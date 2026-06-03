Perú busca deplazar a Chile con una cereza que madura más pronto y que accedería antes a mercados premium del Asia

La apuesta por la cereza peruana depende de la apertura sanitaria de China, proceso que podría concretarse en dos años según el sector. (AdobeStock)

Luego del éxito alcanzado por el arándano, el sector agroexportador peruano explora una nueva frontera comercial con la cereza, fruto que comienza a ganar protagonismo como alternativa de alto valor.

Un reciente análisis de Promperú asegura que el atractivo de este producto radica en su creciente demanda en Asia, sobre todo en China, donde la fruta superó importaciones por USD 3.000 millones en 2025 y está asociada a conceptos de prosperidad y consumo aspiracional.

La cereza peruana, una apuesta estratégica

El análisis de Promperú apunta a una estrategia de largo plazo: la cereza peruana aún se encuentra en fase experimental, con ensayos agronómicos, investigación genética y validación comercial en distintas regiones.

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El objetivo es consolidar una oferta selectiva, dirigida a consumidores que priorizan calidad, frescura y diferenciación de origen, en lugar de competir por volumen con grandes proveedores como Chile.

Además de la competencia global, el sector enfrenta desafíos técnicos, como encontrar variedades productivas y resistentes a las condiciones agroclimáticas de Perú. REUTERS/Rodrigo Garrido

La ventana comercial que ofrece la cosecha temprana —concentrada entre septiembre y octubre— es clave, ya que permite ingresar antes que la campaña chilena y acceder a precios premium cuando la oferta internacional es limitada.

La logística constituye otro eje de la apuesta. El próximo funcionamiento del megapuerto de Chancay reducirá los tiempos de tránsito marítimo hacia Asia de hasta 45 días a poco más de tres semanas.

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Esta mejora es determinante para un producto tan delicado como la cereza, ya que menos tiempo de viaje significa mayor posibilidad de conservar la calidad y competir en segmentos de alto valor.

Asia y una insuperable ventana comercial

A este factor se suma el uso de tecnologías de manejo agrícola, como macrotúneles, mallas de sombra o sistemas de nebulización, que permiten adaptar el cultivo a los microclimas de la sierra y la costa.

Sin embargo, según cifras de Promperú, la cereza peruana aún no alcanza volúmenes exportables comerciales.

Las pruebas actuales se concentran en regiones como Arequipa, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Áncash, donde se experimenta con variedades de alto y bajo requerimiento de frío como Santina, Lapins y Skeena.

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El proceso incluye la introducción de material genético importado de Estados Unidos y Chile, y la evaluación de su adaptación y rendimiento en campo.

Promperú destaca que la ventaja competitiva radica en una ventana de cosecha entre septiembre y octubre, antes de la campaña chilena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del megapuerto de Chancay en la logística

Para Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), el desarrollo de la cereza enfrenta desafíos similares a los que marcaron los inicios del arándano. El principal obstáculo sigue siendo el acceso a mercados internacionales, en especial a China.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Infobae Perú, el sector ha solicitado la apertura sanitaria para exportar cereza a ese destino, pero el proceso depende tanto del cumplimiento de estrictos protocolos fitosanitarios como del avance de las negociaciones bilaterales.

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Amaro explica que la inversión privada se mantiene limitada mientras no se resuelva el acceso a los principales mercados. Actualmente, la producción nacional se restringe a ensayos productivos y envíos de muestra, sin exportaciones comerciales regulares.

El dirigente gremial destaca que la experiencia previa con otro frutos bandera como la palta muestra la importancia de combinar innovación agronómica, inversión y acuerdos de libre comercio para alcanzar la competitividad internacional.

La logística del megapuerto de Chancay permitirá reducir la exportación de cereza a Asia de 45 días a poco más de tres semanas.

El sector privado espera la apertura comercial

Otro reto identificado por AGAP es la necesidad de encontrar las variedades de cereza capaces de adaptarse a las condiciones agroclimáticas peruanas y lograr altos niveles de productividad por hectárea.

El proceso implica evaluar el cuajado, la resistencia de las flores, el tamaño de la fruta y la metodología de manejo, considerando que la cereza es especialmente sensible a factores ambientales y a la logística de transporte de larga distancia.

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La ventana comercial y la reducción del tiempo de tránsito a través del Pacífico representan ventajas para el Perú, pero la consolidación del cultivo depende de que productores, autoridades y organismos técnicos logren completar el ciclo de investigación, validación y apertura de mercados.

El sector estima que, si se mantiene el ritmo de trabajo y existe voluntad política, el acceso comercial a China podría abrirse en el corto plazo, incluso en dos años. En el caso del arándano, tomó cerca de seis, lo que marca un horizonte de desarrollo para la cereza y para la diversificación del agro peruano.

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El dato

Según datos de la SUBREI (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile), el mercado mundial de cerezas frescas generó, en 2025, ingresos por aproximadamente USD 5.849 millones.

De este total, Chile lideró las exportaciones mundiales, concentrando exactamente el 59,6% de los envíos.

China es el mayor comprador de cerezas del mundo, absorbiendo aproximadamente el 90% de las exportaciones de Chile, su principal proveedor. El gigante asiático paga precios premium por esta fruta, especialmente durante la celebración del Año Nuevo Chino, cuando las cerezas se regalan como símbolo de fortuna y prosperidad.

En el mercado mayorista de China, los lotes premium y de alta calidad (especialmente cerezas chilenas de gran calibre) llegaron a promediar entre 45 y 58 dólares estadounidenses (aprox. 320 a 415 yuanes) por kilo a fines del 2025.