Capturan a peruano prófugo por 12 años al ser acusado de violación sexual contra dos menores en Italia

La Policía Nacional capturó a Miguel Cahua Torres, quien tenía una alerta roja de Interpol y era buscado desde 2014 por dos denuncias de violencia sexual en Roma| Foto: RPP Noticias

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La Policía Nacional del Perú detuvo en Puente Piedra a Miguel Cahua Torres, ciudadano peruano requerido por las autoridades de Italia por presuntos delitos de violencia sexual contra dos menores de edad, entre ellas su hija. El hombre permanecía prófugo de la justicia italiana desde 2014, según informó RPP.

Sobre Cahua Torres pesaba una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), emitida a pedido de la Corte de Apelaciones de Roma. La captura estuvo a cargo de la Oficina Central Nacional Interpol Lima, con apoyo de personal especializado en delitos vinculados al crimen transnacional.

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El requerido fue intervenido este fin de semana cuando se encontraba fuera de su vivienda, en el distrito ubicado al norte de Lima. De acuerdo con la información difundida por RPP, había evitado a la justicia italiana durante 12 años tras regresar al Perú.

Detuvieron en Puente Piedra a peruano requerido por Italia por presunto abuso contra menores|| Foto: RPP Noticias

Italia lo requiere por dos denuncias contra menores

Las autoridades italianas lo investigan por hechos ocurridos en Roma en dos momentos distintos. Uno de los casos corresponde a una menor de nueve años, quien habría sido víctima de abusos reiterados en el año 2000.

La segunda acusación se refiere a la hija de Cahua Torres, quien tenía 14 años cuando habrían ocurrido los hechos en 2014. Ambos expedientes son parte del requerimiento judicial formulado desde Italia.

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El detenido deberá afrontar un proceso de extradición hacia Roma, donde es solicitado por la Corte de Apelaciones. La justicia italiana deberá definir los pasos posteriores una vez que se completen los trámites correspondientes en Perú.

Condenan a cadena perpetua a hombre por violación sexual a sus hijastras durante 10 años| Gobierno del Perú

En Perú, entre enero y agosto de 2026, los Centros Emergencia Mujer y Familia atendieron 8.761 casos de violación sexual en Perú, según cifras preliminares del Programa Nacional Warmi Ñan, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Las mujeres concentraron 8.263 atenciones, equivalentes al 94,3% del total, mientras que los hombres sumaron 498 casos, el 5,7%. Agosto fue el mes con la mayor cantidad de registros, con 1.180 casos, seguido de junio, con 1.165, y abril, con 1.138.

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Canales de ayuda

PNP: Ante una situación de peligro inmediato o si se requiere intervención policial, se puede llamar a la Central 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP). También es posible acudir a la comisaría más cercana para presentar una denuncia y solicitar protección.

Los Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) brindan atención gratuita a víctimas de violencia sexual y familiar, con orientación legal, psicológica y social. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con servicios en todo el país, incluidos centros que funcionan dentro de comisarías las 24 horas.

La Línea 100 ofrece atención gratuita, confidencial y especializada durante las 24 horas, todos los días, para personas afectadas por violencia familiar o sexual, así como para quienes conocen un caso. El servicio brinda contención emocional, orientación e información sobre las rutas de atención disponibles.

El Ministerio Público - Fiscalía de la Nación recibe denuncias por violencia contra la mujer de forma presencial, telefónica o virtual. Las personas pueden acudir a una fiscalía especializada, una fiscalía penal, una dependencia policial o un juzgado de paz; además, la línea gratuita 0800-00-205 brinda orientación e información. Denunciar casos de violencia contra la mujer en el Ministerio Público.