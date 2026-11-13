Venezuela reportó ingresos de más de USD 15.000 millones en petróleo y minería desde la caída de Maduro

Un hombre pesca cerca de la refinería Cardón, que forma parte del Centro de Refinación de Paraguaná, mientras años de falta de inversión, fallas en los equipos y escasez han obstaculizado la producción de combustible, en Punta Cardón Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

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El Gobierno chavista de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, informó el jueves que recibió USD 15.603 millones por exportaciones de petróleo y actividades mineras entre enero y noviembre de 2026, frente a egresos por USD 14.860 millones, con un saldo de USD 742,9 millones.

El ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, difundió las cifras en su cuenta de X. Del total de ingresos, USD 15.148 millones, equivalentes al 97,1%, correspondieron a la venta de petróleo y derivados. El resto provino de la comercialización de gas, combustible para aeronaves, conocido como jet fuel, y otros productos, precisó Pérez Pirela.

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Los recursos petroleros venezolanos se canalizan mediante una cuenta bajo custodia de Estados Unidos desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas, tras la operación “Resolución Absoluta”. Ese esquema exige que el Banco Central de Venezuela (BCV) solicite la liberación de los fondos en representación del Gobierno interino de Rodríguez y explique el uso previsto.

Un informe del Departamento de Estado señaló que Estados Unidos gestionó más de USD 12.000 millones procedentes de la venta de recursos naturales venezolanos, en especial petróleo, entre enero y septiembre.

El documento, elaborado por la firma de auditoría KPMG, indicó que los depósitos en la cuenta de custodia superaron los USD 12.260 millones durante los primeros nueve meses de 2026.

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Una antorcha de gas arde en la refinería Cardón, parte del Centro de Refinación de Paraguaná (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó desembolsos por USD 12.110 millones hasta fines de septiembre. Otros USD 168,56 millones permanecían bajo custodia para operaciones que contaran con autorización posterior.

“El informe demuestra que el proceso está funcionando. Durante años, una cleptocracia saqueó la riqueza petrolera de Venezuela. Ahora, menos de un año después de la creación de la Cuenta de Custodia de Venezuela, esos ingresos benefician al pueblo venezolano”, declararon fuentes del Departamento de Estado.

El producto interno bruto de Venezuela registró un crecimiento interanual de 7,42% en el tercer trimestre de 2026, impulsado por la actividad no petrolera y el desempeño del sector privado, según informó el jueves el BCV. La actividad no petrolera aumentó 6,28% en comparación con el mismo período de 2025, mientras que el sector privado avanzó 8,02%, de acuerdo con una nota de prensa de la entidad central.

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La construcción encabezó la expansión sectorial, con un alza de 35,75%. El organismo vinculó ese resultado con inversiones destinadas a reparar daños estructurales provocados por el doblete sísmico del 24 de junio. Las actividades financieras y de seguros crecieron 29,29%. El turismo registró un incremento de 8,95%, la agricultura subió 7,13% y la manufactura avanzó 4,32%.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/Miguel Gutiérrez)

Las cifras oficiales se conocieron en un contexto de reclamos de sindicalistas y trabajadores de varios sectores por la crisis salarial. El salario mínimo y la pensión equivalen a unos centavos de dólar mensuales, según la tasa oficial del BCV.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó en su canal de Telegram que “cada 100 dólares ingresados por concepto de petróleo y minería entre enero y noviembre de 2026, 99 se destinaron al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones: 14.710 millones de dólares”.

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En los últimos años, el Ejecutivo concentró su política salarial en dos bonos para empleados públicos, sin incidencia en los beneficios laborales. Ambos pagos suman actualmente USD 240 y se depositan en bolívares a la cotización fijada por el BCV.

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros calculó que una familia venezolana de cinco integrantes necesitó USD 761,35 en septiembre solo para alimentos. La cifra representó un aumento de 0,79% frente a los USD 755,36 que costó la canasta en agosto.

(Con información de EFE)