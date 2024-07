Kimberly García confía en hacer historia en París 2024: “Estoy en la capacidad de pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos”

Kimberly García, bicampeona mundial en marcha atlética de 20 km. - Crédito: Panam Sports

Kimberly García se presenta como la deportista con mayores posibilidades de ganar una medalla olímpica para el Team Perú en París 2024. La atleta, de 30 años, se encuentra totalmente convencida de que puede aspirar a una presea para el país tras más de 32 años.

A falta de pocos días para su esperada exhibición en la edición XXXIII de los Juegos Olímpicos, Kimberly se muestra muy serena, relajada y optimista con miras a su debut. Confía, además, que soñar con integrar el podio en de marcha atlética no es descabellado.

“Llego mucho más fuerte tanto física, emocional y psicológicamente. He madurado deportivamente, tengo los objetivo más claros, estoy en la capacidad de poder pelear por una medalla, voy a dar lo mejor de mí”, comentó en diálogo con Rec Sport Huancayo.

Perú llega a París con el sueño de volver al podio olímpico. - Crédito: EFE

Aseguró, en esa misma línea, que “en los entrenamientos me está yendo muy bien, así que tengo que ir y plasmar todo. “Desde muy pequeña he tenido en la cabeza llegar a campeonatos importantes y esa pasión va creciendo, los objetivos cambian, ya que no solo quieres llegar, sino estar en el podio. Tengo que ir competir muy bien y de manera inteligente”, finalizó.

La vigente bicampeona mundial, cuya actualidad la posiciona como la mejor deportista en el ranking mundial en la modalidad 20 km, tendrá dos apariciones importantes en los Juegos Olímpicos 2024: marcha atlética y prueba de relevo mixto. No obstante, el primer evento es el más esperado por todos los peruanos, dado que es su especialidad y el campo en el que más logros ha cosechado en los últimos tiempos.

Kimberly García gana medalla de oro y establece récord mundial en marcha de 35 km. Video: TV Perú

Doble campeona del mundo

En el 2022, Kimberly García firmó un hito sin igual para el Perú: se convirtió en la primera deportista en ganar dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo desempeñándose como la mejor en marcha atlética de 25km y 35km, en Oregón.

“Estoy contenta porque siempre he soñado en hacer historia en este deporte que tanto amo, que tanto me apasiona. Desde los cinco años me dedico a esto y, de una u otra forma, quería hacer esto”, remarcó la peruana tras el éxito en Estados Unidos.

Kimberly García-León gana el oro en los 20 km marcha de los Mundiales por equipos. - Crédito: EFE

Dos años más tarde, exactamente en el 2024, Kimberly se proclamó bicampeona mundial en marcha atlética en España al ganar la medalla de oro en el Gran Premio Cantones. Días después del logro, fue recibida por todo lo alto por las autoridades gubernamentales del Perú.

“Sé que todos los peruanos están entusiasmados de que el país vuelva a conseguir una medalla olímpica, también desde niña sueño con eso. Me siento tranquila, sin presiones y estoy trabajando con una psicóloga para llevar este proceso de mejor manera. Si disfrutas, te va a salir todo excelente. Voy a dar lo mejor de mí y voy por una medalla en París 2024; sea una medalla de oro, plata o bronce, el Perú va a estar orgulloso porque hace tiempo no subimos a un podio olímpico″, afirmó la nacida en Huancayo.