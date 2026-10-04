Mientras se espera una semana sin sol en el AMBA, siguen las alertas por tormentas, nevadas y viento en el interior

Un cielo cubierto de nubes grises se extiende sobre los edificios y las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego de las intensas tormentas que se registraron el sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que los próximos días estén marcados por la nubosidad. La región tendrá una semana sin sol pleno hasta el sábado, mientras continúan las alertas por tormentas, viento, lluvias y nevadas en distintas zonas del interior del país.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo comenzará con neblina durante la mañana. Luego pasará a un cielo parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima llegará a 21, con vientos de hasta 12 kilómetros por hora.

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A partir del lunes, las previsiones marcan una persistencia de las nubes sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Si bien no se anticipan fenómenos de alerta en la región metropolitana en el período informado, la falta de jornadas despejadas será el rasgo central de la semana.

Para el inicio de la semana se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 22. El cielo permanecerá nublado, una condición que continuará el martes, cuando las marcas térmicas oscilarán entre los 13 y 22 grados.

Se espera una semana nublada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense

El miércoles llegará con un descenso de la temperatura máxima. Para esa jornada, el SMN prevé registros entre los 13 y 19 grados, también bajo un cielo cubierto. No obstante, el jueves será uno de los días más frescos del período, con una mínima de 15 y una máxima de 18.

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El viernes, en tanto, mantendrá una mínima de 15 grados, aunque la máxima subirá levemente hasta los 19 grados. Para el sábado, el pronóstico anticipa una mínima de 13 y una máxima de 19 grados.

Así será la evolución de las alertas meteorológicas los próximos días

Después de que gran parte del país estuviera bajo alertas meteorológicas durante el sábado, para el domingo, el noreste de Misiones seguirá bajo alerta naranja por tormentas. Lo mismo ocurrirá con el este de Formosa, en donde continuará vigente una alerta amarilla.

Ante las alertas por tormentas, las autoridades recomendaron evitar las actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de árboles, postes y tendidos eléctricos.

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El noreste de Misiones y el este de Formosa mantienen alertas meteorológicas por tormentas durante el domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aconsejaron no circular por calles anegadas ni permanecer cerca de ríos, arroyos o zonas costeras, resguardar a las mascotas y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.

Las advertencias emitidas por el SMN también alcanzarán al noroeste argentino. El oeste de Jujuy, Salta y Catamarca está bajo alerta amarilla por viento. El fenómeno puede afectar especialmente las áreas de mayor altura, donde las ráfagas suelen tener mayor incidencia sobre la circulación y las actividades al aire libre.

La situación en la cordillera también concentrará otra parte de las advertencias vigentes. Este domingo, rige una alerta amarilla por nevadas en las zonas cordilleranas de La Rioja, San Juan y Río Negro.

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Las alertas meteorológicas que regirán este domingo

El nivel de alerta aumenta en el norte y centro de Chubut, donde se emitió una alerta naranja por nevadas. La persistencia de nieve en sectores cordilleranos puede complicar la transitabilidad de los caminos y modificar las condiciones de circulación, sobre todo en trayectos de montaña.

Para el lunes, las alertas por nieve se concentrarán en las cordilleras de San Juan y del norte de Mendoza, ambas bajo nivel amarillo, mientras que para el martes, la advertencia abarcará solo a la totalidad de la cordillera mendocina.

Ese mismo día, el pronóstico oficial sumará una alerta amarilla por lluvias en Neuquén, con excepción de su sector sudoeste. A pesar de esto, las autoridades pidieron mantenerse informado respecto a la evolución de los fenómenos ante eventuales complicaciones.

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