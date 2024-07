César Vallejo publicó motivador video con Guillermo Salas hablando en el vestuario y sin Paolo Guerrero tras polémica ante Alianza Lima

César Vallejo publicó emotivo video con Guillermo Salas y sin Paolo Guerrero. (Video: Prensa UCV)

Continúan las tensiones en Trujillo. Después de la negativa de Paolo Guerrero de jugar con César Vallejo en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024 ante Alianza Lima, surgió una situación incómoda en el entorno del elenco norteño que se sigue extendido en el transcurso de estos días. En medio de ello, la UCV publicó un singular video con Guillermo Salas como protagonista y el ‘Depredador’ ausente, que generó diversos comentarios en redes sociales.

Como se recuerda, el delantero de 40 años fue convocado para el enfrentamiento del último fin de semana contra el equipo de sus amores en el estadio Mansiche. El DT lo mantuvo en banca de suplentes hasta el segundo tiempo, cuando decidió hacerle entrar a la cancha para ayudar a su equipo a conseguir un resultado positivo.

No obstante, a pesar de que se encontraba haciendo el calentamiento respectivo, Guerrero no quiso participar del cotejo frente a Alianza Lima. ‘Chicho’ Salas intentó convencerlo, pero no tuvo éxito y finalmente el ‘Depredador’ se quedó observando el duelo desde el banquillo. Esta negativa causó mucha incomodidad no solo en el entrenador, sino también en sus compañeros y en los directivos de la institución.

“Solamente pedimos el cambio, él me dio sus explicaciones, quiero mantenerlas en reserva y tocarlas con la directiva y con él, eso queda ahí, quiero estar con los jugadores que están 100% comprometidos con la institución”, señaló el estratega de César Vallejo en la conferencia de prensa posterior al cotejo.

El delantero protagonizó insólita acción con el técnico Guillermo Salas. (Video: Liga 1 Max)

Mientras se resuelve la situación con Paolo Guerrero, que sigue dando mucho que hablar, el club trujillano publicó un emotivo video en redes sociales en la que se resaltan algunos valores importantes como compromiso, unión, liderazgo y fortaleza. “Nuestro equipo, nuestra unión, nuestro compromiso”, se lee en la descripción.

En dicho material audiovisual se destaca la presencia de Guillermo Salas y la gran llegada que ha tenido con el plantel estos meses, tanto en los camerinos como en la misma cancha. Asimismo, no aparece el delantero hoy envuelto en la polémica y su ausencia también ha sido motivo de algunos comentarios en las plataformas digitales.

Paolo Guerrero entrena apartado de sus compañeros

Paolo Guerrero ya no desea seguir jugando por Universidad César Vallejo y busca ponerle punto final a su contrato sin mayores inconvenientes. Sin embargo, la directiva del club ‘poeta’ no lo quiere dejar ir y busca seguir contando con sus servicios en lo que resta de la temporada.

Mientras se resuelve esta situación contractual, el ‘Depredador’ está entrenando apartado de sus compañeros en las instalaciones de la Villa Poeta y ya lleva dos días así. El resto del grupo sigue bajo las órdenes de Guillermo Salas con miras al enfrentamiento de este fin de semana contra nada menos que Melgar en Arequipa.

Guerrero se entrena solo en medio de la controversia de su intento de marcharse de la UCV. - Crédito: César Vallejo

Es importante mencionar que Guerrero solo ha disputado nueve encuentros oficiales con César Vallejo en este 2024, tres de ellos en Copa Sudamericana. Su aporte no ha sido el esperado: registra tres goles y una asistencia, y es uno de los jugadores que menos actividad tiene en la plantilla actual con 676 minutos jugados en la presente campaña.

César Vallejo estaba llamado a ser uno de los protagonistas en la pelea por el título de la Liga 1, debido a la gran inversión que hizo en el mercado de fichajes. No obstante, en el Torneo Apertura no le fue nada bien y ahora en el Clausura inició su camino con una dolorosa derrota de local ante Alianza Lima. El conjunto trujillano espera revertir ese presente adverso en las jornadas que se avecinan.