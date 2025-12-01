Mafias usan el aeropuerto Jorge Chávez como puente para “tours criminales” rumbo a Europa con documentos peruanos falsificados

El aeropuerto internacional Jorge Chávez se ha convertido en un escenario clave para el tráfico de documentos falsificados, una actividad que involucra a mafias internacionales y nacionales que han perfeccionado sus métodos hasta el punto de desafiar los sistemas de control más avanzados.

En los últimos meses, la sofisticación de estas redes permitió que ciudadanos extranjeros intenten ingresar a Europa utilizando documentos peruanos adulterados, aprovechando la exención de visa que Perú mantiene con el espacio Schengen. Este fenómeno ha colocado al país sudamericano en el centro de los llamados “tours criminales pagados”, donde los migrantes desembolsan sumas considerables para obtener papeles fraudulentos y cruzar el Atlántico.

La dinámica de este tráfico ilícito se ha visto reflejada en los controles migratorios del Jorge Chávez, donde agentes especializados detectan con frecuencia documentos que, a simple vista, parecen auténticos.

“Las organizaciones criminales han mejorado sus técnicas de falsificación, igualando los documentos falsificados casi a un original”, explicó un funcionario de migraciones durante una inspección a Panorama. El proceso de verificación se apoya en bases de datos y tecnología de punta, pero la presión sobre los controles es constante, ya que los falsificadores buscan siempre un paso adelante.

Europa como nuevo destino y el uso de identidades peruanas

Documentos peruanos falsos disparan “tours criminales” hacia Europa y ponen en riesgo la exención de visa Schengen. Migraciones Perú

El flujo de migrantes que optan por esta vía ha cambiado de rumbo en los últimos años. Estados Unidos, tradicionalmente el destino preferido, ha dejado de ser la primera opción debido a las recientes restricciones migratorias. Ahora, Europa se presenta como el nuevo objetivo, y el documento peruano, por su facilidad de acceso, se ha convertido en el bien más codiciado por las mafias.

“Están usando al Perú porque Perú no necesita visa para viajar a Europa y están buscando falsificar, adulterar el documento peruano o suplantar identidad de peruanos para poder ingresar a Europa”, relató un agente de migraciones.

La modalidad de los “tours criminales” implica pagos que pueden alcanzar cifras elevadas. “Llegas, pagas, te doy un documento peruano y a cruzar el Atlántico”, describió un investigador. El negocio incluye incluso entrenamiento para los migrantes, quienes reciben instrucciones sobre cómo responder en los controles. “Estas mafias [...] ya llevan una cierta instrucción hacia estas personas, de saber cómo ingresar, qué decir ante una entrevista”, explicó un funcionario.

Casos recientes detectados en el aeropuerto

Composición: Infobae Perú

El nerviosismo suele delatar a quienes intentan burlar los controles. Una ciudadana dominicana fue interceptada cuando intentaba abordar un vuelo a Madrid con un carnet de residencia español falsificado elaborado en Perú. “Observe el nombre de la ciudadana extranjera Yoani Rosali Soto. Nacionalidad: dominicana”, indicó un agente. Para ingresar a la Unión Europea, ciudadanos dominicanos requieren visa, pero la mujer portaba un permiso “made in Perú”.

Otro caso es el de Morel Mazueta Yeral Randy, también dominicano, detenido cuando se dirigía a Madrid con documentos adulterados. “Intervenido por el presunto delito de falsificación de documentos [...] vamos a ir a la unidad y se van a hacer ciertas diligencias”, explicó un agente. El procedimiento incluye el uso del llamado “chaleco de la vergüenza”.

La colaboración entre mafias extranjeras y peruanas forma una red que no solo falsifica documentos, sino que entrena a los migrantes sobre cómo sortear los controles. “Le enseñan los lugares turísticos, ¿no? Dónde podría haber visitado, pero en realidad no ha visitado nada”, relató un agente. Preguntas sobre Machu Picchu suelen revelar contradicciones: “Te dicen el lugar turístico, pero no te dicen dónde queda ubicado”.

No solo dominicanos han sido detectados. Un ciudadano boliviano fue intervenido en revisión secundaria con un carnet de residencia falsificado elaborado en Perú. El migrante confesó haber pagado 18.000 bolivianos por el pasaje y 45.000 por el carnet. “¿Y por el carné? Por el carné, 45.000 bolivianos”, registró el agente durante la intervención.

Red Atenas y cooperación internacional

La respuesta de las autoridades peruanas ha sido reforzar la cooperación internacional. Desde mayo, Perú forma parte de la red Atenas Internacional, que permite la verificación de documentos en tiempo real con países europeos. “Podemos consultar 24 por 7 al punto Atenas, España, y ellos nos confirman”, explicó un funcionario.

Gracias a este convenio se detuvo a Vanesa Cruz Torres, boliviana, quien portaba un carnet irlandés y otro falsificado elaborado en Perú. Los países con mayor trazabilidad hacia esta ruta son Ecuador, República Dominicana, Bolivia y Colombia. “Son los países de los cuales tenemos mayor trazabilidad”, precisó un agente.

En una ocasión, una familia ecuatoriana fue descubierta con documentos peruanos falsos. También se ha detectado la exportación de documentación falsa vía courier. “Los pasaportes tenían como destino final Turquía [...] pero los nombres no existen en registros del país”, explicó un funcionario.

El impacto de estas mafias trasciende lo delictivo y amenaza el estatus migratorio de todos los peruanos. “Indirectamente atacan a todos los peruanos, quienes hemos ganado el derecho de entrar al viejo continente sin visa”, advirtió un agente. La demanda internacional de documentos falsificados elaborados en Perú ha llevado a un refuerzo de controles. “Muy bien, felicitaciones entonces a la policía en este trabajo conjunto”, concluyó un funcionario.