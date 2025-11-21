Verano 2026 con más precipitaciones y mayor riesgo en marzo, según Senamhi

Para el verano de 2026, se pronostica un incremento de lluvias, con acumulados normales o superiores, y mayor probabilidad de eventos moderados en marzo - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad especializada en monitoreo climático, presentó su balance para los próximos meses, anticipando cambios en el comportamiento de las lluvias y los caudales en varias regiones.

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se pronostica que la franja costera norte experimentará precipitaciones inferiores al promedio habitual, situación que podría afectar la recarga de acuíferos y la actividad agrícola dependiente de estos recursos.

Al iniciar el verano de 2026, los modelos climáticos apuntan a un incremento del régimen de lluvias, pronosticando acumulados normales o superiores en comparación a registros anteriores.

Marzo sobresale como el mes con mayor probabilidad de episodios puntuales de precipitaciones moderadas. Esta variabilidad obliga a las comunidades y autoridades a permanecer vigilantes ante posibles variaciones súbitas en la intensidad de los eventos.

En las regiones de la sierra nororiental y meridional, los escenarios incluyen lluvias alineadas o por encima del rango estándar, característica que podría facilitar la producción agrícola y contribuir al crecimiento de cultivos típicos de la época, pero también elevaría el nivel de peligro para áreas propensas a deslizamientos, huaycos o inundaciones.

El monitoreo hidrológico adquiere especial relevancia frente a esta dinámica, ya que los principales ríos que vierten sus aguas al Pacífico mantendrían caudales estables, aunque puntuales tormentas intensas podrían ocasionar crecidas repentinas.

A nivel de grandes fenómenos oceánicos, el Comité Multisectorial ENFEN mantiene la calificación de “No Activo” para El Niño y La Niña Costera. Para el bloque comprendido entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, predominarán condiciones neutrales en la región Niño 1+2, con una posibilidad del 60 %, sobrepasando la opción de un escenario cálido.

Senamhi anticipa lluvias por debajo del promedio en la costa norte entre noviembre de 2025 y enero de 2026, lo que puede afectar los acuíferos y el ciclo agrícola - Créditos: Andina.

Los especialistas, sin embargo, consideran que en abril podría observarse un cambio hacia temperaturas oceánicas algo superiores a la media, fenómeno que podría prolongarse algunos meses hasta mitad de año.

Sobre la región Niño 3.4, los datos actuales señalan la persistencia de anomalías frías hasta finalizar 2025, mientras que el periodo estival siguiente volvería a presentar un patrón neutro según las probabilidades más recientes.

El Senamhi exhorta a quienes gestionan la respuesta ante emergencias a fortalecer políticas de prevención y preparación, priorizando zonas con historial de episodios extremos.

Además, resalta la conveniencia de consultar periódicamente los boletines y pronósticos oficiales emitidos por la institución y así, asegurar el acceso a orientaciones confiables. El llamado se extiende a la ciudadanía e invita a mantenerse informada a través de fuentes reconocidas y a privilegiar información verificada para la toma de decisiones en los distintos sectores del territorio nacional.

Funciones del Senamhi

Supervisar, registrar y analizar las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climatológicas en todo el país.

Emitir alertas y advertencias sobre fenómenos atmosféricos, climáticos y eventos extremos.

Elaborar pronósticos diarios, estacionales y especiales dirigidos a distintos sectores productivos y a la ciudadanía.

Brindar asesoría técnica a instituciones públicas, privadas y a la población sobre gestión de riesgos ante eventos naturales.

Apoyar la planificación y toma de decisiones mediante información científica actualizada y confiable.

Promover la investigación en ciencias relacionadas con el clima, el agua y la atmósfera.

Fomentar la educación y la difusión de la cultura meteorológica en el país.