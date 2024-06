Sporting Cristal: Joel Raffo hizo autocrítica, pidió ser justos y no “desmerecer” logros del equipo, y denunció “mentiras” en su contra

Sporting Cristal: Joel Raffo hizo autocrítica, pidió ser justos con el equipo, no "desmerecer" logros y denunció "mentiras" en su contra

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, defendió los resultados de gestión y deportivos del club ‘celeste’ tras no poder ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 2024 que provocó el anuncio de la salida del entrenador Enderson Moreira.

El responsable del club rimense informó que se ha iniciado una serie de cambios significativos destinados a garantizar su sostenibilidad y mejorar su desempeño deportivo. Este proceso de transformación, aunque desafiante, tiene como objetivo fortalecer la gestión administrativa y fomentar una mayor conexión con los hinchas del equipo.

A pesar de estos desafíos, Joel Raffo enfatizó los logros recientes del equipo, destacando que “hemos terminado un torneo Apertura con 40 puntos. No nos alcanzó para el Apertura, pero si hacemos un corte en la tabla acumulada, estamos empatados con el otro equipo”. Esta perspectiva reafirma el potencial del equipo y la importancia de valorar los esfuerzos de los jugadores: “No podemos ser injustos con el grupo de jugadores para desmerecer eso”, al portal ‘glorioso celeste’.

Refiriéndose a la historia del club, el dirigente ‘cervecero’ mencionó: “Los hinchas no terminan de entender que cualquier gestión que entrase después de Backus tenía la valla alta. Ha habido muchísimas situaciones atrás que no se conocen, es nuestra responsabilidad no hacerlas conocidas, pero todo se reduce a resultados deportivos, donde hay una deuda. Hemos trabajado de manera sólida con los recursos que tenemos”.

Además, el máximo directivo ‘celeste’ reconoció haber cometido errores y la necesidad de recuperar la confianza de los aficionados. La administración está comprometida con un cambio de actitud, mayor transparencia y comunicación efectiva con sus seguidores.

“Hemos fallado en algunos casos en el pasado, hoy es donde pido esa predisposición para ir ganando la confianza de los hinchas. Hemos empezado un cambio en esa línea”, agregó.

Joel Raffo afirmó que el entrenador brasileño no seguirá al mando del club 'celeste'. (Cristal TV)

Uno de los puntos clave por mejorar es la excesiva reserva sobre diferentes temas relacionados al club y de índole personal. “Particularmente siempre he preferido el perfil bajo, no me han gustado mucho las cámaras, no he salido a aclarar las cosas que se han dicho de mí, durante mucho tiempo, que la gran mayoría han sido mentiras, que generan una percepción negativa de mi persona. Me han ayudado una serie de ejecutivos del club para darnos cuenta de esto, y poder cambiar de actitud. Hay una firme decisión de cambio en ese sentido y lo tenemos que demostrar”.

Durante la gestión actual, Raffo señaló que se ha logrado mantener la estabilidad financiera del club, sin endeudamiento y que cumple con sus obligaciones económicas. Estas medidas financieras han permitido a renovar las instalaciones del club, elementos clave para el plan a largo plazo de la institución ‘celeste’.

“Siempre he estado abierto y predispuesto a toda posibilidad que finalmente sea lo mejor para el club. Entiendo la percepción del hincha, más allá de los resultados deportivos. Todo por lo que hemos pasado y todos los ejecutivos que han pasado, logrando un club sostenible, que paga sus propias cuentas, que no tiene ningún nivel de deuda, un club solvente y que da un servicio y un soporte integral a los jóvenes. Que ha invertido en infraestructura y desarrollo, que nos permitirá acortar las ventajas deportivas a lo largo del tiempo”.

Sporting Cristal anunció la salida del entrenador Enderson Moreira

Para el presidente de la institución de la Florida, el cambio también viene impulsado por el apoyo de los ejecutivos del club, quienes han colaborado para identificar áreas de mejora. La administración espera que estos esfuerzos sean visibles para los hinchas y que se traduzcan en una mayor comprensión de las decisiones y estrategias adoptadas.

Además, destacó que reciente revisión de la estrategia y enfoque del club busca no solo mejorar el rendimiento en el campo, sino también garantizar un futuro estable y próspero. A través de estas acciones, el club está decidido a demostrar su compromiso y a continuar trabajando en beneficio de todos sus hinchas.