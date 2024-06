Sergio Peña justificó los cero remates al arco en el Perú vs Paraguay: “El rival también hace su trabajo”

Sergio Peña se refirió a las pocas situaciones de gol generadas por Perú en su empate 0-0 con Paraguay (Movistar Deportes)

Uno de los aspectos que más le criticaron a la selección peruana tras el empate 0-0 con Paraguay en el amistoso disputado este último viernes 7 de junio, fue su falta de generación en ofensiva. Los dirigidos por Jorge Fossati no lograron realizar ni un solo remate al arco, ocasionando que muchos recuerden la etapa de Juan Reynoso, en la que estuvieron hasta seis partidos sin ver la portería contraria.

Sergio Peña se refirió a esta situación y afirmó que, la poca claridad de la ‘bicolor’ arriba se debió en gran medida al buen trabajo defensivo del conjunto ‘guaraní', aunque también reconoció que deben trabajar para mejorar en ese aspecto

“Creo que fue un partido bastante parejo, Paraguay es una selección dura, defensivamente es una de las selecciones más duras que hay en Sudamérica. El tema de los remates al arco es por el partido, fue súper parejo para ambos equipos, intentamos hacernos daño las dos selecciones, cuando es un nivel tan alto como al enfrentar selecciones sudamericanas siempre es así. Es duro, no es fácil en ningún aspecto, defensivamente estuvimos muy sólidos en todos los sectores del campo y ofensivamente por el rival y como se dio el partido no nos atacaron mucho pero son situaciones que nosotros tenemos que corregir con el comando técnico y para los siguientes partidos que no suceda lo mismo. Nuestra intención es atacar, hacerle daño al rival pero el rival también hace su trabajo y es complicado”, declaró.

Partido sin goles para los de Jorge Fossati en la cancha de Universitario. (Video: Movistar Deportes)

El volante del Malmo también respaldó el trabajo del técnico uruguayo y reveló que, a pesar de que el público general tenga dudas respecto al rendimiento del equipo, han alcanzado distintos objetivos, que les permite tener la confianza de estar yendo por el buen camino:

“Tenemos un comando técnico nuevo, estamos haciendo todo lo posible para llegar a la Copa América al 100 por ciento en todos los aspectos, estamos cerca. A veces la gente de afuera no lo ve pero estamos logrando los objetivos, lo que se nos pide y estamos tranquilos y somos conscientes de que tenemos que mejorar pero que estamos logrando los objetivos y lo que nos pide el comando técnico”, añadió.

El sistema 3-5-2

El formado en divisiones menores de Alianza Lima también opinó acerca del sistema 3-5-2 que establece el ‘Flaco’, y confesó que no está tan acostumbrado a utilizarlo, pero que es cuestión de tiempo para que todo funcione.

“Es un sistema nuevo para nosotros pero no es algo que no podamos hacer, es un sistema que se utiliza en el fútbol y nosotros como jugadores de fútbol profesional estamos a disposición del comando técnico y hay que hacer lo mejor posible en el sistema que se utilice, por algo somos jugadores de selección y somos capaces de jugar en el sistema que se nos indique”, indicó.

Sergio Peña es uno de los mediocampistas habituales llamados en Perú. - Crédito: FPF

El retorno de Christian Cueva

Por último, Sergio Peña se refirió al tema de Christian Cueva, cuya presencia en la convocatoria en calidad de invitado fue muy cuestionada. Para él, el papel de ‘Aladino’ es fundamental en la selección y espera que pueda ponerse a punto para retornar al equipo:

“Insisten mucho con el tema pero somos conscientes que es un jugador único, que nos ha dado muchísimo y nos va a dar muchísimo. Se está poniendo al 100 por ciento para poder estar con nosotros. Vamos a competir y vamos a estar los que tenemos que estar en el momento que tengamos que estar. Si está Christian va a ser una pieza fundamental para nosotros porque el juego y el rol que tiene en la selección es muy importante. Nosotros como jugadores, los periodistas y la afición quieren que Christian esté al 100 por ciento pero es un tema que lo verá el comando técnico, hemos notado que él quiere estar. Sé y siento que quiere estar con nosotros”, concluyó.