EN VIVO: JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026, ¿quiénes son los candidatos?

Más de la mitad de partidos aún no inscribe a sus candidatos y el Jurado Nacional de Elecciones ratifica que el plazo es definitivo.

El reloj avanza y la carrera electoral entra en una de sus etapas más decisivas. Hoy, martes 23 de diciembre, vence de manera definitiva el plazo para la inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos rumbo a las Elecciones Generales 2026, y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido enfático: no habrá ampliaciones ni prórrogas. El sistema cerrará exactamente a las 23:59:59 horas.

A pocas horas del cierre, el panorama evidencia retrasos significativos. Solo 12 de las 36 organizaciones políticas con intención de postular a la Presidencia han solicitado formalmente la inscripción de sus fórmulas, lo que representa aproximadamente apenas el 30 % del total. Las agrupaciones que no inicien su trámite antes de la medianoche quedarán automáticamente fuera de la competencia electoral.

21:21 hsHoy

Hasta el momento, a esta hora de la tarde, son 16 partidos los inscritos de cara a las Elecciones 2026:

César Acuña (Alianza para el Progreso)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Ropsario Fernández (Un camino diferente)

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

José Williams (Avanza País)

José Luna Gálvez (Podemos Perú)

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Carlos Espá (Sí Creo)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Ronald Atencio (Venceremos)

21:12 hsHoy

JEE admite la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori y abre periodo de tachas en su contra

Lista de la lideresa de Fuerza Popular cumplió con los requisitos formales y ahora cualquier ciudadano podrá pedir su exclusión

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) admitió a trámite la solicitud de inscripción de la plancha presidencial de Fuerza Popular, la misma que es liderada por su lideresa Keiko Fujimori. Esta es la cuarta ocasión en la que buscará llegar a la Presidencia de la República.

Leer la nota completa
20:43 hsHoy

Último día para inscribirse: qué está en juego

Elecciones primarias en Perú se
Elecciones primarias en Perú se realizan este domingo: ¿Cuándo se conocerán los resultados proclamados por el JNE? - Andina

El JNE recordó que la inscripción es un requisito indispensable para participar en las elecciones y que el incumplimiento de los plazos no admite excepciones. Las organizaciones políticas deben presentar, a través del sistema oficial, la inscripción de sus planchas presidenciales, así como las listas de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.

Para este proceso, el JNE habilitó el Sistema Declara+, plataforma digital a la que pueden acceder los personeros legales de los partidos, una vez culminadas las elecciones primarias internas. La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que la institución mantiene atención permanente las 24 horas mediante el Call Center 0800-00-214, opción 1, para absolver consultas técnicas sobre el uso del sistema.

Hasta el momento, las 38 organizaciones políticas han iniciado el llenado de las Declaraciones Juradas de Hoja de Vida, aunque no todas han logrado completar el proceso. Algunas ya cuentan con inscripción oficial, mientras que otras han recibido observaciones que aún deben subsanar.

Hasta el momento 12 partidos
Hasta el momento 12 partidos han solicitado inscripción de fórmulas, según el JNE. Foto captura: @JNE_Peru / X
20:43 hsHoy

Cómo se distribuyen las inscripciones ante los JEE

De acuerdo con el cronograma electoral, 36 organizaciones políticas presentarán sus fórmulas presidenciales ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. En tanto, el JEE Oeste 2 recibirá las solicitudes para la elección de 30 senadores en Distrito Electoral Único Nacional, y el JEE Lima Centro 2 se encargará del registro de los candidatos al Parlamento Andino.

Por su parte, la inscripción de listas para la elección de 130 diputados y 30 senadores en Distritos Electorales Múltiples se realizará en los 25 JEE distribuidos a nivel nacional. Los candidatos al Senado y Diputados por el voto de los peruanos en el extranjero deberán registrarse en el JEE Lima Centro 2, mientras que las listas correspondientes a Lima Metropolitana serán evaluadas por el JEE Lima Oeste 3.

20:42 hsHoy

Avanza País: fórmula presidencial declarada inadmisible

En medio de este cierre clave, el Jurado Electoral Especial declaró inadmisible la fórmula presidencial de Avanza País, encabezada por José Williams Zapata, con Fernán Altuve y Adriana Tudela como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia.

La decisión se sustentó en que la agrupación no presentó las renuncias formales de sus excandidatos, Phillip Butters y la congresista Karol Paredes, requisito obligatorio para validar la postulación. El JNE recordó que el ingreso de solicitudes cierra hoy sin excepción, por lo que cualquier corrección debe realizarse dentro del plazo establecido.

Fernán Altuve, José Williams y
Fernán Altuve, José Williams y Adriana Tudela. Foto: composición/Andina/Congreso
20:42 hsHoy

Las fórmulas presidenciales ya inscritas

Hasta ahora, varias organizaciones políticas han logrado completar el proceso de inscripción.

  • Alianza Para el Progreso (APP) inscribió su fórmula el 20 de diciembre, con César Acuña Peralta como candidato presidencial, junto a Jessica Milagros Tumi Rivas y Alejandro Soto Reyes.
JNE confirmó que César Acuña
JNE confirmó que César Acuña realizó campaña política cuando era aún gobernador.
  • Fuerza Popular registró su plancha el 20 de diciembre, liderada por Keiko Fujimori, con Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes.
  • Renovación Popular presentó su plancha el 21 de diciembre, encabezada por Rafael López Aliaga, acompañado por Norma Yarrow y Jhon Iván Ramos Malpica.
Rafael López Aliaga afirma que
Rafael López Aliaga afirma que Renovación Popular no tiene en sus filas a mineros ilegales. (Foto: CADE 2025)
  • El Partido Demócrata Verde inscribió su fórmula con Álex González, Maritza del Carmen Sánchez y Félix Medardo.
Álex Gonzáles del Partido Demócrata
Álex Gonzáles del Partido Demócrata Verde. Foto: Andina
  • El Partido del Buen Gobierno registró la candidatura de Jorge Nieto Montesinos, junto a Susana Matute Charun y Carlos Caballero León.
Fórmula presidencial del partido Buen
Fórmula presidencial del partido Buen Gobierno.
  • Un Camino Diferente presentó su plancha el 22 de diciembre, liderada por Rosario Fernández, con Arturo Fernández y Carlos Pinillos.
Rosario Fernández se negó a
Rosario Fernández se negó a firmar el Pacto Ético Electoral. | JNE
  • El Partido Patriótico del Perú inscribió la fórmula de Herbert Caller, Rosanna Montes y Jorge Carcovivh.
  • Ahora Nación registró a Alfonso López Chau, acompañado por Luis Villanueva y Ruth Buendía.
  • Podemos Perú presentó la candidatura de José Luna Gálvez, junto a Cecilia García y Raúl Noblecilla.
El congresista de Podemos Perú,
El congresista de Podemos Perú, José Luna, ha mandado un oficio formalmente al presidente del Congreso pidiendo la exoneración del debate del retiro AFP en la Comisión de Economía. - Crédito Congreso
  • Libertad Popular inscribió la plancha encabezada por Rafael Belaunde Llosa, con Pedro Cateriano y Tania Porles Bazalar.
El candidato a la Presidencia
El candidato a la Presidencia de Perú Rafael Belaúnde habla en una entrevista con EFE este 4 de diciembre de 2025, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Además, Roberto Chiabra formalizó su candidatura presidencial por la Alianza Unidad Nacional, conformada por Unidad y Paz y el Partido Popular Cristiano (PPC), en un acto público que contó con la presencia de Lourdes Flores Nano.

20:42 hsHoy

Cierre programado

Con el cierre programado para las 23:59:59 de hoy, el JNE reiteró que no existe margen para ampliaciones y que las organizaciones que no culminen su inscripción quedarán automáticamente fuera de las Elecciones Generales 2026.

