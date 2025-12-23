EN VIVO: JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026, ¿quiénes son los candidatos?

El reloj avanza y la carrera electoral entra en una de sus etapas más decisivas. Hoy, martes 23 de diciembre, vence de manera definitiva el plazo para la inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos rumbo a las Elecciones Generales 2026, y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido enfático: no habrá ampliaciones ni prórrogas. El sistema cerrará exactamente a las 23:59:59 horas.

A pocas horas del cierre, el panorama evidencia retrasos significativos. Solo 12 de las 36 organizaciones políticas con intención de postular a la Presidencia han solicitado formalmente la inscripción de sus fórmulas, lo que representa aproximadamente apenas el 30 % del total. Las agrupaciones que no inicien su trámite antes de la medianoche quedarán automáticamente fuera de la competencia electoral.