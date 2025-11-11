Perú

Sofía, duquesa de Edimburgo, llegará por primera vez al Perú: ¿cuándo y cuál será su agenda?

Denominada como una de las figuras más activas de la realeza, desarrollará una gira por algunos países de América Latina a fin de conocer proyectos sociales, así como iniciativas de conservación ambiental

Guardar
Sofía de Edimburgo llegará al
Sofía de Edimburgo llegará al Perú por primera vez. | Gtres

La duquesa de Edimburgo prepara su primera gira oficial por Sudamérica y Centroamérica, de acuerdo con información oficial difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. El itinerario incluye paradas en Perú, Belice, Guatemala y Panamá, países en los que la representante de la monarquía británica sostendrá encuentros con líderes comunitarios y visitará proyectos respaldados por organizaciones del Reino Unido.

Sofía de Edimburgo, reconocida por su rol activo en la familia real y su respaldo a causas sociales, sumará esta visita a su larga trayectoria de compromisos internacionales. Según medios británicos, la duquesa figura entre los miembros con mayor carga oficial, acompañando iniciativas que involucran temas de salud, derechos humanos y protección ambiental.

¿Cuándo llegará al Perú y cuál es su agenda?

Aunque no se conoce la fecha exacta en la que Sofía de Edimburgo arribará en territorio peruano, se sabe que su visita se realizará en la segunda semana de noviembre de 2025, en cumplimiento de una ruta oficial que se extenderá del 10 al 19 de ese mes.

Su paso por el país contempla una agenda en la selva amazónica, donde se reunirá con líderes indígenas, con énfasis en mujeres que dirigen proyectos económicos y ambientales en sus comunidades. Además, como embajadora global de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, la Duquesa visitará el centro de visión Divino Niño para apoyar los servicios de la clínica en el tratamiento del glaucoma y el pterigión.

La duquesa de Edimburgo junto
La duquesa de Edimburgo junto a la princesa Charlotte, la princesa Catalina, el príncipe Luis y el príncipe Guillermo desde el Palacio de Buckingham, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023 tras la ceremonia de coronación del rey Carlos III. (AP Foto/Frank Augstein)

Se conoce que en Panamá participará en reuniones de alto nivel, donde expresará el agradecimiento del Reino Unido por la colaboración panameña en iniciativas globales junto al gobierno británico y las Naciones Unidas; mientras que en Guatemala abordará temas vinculados a la trata de personas y la violencia sexual contra mujeres jóvenes.

En ese país, sostendrá encuentros con sobrevivientes y visitará una organización benéfica que brinda apoyo a niños en situación de calle o en riesgo, a través de programas de mentoría y acompañamiento. Además, reconocerá los trabajos de conservación impulsados por comunidades indígenas en zonas alejadas de la Reserva de la Biosfera Maya.

Por último, en Belice, fortalecerá los lazos entre este país, el Reino Unido y la Mancomunidad. Durante su estancia, acompañará a comunidades indígenas mayas y afroindígenas garífunas en la celebración del Día del Asentamiento Garífuna, y observará iniciativas para la protección de ecosistemas naturales, con énfasis en los sistemas coralinos. También conocerá los programas de entrenamiento conjunto del Ejército Británico y la Fuerza de Defensa de Belice, y su relevancia estratégica para la región.

Duquesa adoptó un rol proactivo
Duquesa adoptó un rol proactivo desde hace años, consolidándose como un referente en la lucha contra injusticias en zonas vulnerables. |countessofwessex/Intagram

¿Quién es la duquesa de Edimburgo?

Sophie Rhys-Jones, la duquesa de Edimburgo, es esposa del príncipe Eduardo y una de las figuras más activas dentro de la familia real británica. Desde hace años, concentra su esfuerzo en causas benéficas y misiones diplomáticas vinculadas a la salud pública, la igualdad de género y la asistencia humanitaria.

Según datos de Vanity Fair y Majesty, en el último año protagonizó 257 compromisos oficiales y consolidó su posición como parte esencial del entorno real, gracias también a su cercanía con la reina Isabel II y la princesa de Gales.

Sophie desarrolló tareas humanitarias en zonas de conflicto y países como Irak, Kosovo, Chad y Ucrania, donde se reunió con afectados por la guerra y coordinó donaciones y programas de atención a víctimas. También es patrocinadora de más de 70 organizaciones benéficas y mantiene presencia activa en campañas internacionales contra la violencia de género y a favor del acceso a la atención sanitaria para la infancia y comunidades vulnerables.

Temas Relacionados

Sofía de EdimburgoDuquesa de EdimburgoAmazonía peruanaperu-noticias

Más Noticias

“Fabio Gruber es muy valorado, se le ve como un futuro líder”: el impacto en FC Nürnberg por beneficioso y exótico llamado surgido en Perú

El capitán del FCN verá cumplido el sueño de representar al país de su madre. En Infobae, a través de la mirada de distintos periodistas afines a ‘Der Club’, añadimos contexto a su misteriosa figura

“Fabio Gruber es muy valorado,

Susy Díaz confiesa romance con el expremier Alberto Otárola: “Cuando era viceministro, pero preferí al ‘Mero’ Loco”

La exvedette Susy Díaz confesó en El valor de la verdad que mantuvo un breve romance con el expremier Alberto Otárola durante el 2003, cuando este era viceministro. ‘No le importaba que nos ampayen”

Susy Díaz confiesa romance con

Susy Díaz pagó depa de Florcita y Néstor Villanueva en Miraflores por años: “Luego se mudaron a uno más grande”

“Lo hice por amor de madre”, dijo la actriz cómica, quien aseguró tener contratos que prueban que pagó el alquiler del departamento en Miraflores

Susy Díaz pagó depa de

Susy Díaz y su sincera reflexión sobre sus viajes: “¿Para quién guardo la plata? Para el chichero de Flor”

La popular exvedette habló de sus viajes, su amistad con Daysi Araujo y su deseo de vivir sin guardar nada para el futuro ni de su familia

Susy Díaz y su sincera

Susy Díaz admite error estético en sus labios y se arrepiente: “Me inyectaron, creo biopolímeros y cambió mi rostro”

La exvedette sorprendió al confesar que se arrepiente de haberse inyectado los labios hace más de dos décadas. La artista contó que una amiga la convenció de probar un “retoque” estético en 1998

Susy Díaz admite error estético
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado anuncia su candidatura

Harvey Colchado anuncia su candidatura al Congreso 2026, ¿con qué partido postulará el exjefe de la Diviac?

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

Gobierno aprueba dar más de S/290 mil a Ollanta Humala para su defensa en caso Gasoducto Sur Peruano

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

Tomás Gálvez defiende cese de fiscales: las acusa de desconocer su función y hacer “cosas indebidas” en su contra

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz confiesa romance con

Susy Díaz confiesa romance con el expremier Alberto Otárola: “Cuando era viceministro, pero preferí al ‘Mero’ Loco”

Susy Díaz pagó depa de Florcita y Néstor Villanueva en Miraflores por años: “Luego se mudaron a uno más grande”

Susy Díaz y su sincera reflexión sobre sus viajes: “¿Para quién guardo la plata? Para el chichero de Flor”

Susy Díaz admite error estético en sus labios y se arrepiente: “Me inyectaron, creo biopolímeros y cambió mi rostro”

Ely Yutronic presenta al padre de su bebé a pocos días del parto en exclusivo Baby Shower: “Una tarde llena de amor”

DEPORTES

Roberto Mosquera y los jugadores

Roberto Mosquera y los jugadores “alcoholizados” de Alianza Universidad: DT reveló qué les dijo a compañeros que buscaron su perdón

Natalia Málaga sale al paso ante versiones que la señalan de mala y confirma su estilo rígido con castigos: “Lo he hecho y han aprendido”

Luis Ramos rompió su silencio por críticas ante su ausencia en la selección peruana: “Me costó mucho llegar y ganarme un lugar”

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge Fossati por su continuidad en Universitario: “Debería estar agradecido después del fracaso en la selección”