EN VIVO: JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026, ¿quiénes son los candidatos?

El reloj avanza y la carrera electoral entra en una de sus etapas más decisivas. Hoy, martes 23 de diciembre, vence de manera definitiva el plazo para la inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos rumbo a las Elecciones Generales 2026, y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido enfático: no habrá ampliaciones ni prórrogas. El sistema cerrará exactamente a las 23:59:59 horas.
A pocas horas del cierre, el panorama evidencia retrasos significativos. Solo 12 de las 36 organizaciones políticas con intención de postular a la Presidencia han solicitado formalmente la inscripción de sus fórmulas, lo que representa aproximadamente apenas el 30 % del total. Las agrupaciones que no inicien su trámite antes de la medianoche quedarán automáticamente fuera de la competencia electoral.
Hasta el momento, a esta hora de la tarde, son 16 partidos los inscritos de cara a las Elecciones 2026:
César Acuña (Alianza para el Progreso)
Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
Ropsario Fernández (Un camino diferente)
Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)
Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)
Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
José Williams (Avanza País)
José Luna Gálvez (Podemos Perú)
Alfonso López Chau (Ahora Nación)
Rafael Belaunde (Libertad Popular)
Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
Carlos Espá (Sí Creo)
Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)
Ronald Atencio (Venceremos)
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) admitió a trámite la solicitud de inscripción de la plancha presidencial de Fuerza Popular, la misma que es liderada por su lideresa Keiko Fujimori. Esta es la cuarta ocasión en la que buscará llegar a la Presidencia de la República.
El JNE recordó que la inscripción es un requisito indispensable para participar en las elecciones y que el incumplimiento de los plazos no admite excepciones. Las organizaciones políticas deben presentar, a través del sistema oficial, la inscripción de sus planchas presidenciales, así como las listas de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.
Para este proceso, el JNE habilitó el Sistema Declara+, plataforma digital a la que pueden acceder los personeros legales de los partidos, una vez culminadas las elecciones primarias internas. La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que la institución mantiene atención permanente las 24 horas mediante el Call Center 0800-00-214, opción 1, para absolver consultas técnicas sobre el uso del sistema.
Hasta el momento, las 38 organizaciones políticas han iniciado el llenado de las Declaraciones Juradas de Hoja de Vida, aunque no todas han logrado completar el proceso. Algunas ya cuentan con inscripción oficial, mientras que otras han recibido observaciones que aún deben subsanar.
De acuerdo con el cronograma electoral, 36 organizaciones políticas presentarán sus fórmulas presidenciales ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. En tanto, el JEE Oeste 2 recibirá las solicitudes para la elección de 30 senadores en Distrito Electoral Único Nacional, y el JEE Lima Centro 2 se encargará del registro de los candidatos al Parlamento Andino.
Por su parte, la inscripción de listas para la elección de 130 diputados y 30 senadores en Distritos Electorales Múltiples se realizará en los 25 JEE distribuidos a nivel nacional. Los candidatos al Senado y Diputados por el voto de los peruanos en el extranjero deberán registrarse en el JEE Lima Centro 2, mientras que las listas correspondientes a Lima Metropolitana serán evaluadas por el JEE Lima Oeste 3.
En medio de este cierre clave, el Jurado Electoral Especial declaró inadmisible la fórmula presidencial de Avanza País, encabezada por José Williams Zapata, con Fernán Altuve y Adriana Tudela como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia.
La decisión se sustentó en que la agrupación no presentó las renuncias formales de sus excandidatos, Phillip Butters y la congresista Karol Paredes, requisito obligatorio para validar la postulación. El JNE recordó que el ingreso de solicitudes cierra hoy sin excepción, por lo que cualquier corrección debe realizarse dentro del plazo establecido.
Hasta ahora, varias organizaciones políticas han logrado completar el proceso de inscripción.
Además, Roberto Chiabra formalizó su candidatura presidencial por la Alianza Unidad Nacional, conformada por Unidad y Paz y el Partido Popular Cristiano (PPC), en un acto público que contó con la presencia de Lourdes Flores Nano.
Con el cierre programado para las 23:59:59 de hoy, el JNE reiteró que no existe margen para ampliaciones y que las organizaciones que no culminen su inscripción quedarán automáticamente fuera de las Elecciones Generales 2026.