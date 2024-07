Universitario le propuso a Gabriel Costa dos rigurosos requisitos en su contrato para fichar por el Torneo Clausura 2024

La salida de Gabriel Costa de Alianza Lima es un secreto a voces, solo falta que se haga oficial para que el jugador pueda definir su futuro. Ni bien salió la información de la partida del atacante de Matute, varios clubes mostraron su interés por ficharlo y uno de ellos fue Universitario de Deportes.

Aunque se conoció en un principio que los ‘blanquiazules’ no querían rescindirle su contrato porque existía una cláusula que le impedía reforzar a un club peruano que sea rival en la posterioridad, y eso complicaría su llegada a Ate. Sin embargo, eso se habría resuelto y el ‘Gabi’ no tendría ningún problema de ponerse la camiseta de los ‘cremas’ para el Torneo Clausura 2024.

Se conoció el contrato que los ‘cremas’ le estarían ofreciendo para que pueda reforzar el cuadro del técnico Fabián Bustos en los próximos días. El programa ‘Liga 1 Radio’ dio detalles del convenio y aseguró que el vínculo sería hasta fines del 2024, pero con opción de extender su estadía una temporada más, siempre y cuando cumpla unos objetivos.

“En las próximas horas va ser oficial su salida de Alianza Lima, llegaron a un acuerdo donde el jugador va tener libertad de elegir a qué club de la Liga 1 va ir. No hay ninguna cláusula que indique ‘te voy a dejar libre, pero no puedes fichar por tal club’. Lo que conocemos de Universitario de Deportes es que le ofreció un contrato hasta diciembre, pero con opción de un año más si cumple con dos cuestiones: campeonar y una cuota de minutos importante”, apuntó Gustavo Peralta, periodista de Liga 1.

El volante celebró a todo pulmón tras error en el gol de la visita. (Video: Liga 1 Max)

Además, existen clubes interesados en Costa a parte de la ‘U’, mencionaron a Sporting Cristal y Sport Boys, pero en ambos casos se descartó su posible fichaje porque no hubo una oferta concreta. Eso quiere decir, que su llegada a Universitario sería cuestión de días, considerando que el campeonato local se reanudará el viernes 12 de julio.

“También tiene una posibilidad en Uruguay, pero según lo que me ha dicho su entorno, tiene opciones aquí. Hubo un sondeo de Cristal y entiendo que Costa no va ir a Cristal, no es algo que Cristal haya avanzado y Costa tampoco. Sport Boys si preguntó directamente y no ha encontrado respuestas”, añadió.

¿Por qué Gabriel Costa entrenó con Alianza Lima?

En los últimos días se ha visto al atacante uruguayo con nacionalidad peruana participando de los entrenamientos en Matute, y eso volvió a generar expectativa sobre su futuro. Sin embargo, la decisión de Alianza Lima no ha cambiado, Gabriel Costa no está en los planes para el Torneo Clausura 2024, pero estuvo trabajando porque mientras no se resuelva lo de su contrato sigue perteneciendo a los ‘blanquiazules’: tiene vínculo hasta fines de año.

Los ‘íntimos’ harán oficial su salida en las próximas horas tras llegar un acuerdo de rescisión. El técnico Alejandro Restrepo fue consultado sobre el caso del exjugador de Colo Colo, y evitó pronunciarse al respecto.

“El tema de ‘Gabi’ ya lo conocen, creo que se comunicó, ‘Gabi’ también en su momento habló, pero es un tema de él con el club, no es un tema que me compete, él está en conversaciones con el club y de lo otro no tengo ningún conocimiento (sobre irse a Universitario)”, declaró.

Gabriel Costa participa de los entrenamientos de Alianza Lima mientras negocia su salida - Créditos: Kathy Magallanes.

Debut de Universitario en el Torneo Clausura 2024

Los ‘cremas’ se vienen alistando para estrenarse en el campeonato peruano con el objetivo de coronarse campeón directamente, es decir sin una final ya que fueron los ganadores del Apertura. Universitario de Deportes tiene la chance de levantar el trofeo en su centenario.

El equipo de Fabián Bustos recibirá a Carlos A. Mannucci este sábado 13 de julio a las 18:00 horas en el estadio Monumental.