Perú

Vándalos causan daños en casas y autos en Breña tras violento enfrentamiento entre grupos de presuntos barristas en avenida Venezuela

El enfrentamiento ocurrió cuando grupos se dirigían al estadio Miguel Grau, generando caos en zona residencial

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El hecho reaviva el debate sobre medidas de control y prevención ante la violencia en el fútbol. Buenos Días Perú

La violencia vinculada al fútbol volvió a instalar preocupación en zonas urbanas donde la vida cotidiana transcurre lejos de los estadios. En Breña, un distrito caracterizado por su tránsito constante y actividad residencial, vecinos reportaron daños materiales tras un enfrentamiento entre grupos identificados como falsos barristas. El episodio dejó evidencia visible en calles y viviendas, lo que reavivó el debate sobre la seguridad en días de partido.

El incidente ocurrió en la cuadra quince de la avenida Venezuela, una vía concurrida por transporte público y peatones. Durante la noche, grupos enfrentados protagonizaron disturbios que incluyeron lanzamiento de piedras, uso de objetos contundentes y, según testimonios, detonaciones de arma de fuego. A la mañana siguiente, los restos del conflicto permanecían en la vía pública: vidrios rotos, vehículos afectados y señales de impacto en inmuebles.

Daños materiales y evidencia en la vía pública

Vándalos causan daños en casas y autos en Breña tras violento enfrentamiento entre grupos de presuntos barristas en avenida Venezuela. Composición: Infobae
Vándalos causan daños en casas y autos en Breña tras violento enfrentamiento entre grupos de presuntos barristas en avenida Venezuela. Composición: Infobae

Las imágenes registradas en el lugar muestran vehículos con lunas destruidas y carrocerías dañadas. Uno de los autos estacionados en la avenida presenta impactos directos de piedras. También se observa una furgoneta con abolladuras producto de los objetos lanzados durante el enfrentamiento.

En la pista quedaron esparcidos fragmentos de vidrio y numerosas piedras. La magnitud de los restos sugiere un intercambio prolongado entre los grupos. Además, en la fachada de un edificio ubicado frente al punto del conflicto se identifican impactos que, según testigos, corresponderían a proyectiles de arma de fuego.

Una residente del edificio cercano relató lo ocurrido durante la noche. “Sí, anoche hemos tenido aquí la penosa situación de los barristas, ¿no? Todos asustados porque como verán ha sido dos impactos de bala los que se ven allí”, señaló. La misma vecina indicó que el episodio incluyó múltiples disparos: “no ha sido uno, han sido como diez balazos”.

Otro testimonio describe la secuencia inicial del enfrentamiento. “Fueron dos carros grandes de bus… donde acá se frenó uno donde bajaron todos los barristas para golpear a los del bus de atrás”, explicó un vecino. Según su relato, entre cien y ciento cincuenta personas descendieron de los vehículos y comenzaron a atacarse. “Comenzaron a atacarse con sables, comenzaron a romper, buscar todo para comenzarse a golpear. Golpearon los carros del frente, todos los que estaban cuadrados acá. Fue horrible”, agregó.

Los residentes también señalaron que el enfrentamiento se extendió por más de quince minutos, lo que permitió la escalada de violencia y el incremento de daños. La situación tomó por sorpresa a quienes pensaron en un inicio que se trataba de un accidente vehicular.

Contexto del enfrentamiento

Grupos de falsos barristas se enfrentaron con piedras, objetos contundentes y presuntos disparos. Captura de video
Grupos de falsos barristas se enfrentaron con piedras, objetos contundentes y presuntos disparos. Captura de video

El incidente se produjo en el marco de un partido disputado en el Callao entre clubes de la capital. De acuerdo con lo reportado en el lugar, los grupos involucrados se dirigían hacia el estadio Miguel Grau. Vecinos indicaron que identificaron a integrantes vinculados a un club, mientras que el otro grupo no fue confirmado con certeza, aunque mencionaron antecedentes de enfrentamientos en esa zona.

La avenida Venezuela forma parte de una ruta frecuente de traslado hacia recintos deportivos, lo que incrementa la circulación de hinchas en días de partido. Sin embargo, los vecinos señalaron que los disturbios no suelen alcanzar el nivel de violencia registrado en esta ocasión.

Debate sobre control y prevención

Durante la cobertura del hecho, se plantearon cuestionamientos sobre las medidas de seguridad aplicadas en estos contextos. Una de las voces consultadas señaló: “No, lo que debería hacer la policía es llevarlos a un lugar, registrarlos, ver las cámaras, ver quién ha cometido algún acto y llevárselo a la cárcel de una vez”.

También se mencionó la posibilidad de utilizar sistemas de identificación para restringir el acceso a estadios a personas involucradas en actos violentos. “Se puede perfectamente identificar a los que tienen actitudes violentas y a esos se les separa”, se afirmó en el análisis.

Las intervenciones destacaron que no todos los asistentes a eventos deportivos participan en actos vandálicos, pero insistieron en la necesidad de diferenciar y sancionar a quienes cometen delitos. “Esto no tiene nada que ver con el fútbol, no tiene nada que ver con el deporte. Estos son delincuentes, nada más”, se indicó.

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