Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 11 de octubre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el monitoreo sísmico en todo el país a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), que emite reportes técnicos con la hora, magnitud, profundidad y ubicación de los movimientos telúricos registrados. Esta cobertura reúne la información oficial disponible y las recomendaciones de prevención para actuar ante una emergencia.

El reporte más reciente proporcionado para esta actualización corresponde a un sismo de magnitud 3,5, registrado el sábado 10 de octubre a las 13:14:29, con epicentro a cinco kilómetros al este de Camaná, en la provincia del mismo nombre, región Arequipa. El movimiento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y alcanzó una intensidad II en Camaná.

Según el boletín IGP/CENSIS/RS 2026-0727, las coordenadas del evento fueron latitud -16,61 y longitud -72,66. Una intensidad II implica que el sismo pudo ser percibido levemente por algunas personas en reposo, sobre todo en los pisos altos de viviendas o edificios, sin que ello suponga daños materiales. La información corresponde al registro técnico difundido por el organismo especializado.