda, debido a lo entregado en el pasado a la ‘bicolor’.

En este contexto, Pedro Gallese; a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez para poner rumbo a Estados Unidos y retornar a los entrenamientos de Orlando City, fue consultado sobre el posible regreso del ‘Depredador’ y ‘Aladino’. El popular ‘Pulpo’ contestó con cautela y señaló que no es momento de hablar de quienes no están: “Hay que hablar de la gente que está, de Paolo y de Cueva, creo que es una pregunta un poco incómoda”, declaró.

La selección peruana cayó en su visita a Quito por las Clasificatorias. (Video: Movistar Deportes)

“La situación es complicada”

Pedro Gallese también reconoció que la situación de la selección peruana no es la mejor, debido a que se mantiene en el último puesto, muy lejos de la zona de repechaje y con un fixture muy complicado: “La situación es complicada. Todo el mundo sabe que estamos últimos, encima se nos vienen dos partidos muy difíciles para cerrar el año. Tenemos que ser consientes del momento en el que estamos y venir bien a la selección”, expresó.

Asimismo, realizó una autocrítica respecto al partido contra Ecuador, señalando que no pudieron mantener el nivel mostrado ante Colombia en Lima: “No fuimos atrevidos, no jugamos como contra Colombia, no tuvimos la pelota mucho tiempo. Exageramos mucho la pelota larga con los nueves y eso nos pasó factura”, continuó.

Pedro Gallese fue de los pocos puntos altos de la derrota de Perú ante Ecuador en Quito. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

El portero de la ‘bicolor’ también dejó en claro que no todo es negativo, ya que la relación con el DT Jorge Fossati se mantiene sólida y todavía queda mucho camino por recorrer. Además, recordó que para el Mundial 2026 la Conmebol tiene más cupos. por lo que las posibilidades incrementan:

“La relación con el ‘profe’ es lo mismo que cuando llegó, queremos lo mejor para la selección. Nos quedan 10 fechas por jugar, todavía hay chances para clasificar. Hay muchos puntos en juego y hay más cupos, no nos den por descalificados, vamos a pelear hasta el último”, concluyó.

Próximo reto de Pedro Gallese

Pedro Gallese retornará a las filas del Orlando City de la Major League Soccer (MLS), donde esperan tenerlo disponible para el partido de este sábado 14 de septiembre frente a New England Revolution en el Inter&Co Stadium de Florida.

El conjunto morado se encuentra en el 7° puesto de la Conferencia Este, peleando por clasificar a los ‘play off’ de lucha por el título. Cabe mencionar que, en aquel equipo también juega Wilder Cartagena.