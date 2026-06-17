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La verdadera historia del Inti Raymi: cómo era la ceremonia en tiempos de los incas

Las crónicas de la época permiten reconstruir cómo se desarrollaba esta festividad inca, que combinaba rituales, actos políticos y ceremonias públicas durante el solsticio de invierno

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Cada 24 de junio, Cusco se viste de gala para celebrar el Inti Raymi, la Fiesta del Sol. Acompaña al Sapa Inca en un recorrido que inicia en el Qoricancha, pasa por la Plaza de Armas y culmina en la majestuosa fortaleza de Sacsayhuamán.

Cada 24 de junio, Cusco se convierte en el escenario de una de las representaciones históricas más conocidas del Perú: el Inti Raymi. Aunque hoy se trata de una escenificación que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros, sus orígenes se remontan al Tahuantinsuyo, donde formaba parte de las ceremonias oficiales realizadas por las autoridades incas durante el solsticio de invierno.

La festividad, cuyo nombre en quechua significa 'Fiesta del Sol’, fue descrita por cronistas de la época y es considerada una de las ceremonias más importantes desarrolladas por el Estado inca antes de la llegada de los españoles.

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¿Cuál era el propósito del Inti Raymi?

De acuerdo con los relatos del cronista Inca Garcilaso de la Vega, la ceremonia fue organizada durante el gobierno del inca Pachacútec, quien impulsó la expansión y reorganización del Tahuantinsuyo.

Según las creencias religiosas de los incas, el Sol ocupaba un lugar central dentro de su sistema de culto. Por ello, el Inti Raymi marcaba el inicio de un nuevo ciclo y era una ocasión para realizar ceremonias públicas, reuniones políticas y actos protocolarios que involucraban a representantes de distintas regiones del imperio.

Cómo se desarrollaba la ceremonia

Fotografía de archivo de la fiesta del Inti Raymi, en las Ruinas de Sacsayhuaman, en Cuzco. EFE/Andina
Fotografía de archivo de la fiesta del Inti Raymi, en las Ruinas de Sacsayhuaman, en Cuzco. EFE/Andina

Las crónicas indican que las actividades comenzaban antes del amanecer. El Inca, acompañado por sacerdotes, nobles y autoridades, participaba en rituales que tenían lugar en la ciudad del Cusco.

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Delegaciones provenientes de los cuatro suyos —Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo— acudían a la capital para formar parte de las celebraciones.

Entre las actividades registradas por los cronistas figuran ceremonias religiosas, ofrendas de alimentos y bebidas, así como el sacrificio de llamas, una práctica habitual en diversas culturas andinas de la época. Los sacerdotes interpretaban determinados elementos de estos rituales para emitir pronósticos relacionados con las cosechas, el clima y otros asuntos considerados importantes para el imperio.

Una ceremonia también política

La arqueóloga Eldy Flores señaló en Tv Perú que el Inti Raymi no tenía únicamente un carácter religioso. También cumplía funciones políticas y administrativas.

La llegada de autoridades de distintos territorios permitía reforzar la autoridad del Estado inca y consolidar los vínculos entre las regiones que conformaban el Tahuantinsuyo. Además, era una oportunidad para realizar ceremonias oficiales y exhibir el poder de la élite gobernante.

La prohibición durante la colonia

Tras la conquista española y el establecimiento del Virreinato, las autoridades impulsaron un proceso de evangelización que buscaba reemplazar las prácticas religiosas prehispánicas por el cristianismo.

En ese contexto, el virrey Francisco de Toledo dispuso en 1572 la prohibición de ceremonias asociadas al culto incaico, entre ellas el Inti Raymi.

No obstante, diversos estudios señalan que algunas costumbres y expresiones culturales de origen andino continuaron presentes en la población indígena durante los siglos posteriores.

El retorno en el siglo XX

La celebración fue recreada públicamente en 1944 gracias a una iniciativa cultural impulsada por Humberto Vidal Unda y Faustino Espinoza Navarro, quienes tomaron como referencia las crónicas históricas para elaborar una representación teatral.

Actualmente, el Inti Raymi se desarrolla como una escenificación histórica y cultural en el Qorikancha, la Plaza de Armas del Cusco y Sacsayhuamán, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del calendario turístico y cultural del país.

De esta manera, la festividad permite conocer cómo se desarrollaba una de las principales ceremonias del Imperio inca, considerada por los cronistas como una de las expresiones más representativas de la organización política, social y religiosa del Tahuantinsuyo.

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