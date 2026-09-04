Muro de colegio cae en Ate y deja a más de 150 escolares expuestos y en peligro

Más de 50 metros de la pista terminaron hundidos en la avenida Nicolás de Piérola, en Santa Clara, generando preocupación entre padres de familia y vecinos (Créditos: Panamericana TV)

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Más de 150 estudiantes de inicial y primaria quedaron expuestos a una situación de riesgo luego de que parte del muro perimétrico del colegio Hermanas Misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro colapsara en Santa Clara, Ate. El incidente ocurrió en la avenida Nicolás de Piérola y estuvo acompañado por el hundimiento de más de 50 metros de la pista que rodea el plantel.

De acuerdo con información de 24 horas de Panamericana TV, el desplome dejó sin protección una zona próxima a las aulas y generó preocupación entre padres de familia y vecinos, debido a la cercanía del terreno afectado con los espacios donde permanecen los menores. Otro sector próximo al patio también presenta signos de debilitamiento, por lo que las familias solicitaron medidas urgentes para evitar accidentes.

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La emergencia comprometió, además, parte de la infraestructura del establecimiento, entre ella un consultorio médico. El deterioro de la superficie incrementó la preocupación de los padres, especialmente por la presencia de estudiantes que requieren mayor supervisión durante sus desplazamientos dentro del recinto.

Vecinos atribuyen el deterioro a posibles filtraciones subterráneas, en una zona donde existen redes de agua potable, desagüe y gas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Una madre de familia explicó que el colegio atiende a varios menores con autismo y advirtió que resulta difícil impedir que se acerquen a determinadas zonas durante sus actividades. Por ello, pidió que las autoridades intervengan cuanto antes para garantizar la seguridad de los alumnos.

El hundimiento también generó interrogantes sobre las condiciones del subsuelo. Según testimonios de residentes, debajo de la vía existen redes de agua potable, desagüe y gas. Los vecinos sostienen que posibles filtraciones subterráneas habrían debilitado el terreno en medio de trabajos vinculados con la reparación de tuberías. No obstante, la causa exacta del colapso deberá establecerse mediante una evaluación técnica.

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Ante esta situación, padres de familia y habitantes de Santa Clara solicitaron la intervención de Sedapal para determinar el origen de la afectación. Entre sus pedidos se encuentra una excavación integral que permita revisar las tuberías ubicadas debajo de la pista y verificar si alguna fuga continúa socavando el terreno.

Una zona próxima a las aulas quedó sin protección debido a la caída de la estructura, mientras otro tramo cercano al patio presenta señales de debilitamiento - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Comunicado de Sedapal

La empresa informó que, tras conocer el derrumbe, una cuadrilla operativa acudió al lugar para cercar preventivamente el área y reducir el riesgo para la comunidad. Asimismo, coordinó la presencia de su seguro con el objetivo de activar la póliza de responsabilidad civil y gestionar la reposición de la estructura afectada.

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Sedapal precisó que en la zona se ejecutaba la reparación de una tubería de agua potable, intervención que estaba próxima a culminar con el asfaltado de la vía. Debido al incidente, las labores fueron suspendidas temporalmente, pero la entidad anunció que serán retomadas para concluir los trabajos y restablecer las condiciones de la pista.

Mientras continúan las intervenciones, la empresa contratista deberá reforzar y mantener la señalización de seguridad en el perímetro afectado. La comunidad educativa espera que la evaluación técnica determine las causas del hundimiento y permita adoptar medidas que eviten nuevos desprendimientos cerca del colegio.

“El equipo técnico mantiene una coordinación permanente con la dirección de la institución educativa para realizar las gestiones correspondientes. Asimismo, se ha dispuesto que la empresa contratista refuerce y mantenga la señalización de seguridad en el área afectada, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa”, se lee.

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