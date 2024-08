Evelyn Inga volvió a Huancayo tras París 2024, fue homenajeada por los vecinos de su barrio y atendió en la bodega de su madre

El orgullo del barrio tras lo hecho en los Juegos Olímpicos París 2024. (Video: Canal N)

Luego de 4 meses alejada de su familia, Evelyn Inga volvió a la tierra que la vio nacer para abrazar a los suyos. Todo esto luego de hacer historia en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde alcanzó el octavo lugar en marcha femenina. La atleta nacional también recibió el calor de sus vecinos, quienes se mostraron muy orgullosos con ella.

Nuestra representante vive en el asentamiento humano Justicia, Paz y Vida del distrito El Tambo (Huancayo), un barrio alejado del centro de la ciudad. Allí la esperaron para homenajearla por lo hecho en el cita multideportiva. “Su sacrificio y constancia hizo que llegue a París 2024, y eso es mucho para nosotros”, dijo una de sus vecinas en América.

Con pancartas y barras, Evelyn Inga vivió un momento que jamás olvidará en las calles donde dio sus primeros pasos. Incluso un grupo de niños se acercaron para pedirle un autógrafo. Y no es para menos, pues siempre será un ejemplo para todos los que sueñan con ponerse la ‘blanquirroja’ y traer un reconocimiento para el país.

“Me encantaría tener un complejo deportivo para poder practicar el deporte”, pidió a las autoridades ante escaso apoyo para desarrollar nuevos talentos en atletismo. Sin duda alguna, una preocupación que no es de ahora, pero que cada vez suena más fuerte, ante las innumerables necesidades de los deportistas peruanos.

Inga no se duerme en sus laureles y rápidamente se acercó a la bodega de su mamá para atender a sus clientes más fieles. A ‘Eve’ se le vio sacando los abarrotes y preparando las bolsas, en una escena que dice mucho de lo que significan para ella sus seres queridos.

“He obtenido los mejores resultados resultados en mi carrera desde el 2023, logrando la clasificación y ubicándome entre los 10 mejores del mundo”, lanzó una muy emocionada atleta, que dejó muy en alto el nombre de Perú en los Juegos Olímpicos París 2024.

“Ahora lo que anhelo y aspiro es traer una medalla mundial y olímpica”, son los objetivos y sueños de Evelyn Inga de cara a los próximo eventos deportivos en atletismo, y que seguro se harán realidad con la disciplina que la caracteriza. Claro que sí.

¿Cómo se prepara para sus competencias?

La atleta nacional dio a conocer que no siempre que puede llama a su casa para recibir el apoyo emocional de sus familiares en medio de los nervios que siente previo al inicio de su competencia.

“Antes de competir llamo a mi papá y a mi mamá para que me den tranquilidad porque siempre hay nervios. Mi papá me fortalece en la parte espiritual de confiar en Dios y mi mamá me dice que haga lo que pueda. Nunca hay la presión de que vaya por la medalla. Yo voy y hago lo que puedo, mis hermanos también me dejan mensajes por WhatsApp que me reconfortan y me dan fortaleza mental”, explicó.

Evelyn Inga competirá en París 2024, sus primeros Juegos Olímpicos. Crédito: Agencias

El pedido al Gobierno y próximos objetivos

Por otro lado, hizo énfasis en todo lo que se viene de ahora en adelante en su carrera deportiva. “En octubre empieza nuevamente la preparación, porque clasifiqué al campeonato mundial de Tokio en Japón y ese es mi primer anhelo, estar en el podio mundial y posteriormente, cumplir todo el ciclo olímpico como los Bolivarianos que serán en Ayacucho, los Juegos Odesur y los Juegos Panamericanos, que son un evento importantísimo y serán en Lima, donde con la barra peruana y con mi familia acompañándome, yo sé que ahí se logrará la clasificación a Los Ángeles 2028″

“Esperemos que esta vez sea mucho mejor. Suplico que el estado y las empresas privadas puedan darnos el soporte en estos años que ameritan una medalla olímpica y mundial para estar todos unidos”, finalizó.