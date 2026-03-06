Perú

Campaña promueve la formalización del trabajo del hogar en el marco del Día Internacional de la Mujer

La campaña es impulsada por diversas organizaciones del país y busca que las trabajadoras del hogar cuenten con un seguro de salud y pensión para su jubilación

Imagen de una empleada de hogar. (Ricardo Rubio / Europa Press)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, varias organizaciones de trabajadoras del hogar lanzaron la campaña “Ella cuida mi presente, yo aseguro su futuro”, con el propósito de resaltar la relevancia de que las empleadoras conozcan y cumplan los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

Entre las entidades responsables de la campaña figuran el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar (SINTTRAHOL), la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar (FENTRAHOGARP), el Instituto de Promoción y Formación de Trabajadoras del Hogar (IPROFOTH) y el Centro de Capacitación de Trabajadoras del Hogar (CCTH).

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

El objetivo central de la iniciativa es impulsar la formalización de los vínculos laborales a través de contratos escritos, lo que facilita el acceso de las trabajadoras a beneficios esenciales como la afiliación a EsSalud y los aportes al sistema de pensiones (ONP), garantizando así una jubilación adecuada, junto con vacaciones, gratificaciones y otros derechos previstos en la legislación.

Situación actual

A pesar del marco normativo vigente, la informalidad persiste en el sector. Según datos de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, más del 90 % de las trabajadoras del hogar carecen de un contrato formal, lo que restringe su acceso tanto a la seguridad social como a una pensión en la vejez. Esta problemática afecta en su mayoría a mujeres, quienes representan la principal fuerza laboral en este sector.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

La falta de formalización limita el acceso a la seguridad social y a los sistemas de pensiones. Estos datos reflejan la urgencia de fortalecer el conocimiento y la aplicación de la normativa laboral, así como de promover mecanismos efectivos que permitan formalizar el trabajo del hogar en todo el país.

De acuerdo con las organizaciones participantes, la campaña pretende recordar que “el trabajo de cuidado sostiene a miles de hogares y debe ser reconocido con derechos, protección social y condiciones laborales adecuadas”.

En el marco de esta campaña, se llevan a cabo actividades educativas, como la difusión de videos informativos en redes sociales y, durante el mes, acciones de entrega de volantes en espacios públicos, para informar a la población sobre los derechos de las trabajadoras del hogar y la importancia de su respeto.

La campaña tiene alcance nacional y convoca a la ciudadanía, empleadoras e instituciones a asumir un rol activo en la formalización del trabajo del hogar, considerándolo un paso fundamental hacia la igualdad y la justicia social.

Formalización de las trabajadoras del hogar

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) destaca la importancia de la formalización de los trabajadores del hogar en el país. La entidad impulsa acciones destinadas a promover el Registro del Trabajo del Hogar y la suscripción de contratos laborales, como mecanismos clave para garantizar los derechos de este sector.

La formalización no solo permite el acceso a beneficios como la seguridad social y el sistema de pensiones, sino que también contribuye a mejorar las condiciones laborales y la protección social de las trabajadoras del hogar. El énfasis está puesto en la necesidad de inscribir y contratar de manera formal para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

