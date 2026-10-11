Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 11 de octubre de 2026

La vigilancia técnica del Censis permite conocer hora, epicentro, magnitud y profundidad de cada evento telúrico. Qué debe incluir el plan familiar de emergencia y cómo actuar durante una evacuación

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el monitoreo sísmico en todo el país a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), que emite reportes técnicos con la hora, magnitud, profundidad y ubicación de los movimientos telúricos registrados. Esta cobertura reúne la información oficial disponible y las recomendaciones de prevención para actuar ante una emergencia.

El reporte más reciente proporcionado para esta actualización corresponde a un sismo de magnitud 3,5, registrado el sábado 10 de octubre a las 13:14:29, con epicentro a cinco kilómetros al este de Camaná, en la provincia del mismo nombre, región Arequipa. El movimiento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y alcanzó una intensidad II en Camaná.

Según el boletín IGP/CENSIS/RS 2026-0727, las coordenadas del evento fueron latitud -16,61 y longitud -72,66. Una intensidad II implica que el sismo pudo ser percibido levemente por algunas personas en reposo, sobre todo en los pisos altos de viviendas o edificios, sin que ello suponga daños materiales. La información corresponde al registro técnico difundido por el organismo especializado.

Pantallas con gráficos de ondas sísmicas, un mapa de Perú centrado en Arequipa y una persona operando una consola de control.
El Instituto Geofísico del Perú registra la actividad sísmica en Arequipa a través de pantallas con datos sismológicos y mapas de localización. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:06 hsHoy

El sismo de magnitud 3,5 tuvo epicentro a cinco kilómetros de Camaná

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de actividad sísmica y volcánica que concentra una parte importante de los terremotos del planeta. La interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana explica buena parte de los movimientos que se registran en el territorio nacional, en especial a lo largo de la costa.

Los sismos de baja magnitud son frecuentes en distintas regiones del país y, en muchos casos, solo quedan consignados en los instrumentos de monitoreo. La profundidad focal también influye en la percepción de un movimiento: un evento superficial puede sentirse con mayor intensidad cerca del epicentro, mientras que uno ocurrido a decenas de kilómetros bajo tierra puede atenuarse antes de llegar a la superficie.

El IGP publica sus reportes tras el análisis de la información recogida por su red de estaciones. Cada comunicado precisa la fecha y hora local, la magnitud, la profundidad y una referencia geográfica para ubicar el epicentro. Los sismos no se pueden predecir, por lo que las autoridades recomiendan mantener planes de emergencia actualizados y seguir únicamente las comunicaciones oficiales.

Sismo en Arequipa
Sismo en Arequipa
05:46 hsHoy

El plan familiar debe definir rutas, puntos de encuentro y tareas ante una emergencia

La preparación empieza antes de que ocurra un sismo. Cada familia debe establecer rutas de evacuación, identificar un punto de encuentro fuera de la vivienda y asignar responsabilidades entre sus integrantes. Esta planificación permite que la respuesta sea ordenada si el movimiento obliga a salir del inmueble o si se interrumpen las comunicaciones.

Cuatro personas de espaldas caminan hacia una puerta junto a un mapa de evacuación y una mesa con mochilas, botellas y linterna.
Una familia en Perú camina hacia la salida de su vivienda con mochilas de emergencia durante un simulacro de evacuación preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También corresponde reconocer las zonas seguras dentro de la casa, la oficina o el centro educativo. Esos espacios deben ubicarse lejos de ventanas, espejos, estanterías, lámparas, muebles altos y objetos suspendidos. El plan debe contemplar a niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas y mascotas, con medidas acordes a sus necesidades.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja tener una mochila de emergencia en un lugar accesible. La mochila debe cubrir las primeras 24 horas posteriores a un desastre e incluir agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, pilas, batería externa, botiquín, artículos de higiene, abrigo, silbato y dinero en efectivo de baja denominación. Los documentos, llaves y teléfonos de emergencia deben guardarse en una bolsa impermeable.

Dos adultos y dos niños arrodillados en el suelo se cubren la cabeza con los brazos cerca de una mochila roja.
Una familia realiza la postura de protección sobre el suelo de una sala durante un simulacro de sismo en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:26 hsHoy

La mochila de emergencia debe adaptarse a las necesidades de cada hogar

El botiquín debe contar con gasas, vendas, antiséptico y medicamentos personales. Si en el hogar hay bebés, se deben incorporar pañales, fórmula, ropa de recambio y otros artículos de cuidado. Las familias con adultos mayores o personas que requieren tratamiento regular deben sumar recetas médicas, lentes, audífonos, bastones y recursos de apoyo para la movilidad.

Mochila roja abierta con agua embotellada, latas, botiquín, radio, linterna, ropa doblada, dinero y cuadernos sobre un suelo de madera.
Una mochila de emergencia abierta reúne suministros básicos como agua, latas de comida, botiquín, linterna y radio para la preparación familiar ante desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión periódica de la mochila evita que los alimentos caduquen, que las pilas se descarguen o que los productos se deterioren. Indeci también recomienda disponer de una caja de reserva con provisiones para los días posteriores a una emergencia. A diferencia de la mochila, ese recurso debe permanecer en un sitio protegido dentro o cerca del hogar y no forma parte de la evacuación inmediata.

Infografía con ilustraciones sobre prevención que muestra a familias repasando planes, evacuando por escaleras y revisando mochilas de emergencia.
Una infografía detalla las recomendaciones de protección civil para elaborar y ajustar un plan de emergencia familiar antes, durante y después de un simulacro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un sismo, la prioridad es resguardarse de objetos que puedan caer. Las personas que se encuentran dentro de una edificación deben mantener la calma, alejarse de los vidrios y ubicarse en las zonas seguras identificadas con anticipación. No se deben utilizar ascensores durante el movimiento ni inmediatamente después, debido al riesgo de cortes de energía o daños en la estructura.

Mochila roja abierta sobre madera con botellas de agua, linterna, radio, botiquín, latas de comida, pilas y dinero en bolsa plástica.
Una mochila de emergencia abierta reúne insumos básicos de supervivencia para responder ante situaciones de desastre o contingencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:04 hsHoy

Después del movimiento, la evacuación debe ser ordenada y sin usar ascensores

Cuando el sismo termina, la evacuación debe realizarse por las escaleras, siempre que la ruta no presente daños visibles, cables expuestos, fugas de gas u otros peligros. En la vía pública, la recomendación es apartarse de fachadas, postes, carteles, puentes y tendidos eléctricos. Los conductores deben detener sus vehículos en lugares seguros, sin bloquear rutas de evacuación ni permanecer debajo de pasos elevados.

Tras un movimiento telúrico, se debe comprobar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios si la situación lo exige. Si una vivienda presenta daños en columnas, paredes, techos, escaleras o instalaciones, no se debe ingresar hasta que una evaluación técnica establezca que el inmueble es seguro. Ante olor a gas, chispas o cables expuestos, corresponde abandonar la zona y evitar el uso de fósforos, encendedores e interruptores eléctricos.

Infografía sobre sismos con un mapa de Perú, un teléfono móvil con sismograma e íconos explicativos de magnitud, epicentro e intensidad.
Una infografía del Instituto Geofísico del Perú detalla los cuatro parámetros fundamentales para entender un reporte de sismo: magnitud, profundidad, epicentro e intensidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes telefónicas pueden saturarse durante una emergencia. Por ese motivo, se recomienda priorizar los mensajes de texto o las plataformas de internet para comunicarse con familiares. La población debe atender los reportes del IGP, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de las autoridades locales antes de regresar a una vivienda o compartir información sobre eventuales daños. En zonas cercanas al litoral, también se deben seguir las alertas oficiales ante una posible amenaza de tsunami.

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