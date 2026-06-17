Los rituales más importantes del Inti Raymi y qué significan

La festividad inca más importante trasciende fronteras y siglos, revitalizando tradiciones ancestrales en países como Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile y Colombia. Foto: Ser Argentino

El 24 de junio de cada año, Cusco se convierte en el escenario central de una de las ceremonias más emblemáticas de la cultura andina: el Inti Raymi, la Fiesta del Sol. Esta celebración, reconocida como la más relevante del calendario incaico, convoca a miles de personas para presenciar y rendir homenaje al dios Sol y a la Pachamama.

Según registros históricos, el Inti Raymi constituye una manifestación de gratitud por las cosechas y una renovación simbólica de la vida en el inicio de un nuevo ciclo agrícola.

El saludo al Sol: el inicio espiritual

El ritual abre con el Saludo al Sol (Alba). En este momento, el Inca eleva los brazos hacia el cielo, pidiendo energía, fertilidad y bendiciones para su pueblo. Esta acción marca el comienzo del año nuevo andino y refuerza la adoración al Sol como fuente fundamental de vida para el imperio. De acuerdo con CuscoPeru.com, la música de quenas y tambores acompaña el amanecer, generando uno de los instantes más espirituales de la jornada.

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Miles de personas se reúnen en Sacsayhuamán cada 24 de junio para vivir el Inti Raymi. La fiesta del Sol une historia, ritual y turismo cultural en un solo evento. (Andina)

Ofrenda de la chicha: reciprocidad con la Pachamama

A continuación, el Inca y los sacerdotes realizan la Ofrenda de la Chicha, donde derraman chicha de jora sobre la tierra. Según la guía de CuscoPeru.com, este acto simboliza la reciprocidad sagrada, devolviendo a la Madre Tierra parte de lo recibido durante el año. A través de este gesto, la comunidad expresa su reconocimiento y agradecimiento por los frutos obtenidos.

Lectura de la hoja de coca: conexión con lo espiritual

Un momento destacado es la Lectura de la Hoja de Coca. Los sacerdotes andinos, llamados Willaq Umu, leen las hojas para encontrar augurios sobre el futuro del año entrante. Esta ceremonia representa la conexión directa entre la comunidad y el mundo espiritual, y permite a los participantes buscar orientación y protección de las deidades, según detalla CuscoPeru.com.

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El fuego sagrado: símbolo de purificación

Otro rito esencial es el encendido del Fuego Sagrado. Utilizando espejos que concentran los rayos del sol, los encargados prenden un nuevo fuego, símbolo de purificación y energía renovada. Este acto representa el renacimiento anual de la naturaleza y la continuidad del ciclo vital en el imperio. La energía solar, considerada divina, se traduce en una fuerza renovadora para toda la sociedad.

La versión moderna del Inti Raymi se celebra desde 1944. Se basa en crónicas y en la tradición oral para recrear una ceremonia que revive el espíritu del Cusco prehispánico. (Andina)

La danza de los Cuatro Suyos: unidad y resistencia

La ceremonia culmina con la Danza de los Cuatro Suyos, donde grupos de danzantes, ataviados con trajes que representan las cuatro regiones del antiguo imperio incaico, desfilan y bailan al ritmo de música andina. Según información recogida por CuscoPeru.com, esta manifestación artística simboliza la unión, la vitalidad y la resistencia cultural de los pueblos andinos.

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El significado del Sol y la palabra Inti Raymi

Según el portal oficial de Cusco Perú, el Sol fue, y sigue siendo, la figura central del Inti Raymi. Para los incas, el Sol representó la divinidad suprema y la fuente de vida. En cada edición de la festividad, el astro rey marca el inicio de un nuevo ciclo anual, motivo por el que se le dedican ofrendas y rituales destinados a asegurar prosperidad para el reino.

La denominación Inti Raymi proviene del idioma quechua: “Inti” significa sol, mientras que “Raymi” se traduce como fiesta o celebración. Así, la expresión completa significa celebración al sol, destacando la relevancia de este astro en la cosmovisión incaica.

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Desde 1944, el festival de Inti Raymi se celebra en el majestuoso sitio arqueológico de Sacsayhuamán, atrayendo la atención de turistas de todo el mundo. (Andina)

Evolución y actualidad

Durante el imperio del Tahuantinsuyo, el Inti Raymi llegó a durar hasta quince días, incluyendo sacrificios y danzas para honrar al Inti. La celebración reunía a las acllas, los ayllus, el ejército imperial, representantes de cada suyo y diversas autoridades. El evento principal tenía lugar en la Plaza de Armas y en la explanada de Sacsayhuamán, donde el Inca realizaba su ingreso solemne, acompañado por personajes emblemáticos como el kumillo, quien sostenía la sombrilla de plumas de colores.

Tras la conquista española, el Inti Raymi continuó en secreto y, siglos después, ha sido recuperado como un acto cultural y teatral. En 1944, la festividad fue recreada a partir de las crónicas de Garcilaso de la Vega, estableciéndose el 24 de junio como Día del Cusco. En 2001, el Inti Raymi fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y acto oficial de identidad nacional.

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Actualmente, la representación del Inti Raymi convoca a miles de espectadores locales y extranjeros, quienes presencian la procesión del Inca y la Qoya, los discursos en quechua y el desfile de los cuatro suyos. La teatralización integra música, danzas típicas y símbolos ancestrales, consolidando al Inti Raymi como un emblema de la identidad andina y de la continuidad de sus rituales más significativos.