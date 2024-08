Golazo de Kevin Serna con fenomenal definición en Fluminense vs Atlético Mineiro por Brasileirao 2024

El delantero definió con mucha calidad para el 1-0 en el Mineirao. (Video: L1MAX)

Fluminense se enfrentó ante Atlético Mineiro por la jornada 24 del Brasileirao en el estadio Governador Magalhães Pinto, conocido popularmente como Mineirao. Al minuto 23, Kevin Serna se encargó de abrir el marcador para su equipo tras una excelente definición que dejó sin opciones a sus rivales.

Pese a que el cuadro ‘galo’ fue el que tomó la iniciativa del partido e incluso estuvo muy cerca de romper la igualdad, el ‘tricolor’ logró hacerlo primero a través del delantero colombiano. La acción inició en la mitad del campo, desde donde el atacante empezó a correr a toda velocidad.

Posterior a ello, Serna burló al defensor rival con una brillante gambeta y terminó definiendo con la zurda ante la mala salida del portero Everson, quien buscó achicarle el ángulo. El habilidoso extremo festejó con mucho entusiasmo el tanto marcado, ya que con esto podrá ayudar a su equipo a alejarse de la zona de descenso.

Cabe resaltar que con esta anotación, el exjugador de Alianza Lima registró su primer tanto con los colores del equipo brasileño y nada mejor que haberlo conseguido en un momento clave del campeonato.

Busca ser convocado por Colombia

Si bien Kevin Serna recibió la nacionalidad peruana cuando disputaba la Liga 1, ahora su principal objetivo es ser convocado por la selección de Colombia. Esto fue dado a conocer por el propio jugador durante una reciente entrevista.

“Elijo a la selección Colombia siempre, uno como colombiano se siente orgulloso y más ahorita viendo a la Selección con el nivel que tiene”, reveló en diálogo con Radio Caracol luego de haber sido oficializado como flamanete fichaje de Fluminense.

Asimismo, agregó que “ver que la selección nos esté representando de la mejor manera es un orgullo para todos y qué más muestra de eso que la Copa América que pasó. Colombia está aumentando mucho el nivel y eso nos llena de orgullo. Poder representar a mi país es un sueño”.

“Uno como futbolista trabaja para llegar a la selección, es el sueño que uno desde chico siempre tiene. Estoy tratando de trabajar lo más fuerte posible para poder cumplir el sueño. Espero estar preparado siempre, por eso me preparo lo mejor que puedo para que si algún día se me da la oportunidad, aprovecharla y estar a la altura porque sabemos que no será fácil”, finalizó.

