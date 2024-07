Comerciantes Unidos iniciará acciones legales contra Erick Noriega tras fichar por Alianza Lima

Comerciantes Unidos iniciará acciones legales contra Erick Noriega tras fichaje con Alianza Lima - Créditos: Alianza Lima

Luego de haber sumado sus primeros minutos con Alianza Lima en el amistoso frente a Sport Boys, Erick Noriega recibió una mala noticia que incluso podría complicar su situación con en la institución ‘blanquiazul’.

Y es que desde Comerciantes Unidos dieron a conocer que iniciarán acciones legales contra el jugador por disolver de manera unilateral su contrato pese a que el club se encontraba al día en los pagos y a la vez, existía una buena relación entre ambas partes.

Carlos Hernández, abogado del equipo cajamarquino, fue el que dio a conocer la noticia durante una reciente entrevista con Radio Ovación. El letrado aseguró que Noriega no actuó correctamente y estaría siendo mal asesorado.

“Se está utilizando la figura de renunciar, que significa resolver unilateralmente el contrato que tiene consecuencias y en el caso de Noriega no se ha procedido como corresponde, causándole un prejuicio al club”, sostuvo en un inicio.

Asimismo, agregó que “Erick Noriega envía una carta de renuncia diciendo que, por razones personales sin precisar las razones, renuncia. Noriega es un jugador al día, la relación con el club siempre fue buena y el 3 de junio, que debía reintegrarse a los trabajos, envió su carta de renuncia”.

Con respecto al accionar del futbolista de 22 años, Hernández dijo lo siguiente: “La situación es que, si había una buena relación con el club, no hubiera sido conveniente que el jugador se comunique con el presidente, el gerente deportivo o el entrenador y le explicara la situación por la que no podía jugar con el equipo. Si hubiera sido así, todo se arreglaba, pero a la luz de los hechos es un pretexto. Uno no renuncia a un trabajo para quedarse sin trabajo, sino porque ya tiene donde ir”.

Finalmente, dejó en claro la postura del club. “Asesoraron mal al jugador y le han causado un problema, pues Comerciantes Unidos va a iniciar acciones legales contra el jugador porque cortar unilateralmente un contrato trae consecuencias”.

Recordemos que Erick Noriega fichó por el elenco ‘íntimo’ a fines de junio con el objetivo de que reforzar la zona defensiva de cara al Torneo Clausura, esto luego de su exitoso paso por Comerciantes Unidos. En el primer campeonato del año, las ‘águilas cutervinas’ registraron 22 unidades y se ubicaron en el octavo puesto de la tabla.

¿Qué dijo Erick Noriega en su debut con Alianza Lima?

Tras la victoria sobre Sport Boys en el último amistoso previo al inicio del Torneo Clausura, Erick Noriega expresó su felicidad por su debut con Alianza Lima y reveló qué fue lo que le dijo Alejandro Restrepo antes de que ingresara al campo de juego.

“Estoy bastante contento de poder vestir nuevamente la camiseta blanquiazul en un partido y más en mi barrio que es el Callao. El ‘profe’ (Restrepo) me dijo que haga lo que habíamos practicado durante la semana, que entre con confianza porque soy un gran jugador”, señaló.

“Vengo entrenando de back central. Si se da la oportunidad de tener que jugar de volante, preparado estoy también, así que no hay problema”, finalizó.

Alianza Lima venció 1-0 ante Sport Boys en un amistoso previo al inicio del Torneo Clausura.

Los números que lo llevaron a fichar por Alianza Lima

Erick Noriega fue pieza clave en Comerciantes Unidos durante el Torneo Apertura. El central disputó 16 encuentros de los 17 posibles y acumuló un total de mil 416 minutos, también tuvo la oportunidad de brindar una asistencia. Sin duda alguna, su rendimiento fue fundamental en la zona defensiva.

Además, recibió su primera convocatoria a la selección peruana en el mes de abril. En dicha ocasión participó del amistoso contra Nicaragua, donde la ‘bicolor’ ganó 2-0. El jugador ingresó al minuto 73 en reemplazo de Carlos Ascues.