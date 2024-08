Héctor Chumpitaz se quebró al recordar la dura enfermedad que sufre Roberto Chale: fue consolado por hija del exjugador de Universitario

Héctor Chumpitaz se quebró al hablar de Roberto Chale en ceremonia pro salud del 'Niño Terrible' (Juan Carlos Esteves)

La familia de Roberto Chale lanzó la campaña “Volveré por la puerta grande”, la cual viene siendo liderada por su hija Alexandra, con el objetivo de conseguir fondos para poder solventar los gastos de la clínica donde se encuentra internado el exfutbolista desde hace más de tres meses.

A la conferencia de prensa realizada en el Coliseo Chamochumbi de Magdalena y organizada por la Municipalidad de este distrito llegaron personajes como José Fernández, Héctor Chumpitaz, Eusebio Acasuzo, José ‘Puma’ Carranza y Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

Fue el ‘Capitán de América’ quien conversó con los medios de comunicación y se mostró bastante afectado por la situación en la que se encuentra uno de los grandes amigos que le dio el fútbol. Además, aprovechó en contar una anécdota junto a él durante su etapa en Universitario de Deportes.

“Chale no es grande, es grandazo. Él llegó a Universitario un mes antes que yo con ‘Lucho’ La Fuente y cuando llegué, me hizo padrino, no sé si para que lo haga jugar o porque era lo que quería. Eso nos sirvió de mucho, porque el equipo tuvo una mezcla de experiencia y juventud”, sostuvo en diálogo con el periodista Juan Carlos Esteves.

Al ser consultado por la relación que mantiene su familia con la de Chale, ‘Chumpi’ dijo lo siguiente: “Ale (hija de Roberto Chale) siempre se juntó mucho con mi hija y mis hijos cuando estaban chiquillos, siempre iban a la casa y hacían muchas travesuras. Son cosas que uno no olvida”.

Evento benéfico para Roberto Chale - Créditos: Facebook Roberto Chale

Hija de Roberto Chale consoló a Héctor Chumpitaz

Fue en ese momento en que se acercó Alexandra Chale, hija mayor de Roberto, para agradecerle a Héctor Chumpitaz por todo el apoyo que le viene brindando en este momento tan complicado. Asimismo, dejó un mensaje para todos los que viven con adultos mayores.

“Para mí es más que un privilegio un honor, porque tenemos que cuidarlos a ellos también. Todos mis tíos, que han jugado y compartido con mi papá están en una edad de cuidado, entonces solo queda engreírlos y darles lo mejor de nosotros”, señaló en un inicio.

“Es una honra que mi tío esté aquí apoyando a mi ‘papi’, porque es su amigo. Siempre ha estado pendiente de nosotros y de la salud de mi padre, nunca me ha dicho que no para nada. Eso ratifica el cariño que le tiene a mi padre”, dijo ‘Ale’.

Posterior a ello, el ‘Capi’ no puede evitar quebrarse y tuvo que ser consolado por su sobrina, quien reconoció que es una situación muy triste. “Es muy difícil ver a mi ‘papi’ así, porque él siempre ha sido bien palomilla y alegre. Siempre sacaba de quicio a mi tío y no verlo así, sino verlo como está ahora, de verdad que es muy triste. Ya no puede comunicarse, porque tiene una traqueotomía”.

Roberto Chale y Héctor Chumpitaz durante su etapa en Universitario - Créditos: Difusión

Evento benéfico por Roberto Chale

Previo al inicio de la conferencia, Alexandra Chale dio a conocer de qué trata la campaña pro fondos para su padre y cómo fue que nació la idea. “Te explico el tema de la estatua, que es por lo que estamos acá. Aún existe gente buena, que se acerca aquí sin ninguna intención y esto ha pasado con el creador de las estatuillas, que me las enseño desde un boceto en 3D y dijo que hiciéramos esto por mi papá, para que tener otro ingreso económico”.

“Él me ayudó a hacer todo. Ahora hay que vender estas estatuillas para poder generar recursos para pagar la clínica donde está internado él”, finalizó. Cabe resaltar que, el precio de las estatuillas es de S/. 250 soles y para adquirirlas deberán comunicarse con el número 973288491.