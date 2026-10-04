Sociedad

Mientras se espera una semana sin sol en el AMBA, siguen las alertas por tormentas, nevadas y viento en el interior

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una semana nublada y con temperaturas máximas que no lograrán superar los 22 grados. En paralelo, los avisos meteorológicos se irán difuminando con el paso de los días

Vista aérea de la ciudad de Buenos Aires con edificios, avenidas, el Obelisco y el río bajo nubes grises.
Un cielo cubierto de nubes grises se extiende sobre los edificios y las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Luego de las intensas tormentas que se registraron el sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que los próximos días estén marcados por la nubosidad. La región tendrá una semana sin sol pleno hasta el sábado, mientras continúan las alertas por tormentas, viento, lluvias y nevadas en distintas zonas del interior del país.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo comenzará con neblina durante la mañana. Luego pasará a un cielo parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima llegará a 21, con vientos de hasta 12 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

A partir del lunes, las previsiones marcan una persistencia de las nubes sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Si bien no se anticipan fenómenos de alerta en la región metropolitana en el período informado, la falta de jornadas despejadas será el rasgo central de la semana.

Para el inicio de la semana se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 22. El cielo permanecerá nublado, una condición que continuará el martes, cuando las marcas térmicas oscilarán entre los 13 y 22 grados.

Tabla con el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del domingo 4 al sábado 10, con datos de temperatura, viento y lluvia
Se espera una semana nublada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense

El miércoles llegará con un descenso de la temperatura máxima. Para esa jornada, el SMN prevé registros entre los 13 y 19 grados, también bajo un cielo cubierto. No obstante, el jueves será uno de los días más frescos del período, con una mínima de 15 y una máxima de 18.

PUBLICIDAD

El viernes, en tanto, mantendrá una mínima de 15 grados, aunque la máxima subirá levemente hasta los 19 grados. Para el sábado, el pronóstico anticipa una mínima de 13 y una máxima de 19 grados.

Así será la evolución de las alertas meteorológicas los próximos días

Después de que gran parte del país estuviera bajo alertas meteorológicas durante el sábado, para el domingo, el noreste de Misiones seguirá bajo alerta naranja por tormentas. Lo mismo ocurrirá con el este de Formosa, en donde continuará vigente una alerta amarilla.

Ante las alertas por tormentas, las autoridades recomendaron evitar las actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de árboles, postes y tendidos eléctricos.

Ruta de asfalto mojado con un rayo al fondo, flanqueada por palmeras y campos anegados bajo un cielo nublado.
El noreste de Misiones y el este de Formosa mantienen alertas meteorológicas por tormentas durante el domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aconsejaron no circular por calles anegadas ni permanecer cerca de ríos, arroyos o zonas costeras, resguardar a las mascotas y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.

Las advertencias emitidas por el SMN también alcanzarán al noroeste argentino. El oeste de Jujuy, Salta y Catamarca está bajo alerta amarilla por viento. El fenómeno puede afectar especialmente las áreas de mayor altura, donde las ráfagas suelen tener mayor incidencia sobre la circulación y las actividades al aire libre.

La situación en la cordillera también concentrará otra parte de las advertencias vigentes. Este domingo, rige una alerta amarilla por nevadas en las zonas cordilleranas de La Rioja, San Juan y Río Negro.

Mapa de Argentina coloreado en verde, amarillo y naranja con pestañas en la parte superior etiquetadas como Domingo 4, Lunes 5 y Martes 6
Las alertas meteorológicas que regirán este domingo

El nivel de alerta aumenta en el norte y centro de Chubut, donde se emitió una alerta naranja por nevadas. La persistencia de nieve en sectores cordilleranos puede complicar la transitabilidad de los caminos y modificar las condiciones de circulación, sobre todo en trayectos de montaña.

Para el lunes, las alertas por nieve se concentrarán en las cordilleras de San Juan y del norte de Mendoza, ambas bajo nivel amarillo, mientras que para el martes, la advertencia abarcará solo a la totalidad de la cordillera mendocina.

Ese mismo día, el pronóstico oficial sumará una alerta amarilla por lluvias en Neuquén, con excepción de su sector sudoeste. A pesar de esto, las autoridades pidieron mantenerse informado respecto a la evolución de los fenómenos ante eventuales complicaciones.

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalAMBAAlertas meteorológicasNevadasTormentasVientosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nacha Guevara a los 86 años: la niña que soportó palizas por no comer carne, el exilio forzado y la promesa de llegar a Broadway

La actriz y cantante nació el 3 de octubre de 1940 en Mar del Plata. Tuvo una infancia infeliz, con un padre ausente y una madre maltratadora, pero logró revertir su historia hasta convertirse en una referente de la escena en muchos lugares del mundo

Nacha Guevara a los 86 años: la niña que soportó palizas por no comer carne, el exilio forzado y la promesa de llegar a Broadway

Una pareja viajaba en motocicleta cuando los impactó un rayo, la mujer murió y el hombre quedó herido

El episodio ocurrió en la Ruta Provincial N° 6, en Corrientes, durante una tormenta eléctrica. Agentes policiales que estaban apostados en la zona vieron el hecho a la distancia

Una pareja viajaba en motocicleta cuando los impactó un rayo, la mujer murió y el hombre quedó herido

Ayudaba a carnear un chancho cuando un amigo disparó por accidente y lo mató

El hecho se produjo en un campo de General Madariaga, provincia de Buenos Aires. La víctima, de 26 años, recibió una herida de arma de fuego mientras con varias personas sostenía al animal

Ayudaba a carnear un chancho cuando un amigo disparó por accidente y lo mató

Choque múltiple en la Ruta 2: murió un joven conductor tras impactar contra una camioneta y un camión

El hecho se produjo esta madrugada en el kilómetro 176. Las personas que manejaban los otros dos vehiculos resultaron ilesas. La Policía Científica intervino para determinar la mecánica del siniestro

Choque múltiple en la Ruta 2: murió un joven conductor tras impactar contra una camioneta y un camión

Tragedia en La Plata: un hombre murió al caer del techo de su casa cuando intentaba reparar el tanque de agua

La víctima sufrió múltiples heridas, recibió atención urgente, pero murió poco después en el Hospital San Martín de la capital provincial

Tragedia en La Plata: un hombre murió al caer del techo de su casa cuando intentaba reparar el tanque de agua

DEPORTES

El demoledor nocaut del argentino Esteban Ribovics en la UFC: derribó tres veces a su rival y ganó en el primer round

El demoledor nocaut del argentino Esteban Ribovics en la UFC: derribó tres veces a su rival y ganó en el primer round

Franco Colapinto largará 21° en Malasia por una sanción: hora, TV y todo lo que hay que saber del GP de Baréin de Fórmula 1

La agenda de la selección argentina tras la goleada ante Burkina Faso y la previa de la despedida de Lionel Messi

Mastantuono convirtió su primer gol en la selección argentina y dejó una cruda reflexión sobre las críticas que recibe

Diez frases de Scaloni tras la goleada de Argentina: su continuidad, el legado que dejará Messi y el elogio para Burkina Faso

TELESHOW

Lali Espósito tuvo su tercera despedida de soltera: del guiño a Leo Mattioli al inesperado show de Sandro

Lali Espósito tuvo su tercera despedida de soltera: del guiño a Leo Mattioli al inesperado show de Sandro

Sofía Jujuy Jiménez cumplió un deseo que anhelaba hace dos años: peregrinó a Luján con su novio

Barbie Simons recordó a su padre a casi 30 años de su muerte: "Fue difícil"

Cachete Sierra aclaró cómo es su vínculo con Mar Cosca tras los rumores de romance: "Nos llevamos bárbaro"

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y contó cómo está su ánimo: “Tiene sus días”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Emmanuel Carrère: “Escribir no te da todos los derechos; no es necesario llegar a viejo para tomar conciencia de cierto límite moral”

Cuenta regresiva para el Nobel de Literatura: las chances argentinas, los favoritos de siempre y todo lo que hay que saber

Familiares denuncian el deterioro de las condiciones de guardabosques mayangnas presos en Nicaragua

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a dos hombres tras el ataque armado contra un repartidor en Ciudad Quetzal