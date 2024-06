Histórico de Chile y campeón con Alianza Lima, que pidió a Rodrigo Ureña para la ‘roja’, defendió a Ricardo Gareca por exclusión de Arturo Vidal

El exdefensa de la selección chilena pidió que dejen trabajar al 'Tigre' y además elogió su trabajo como técnico.

Histórico en la selección chilena de innumerables partidos entre Copa América y Eliminatorias Sudamericanas. Rodrigo Pérez era uno de los abanderados en la defensa de la ‘roja’; aguerrido, técnico y habilidoso eran algunas de sus características que lo convirtieron en uno de los referentes en los años 90 y 2000, una de las épocas doradas de la escuadra ‘mapocha’.

Su nombre no solo trae recuerdos a los hinchas sureños, sino también a los de Alianza Lima. El lateral defendió la camiseta ‘blanquiazul’ en 2006 y logró levantar el trofeo del título nacional junto a las figuras victorianas Pepe Soto, Flavio Maestri, Chicho Salas, entre otros.

El exfutbolista se confesó con Infobae Perú: habló sobre su presente, su etapa como técnico profesional, respaldó a Ricardo Gareca por su decisión de excluir a Arturo Vidal para la fecha FIFA, recordó su paso por Matute, y no descartó dirigir en la Liga 1.

Rodrigo Pérez visitó al plantel de Alianza Lima el año pasado, cuando los 'íntimos' viajaron a Chile a jugar con Colo Colo.

- ¿Cuál es la actualidad de Rodrigo Pérez?

Mi presente es que soy instructor de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol. Es mi quinto año, soy director deportivo y estoy a cargo de todas las escuelas de fútbol de niños y niñas de mi ciudad, Rancagua. Sigo ligado al fútbol, es verdad que extraño el fútbol competitivo en la cancha y camarín, pero muy contento con esta labor que es totalmente diferente, es más de docencia.

- También eres técnico profesional...

Dirigí Cobreloa en el año 2018 para 2019, donde salí por problemas extrafutbolísticos. Como siempre he dicho el fútbol es de capacidad y gracias a Dios estuve en Cobreloa ocho años como jugador. Y una temporada, terminé con el 53% de rendimiento, donde cualquier entrenador en el papel debería seguir. Tuve inconvenientes con el presidente que estaba en esa época, no compartía el pensamiento de la persona que estaba en ese momento y tuve que salir. Actualmente el fútbol está demasiado complejo, resultadista inmediato, los entrenadores duran cuatro partidos, no alcanzan a un mes.

- ¿Algún equipo peruano se acercó con una propuesta?

No tuve ningún acercamiento. Una vez me junté con un director que estaba en Alianza Lima, tuve un par de conversaciones y que a un futuro puede ser, pero nada más. No le cierro las puertas a nadie, soy una persona vinculada al fútbol toda la vida, siempre que exista un proyecto serio.

- ¿Cómo analizas la presente de la selección chilena?

Con la llegada de Gareca, vi un par de amistosos, uno fue con los campeones del mundo como lo es Francia, y la selección se ve bastante bien, teníamos mucha irregularidad. Me parece muy bien que en tan poco tiempo existan cambios. Si bien es cierto, Berizzo no tuvo la fortuna porque el fútbol es de momentos, lamentablemente se encontró con muchas situaciones que no eran las mejores. Hay un buen ambiente con Gareca y esperemos que le vaya bien a la selección, y que puedan lograr los objetivos.

- ¿Crees que Ricardo Gareca es el entrenador ideal para Chile?

Se eligió a Gareca porque es el mejor, hizo una labor muy interesante con el fútbol peruano. Me tocó trabajar en el Perú, y siempre he sabido que el peruano tiene buena técnica y muchas condiciones. Por ahí, la disciplina y la forma de entrenar se las cambió, y el ‘chip’ de cada jugador los clasificó a un Mundial... llegó a la final de una Copa América. Eso también se logró por la credibilidad que tenían los jugadores hacia él y esperemos que sea algo similar con Chile.

- ¿Qué opinión tienes del técnico argentino?

Es un buen entrenador, tuve la oportunidad de estar con Gareca en un encuentro de fútbol sudamericano de Conmebol y me parece un tipo muy inteligente, que maneja muy bien el ego de los jugadores sobre todo a nivel de selección, pero parece que va bien encaminado. Le deseo lo mejor por el bien del fútbol chileno.

- ¿Qué piensas de la exclusión de Arturo Vidal en la selección para la fecha FIFA?

Siempre cuando uno está afuera puede pensar de una u otra manera, pero el que sabe la interna, el que sabe los rendimientos y la manera cómo quiere jugar es Gareca. Tiene la total capacidad para llamar o no llamar a uno, acá mucho se habla de quien no llaman, pero lo más importante es preocuparse de la gente que llamó y cómo va a formar ese plantel para enfrentar a Paraguay.

Más allá de eso, de la Copa América si llama a uno u otro, creo que uno es el menos indicado de decir que yo llamaría a este porque no estoy a cargo. El día que lo esté tal vez podría contestar esa pregunta. Hay muchos exfutbolistas que se sienten con la autoridad de decir que tiene que ir este o el otro; eso no es bueno. Me sumo mucho a las palabras de Roberto Baggio, el italiano: ‘cuando están en televisión harían todo lo que cuando jugaron nunca lo hicieron’. Es un tema de respeto y, sobre todo, dejar que trabajen tranquilos, en este caso es Gareca.

Rodrigo Pérez enfrentó en muchas ocasiones a Perú en los diferentes torneos internacionales.

- El debut de Chile será contra Perú en la Copa América 2024, ¿quién llega mejor?

Viví varios partidos, son muy calientes, pero más allá de eso son partidos de fútbol. Por allí siempre buscan generar una polémica, pero esto es fútbol. Por más que sean clásicos, siempre gana el que sea más inteligente, que juegue mejor el fútbol, que haga mejor las cosas. Son dos apuestas diferentes, por los últimos resultados y el rendimiento individuales o colectivos. Más allá de eso, será un lindo partido, es muy difícil especular por un resultado.

- ¿Es una ventaja de que Ricardo Gareca conozca al equipo peruano?

Es algo positivo que Gareca tenga la facultad de conocerlo ya que estuvo mucho tiempo con ellos; conoce la interna de Perú, pero cuando empieza rodar el balón es diferente y no hay receta.

- ¿Crees que Chile clasificará a cuartos de final de la Copa América?

Lo primero es desearle lo mejor a Chile, está en un periodo de transición y no es fácil. Esperemos que haga una buena Copa América, es la esperanza de todos y que el fútbol chileno pueda levantar para tener una alegría. El objetivo es ir al Mundial, ojalá que se puedan dar los resultados porque hace rato que no se va a un Mundial. Sería muy lindo momento.

- ¿Qué jugadores destacas en la actual selección chilena?

Hay mucha gente, han salido muchos jugadores, otros que se mantienen como el caso de Paulo Díaz, quien hizo una tremenda campaña en River y se está consolidando en la selección. Más allá que uno u otro nombre, el cambio generacional se da de manera natural porque muchas veces dicen que están viejos, que hay que sacarlos a todos y después sacan a uno y dicen por qué no llamó a Vidal o Medel. Inconsecuente el discurso del hincha, ser entrenador no es fácil, hay que tomar buenas decisiones. Esperemos que sea un repunte para la selección.

El exlateral 'blanquiazul' se mostró agradecido con la hinchada 'íntima' por siempre recordarlo y escogerlo como uno de los mejores de la historia victoriana.

Su glorioso paso por Alianza Lima: campeón nacional en 2006

- ¿Qué recuerdos con Alianza Lima?

Fue un momento muy lindo que me tocó vivir. Ya estaba grande, tenía 32 o 33 años, pero muy vigente porque venía de un proceso de selección. Disfruté mucho, más que el fútbol fue por la gente, súper respetuosa y hasta ahorita me lo hacen ver. Me llena de orgullo que me elijan entre los mejores laterales de la historia de Alianza Lima; es gratificante porque donde fui me comporté de la misma manera, una persona que se entrega mucho por su equipo.

- Saliste campeón nacional con Gerardo Pelusso como DT...

Alianza tenía un equipo con mucha experiencia. Estaban Forsyth, Pepe Soto, Salazar, Chicho Salas, Ciurlizza, Cruzado que recién estaba comenzando en el fútbol. Maestri, Viza, Orejuela, Martell; teníamos tremendo equipo, de puros seleccionados. Manejábamos muy bien los partidos porque teníamos en la banca a Gerardo Pelusso, un monstruo, un tipo que pudo sobrellevar el ego porque éramos jugadores con mucha trayectoria. Teníamos un grupo humano muy lindo, la pasé muy bien, y no solamente yo, sino mi familia, mis hijos. Tengo los mejores recuerdos y hasta ahora me escriben, me recuerdan y (se siente bien) que te pongan en el equipo ideal. Se habla mucho de Chile y Perú, yo viví allá y me trataron bien.

- Se te vio en un reencuentro con los jugadores de Alianza Lima el año pasado...

Fue muy emotivo cuando me llamaron para entregarnos la camiseta. Lo recibí de ‘Zorrito’ Aguirre. Fue un momento muy lindo que uno lo valora por el cariño y el respeto que tienen hacia mi persona. Este año los fui a ver, me fui al estadio de incógnito en el Colo Colo vs Alianza. Mereció ganar, tuvo mala fortuna y han mejorado en la Libertadores porque era una deuda pendiente de hace mucho tiempo.

- ¿Cómo ves el nivel de la liga peruana?

El fútbol peruano es muy competitivo, una buena liga, pero siempre hay cosas que mejorar sobre todo en Sudamérica. Llegó Gareca y le cambió el ritmo, le agregó intensidad a la técnica que tienen los peruanos y los resultados fueron súper positivos. Mérito también de la Federación porque contribuyeron a que se tenga una liga competitiva.

- ¿Qué opinas de Rodrigo Ureña?

Es un buen jugador, lo vi en los clubes de Chile y también estuvo en Colombia, le fue bien. Podría estar en la nómina de la selección por su experiencia, por lo que ha hecho, debería tener una oportunidad.

- ¿Algún mensaje para el hincha de Alianza Lima?

Agradezco el cariño y admiración, es mutuo, espero que me inviten al día del hincha, para compartir con ellos en ese día tan importante.