“No escucho a quien no está en la cancha”: La molestia de Antonio Rizola por críticas en armado de la selección peruana sub 17 de vóley

Antonio Rizola declaró en su retorno a Lima tras la Copa Panamericana Sub 17 de vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

La selección peruana sub 17 de vóley retornó al Perú, en medio de los incidentes transcurridos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras cumplir una óptima participación en la Copa Panamericana de la categoría. En el arribo a la capital, el equipo nacional liderado por Antonio Rizola fue ovacionado y recibido con cánticos alegres por el subcampeonato en el certamen. Y, en medio del júbilo, el entrenador brasileño se dio tiempo para responder algunas preguntas de la prensa.

El técnico de la ‘bicolor’ aseguró que no esperaba un recibimiento tan bonito en el principal terminal aéreo del país, pero manifestó su alegría porque las 12 voleibolistas que viajaron con él merecían este importante gesto. “Yo no esperaba un resultado tan bueno para empezar, pero ellas sorprendieron a todos”, dijo sonriente.

Sin embargo, los ánimos cambiaron cuando fue consultado sobre las críticas que recibe el equipo por el armado. El periodista de La Cátedra Deportes le mencionó la frase “tenemos levantadora, pero no tenemos una armadora como desearíamos” y consultó si todavía existe una carencia en ese fundamento del vóley. Rizola expresó su fastidio por ese tipo de comentarios.

“¿Quién dice eso? ¿Quién es la persona que dice eso? ¿Quién conoce a las jugadoras? ¿Quién está todo el día con ellas? Quien está afuera puede decir lo que quiera. No está en el día día, no conoce las dificultades que tienen las jugadoras. No conocen el proceso de preparación. Yo no escucho a quien no está en la cancha. Pueden decir ‘yo metería a esta o a otra a la cancha’. Yo les digo que no puede meter a ninguna, porque no son entrenadores”, señaló.

La selección peruana de vóley sub 17 recibió una calurosa bienvenida en el aeropuerto. Crédito: FPV

Cabe mencionar que Antonio Rizola llevó a 12 jugadoras para competir en Guatemala y a todas las hizo jugar. El entrenador brasileño supo variar sus fichas en todas las rondas del campeonato panamericano y, en medio de ese experimento, ha logrado un meritorio subcampeonato que ilusiona de cara a los próximos desafíos del vóley peruano.

Se aproxima el Mundial Sub 17 de vóley

Del 17 al 24 de agosto, se desarrollará el Mundial Sub 17 de vóley en Lima y la ‘bicolor’ se viene preparando para afrontar ese certamen de la mejor manera posible. De hecho, la Copa Panamericana ha servido como una prueba previa para conocer en qué nivel está el grupo. Las conclusiones, seguramente, han sido positivas por la medalla de plata. Sin embargo, el desafío que se aproxima es más grande.

Las mejores 16 naciones de esta categoría se reunirán en la capital para disputar la gloria y Antonio Rizola, si bien ha tenido un arranque con el pie derecho al mando de este combinado juvenil, no quiere confundir las cosas de cara a la cita mundialista. “El Mundial es otra competencia. No podemos confundir. La Copa Panamericana es una competencia donde los equipos se preparan de una forma, el campeonato mundial será distinto”, dijo.

La selección peruana que destacó en la Copa Panamericana Sub 17 de vóley. Crédito: Norceca

Precisamente, Perú ya compitió con tres equipos que serán protagonistas del magno evento en Lima: República Dominicana, México y Puerto Rico. La ‘bicolor’ logró superar 3-0 al cuadro dominicano y 3-1 al elenco mexicano; sin embargo, no pudo mantenerse en racha frente al rival puertorriqueño, al caer 3-0 en nada menos que la final.

La escuadra nacional formará parte del Grupo A del Mundial junto a las selecciones de Brasil, Rep. Dominicana y Canadá y espera hacer un buen papel para clasificar a la siguiente ronda del torneo. “La competencia es en casa, la responsabilidad es muy grande. Tenemos que prepararlas para superar eso”, apuntó Rizola.