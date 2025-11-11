Sofía, duquesa de Edimburgo, llegará por primera vez al Perú: ¿cuándo y cuál será su agenda?

Sofía de Edimburgo llegará al Perú por primera vez. | Gtres

La duquesa de Edimburgo prepara su primera gira oficial por Sudamérica y Centroamérica, de acuerdo con información oficial difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. El itinerario incluye paradas en Perú, Belice, Guatemala y Panamá, países en los que la representante de la monarquía británica sostendrá encuentros con líderes comunitarios y visitará proyectos respaldados por organizaciones del Reino Unido.

Sofía de Edimburgo, reconocida por su rol activo en la familia real y su respaldo a causas sociales, sumará esta visita a su larga trayectoria de compromisos internacionales. Según medios británicos, la duquesa figura entre los miembros con mayor carga oficial, acompañando iniciativas que involucran temas de salud, derechos humanos y protección ambiental.

¿Cuándo llegará al Perú y cuál es su agenda?

Aunque no se conoce la fecha exacta en la que Sofía de Edimburgo arribará en territorio peruano, se sabe que su visita se realizará en la segunda semana de noviembre de 2025, en cumplimiento de una ruta oficial que se extenderá del 10 al 19 de ese mes.

Su paso por el país contempla una agenda en la selva amazónica, donde se reunirá con líderes indígenas, con énfasis en mujeres que dirigen proyectos económicos y ambientales en sus comunidades. Además, como embajadora global de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, la Duquesa visitará el centro de visión Divino Niño para apoyar los servicios de la clínica en el tratamiento del glaucoma y el pterigión.

La duquesa de Edimburgo junto a la princesa Charlotte, la princesa Catalina, el príncipe Luis y el príncipe Guillermo desde el Palacio de Buckingham, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023 tras la ceremonia de coronación del rey Carlos III. (AP Foto/Frank Augstein)

Se conoce que en Panamá participará en reuniones de alto nivel, donde expresará el agradecimiento del Reino Unido por la colaboración panameña en iniciativas globales junto al gobierno británico y las Naciones Unidas; mientras que en Guatemala abordará temas vinculados a la trata de personas y la violencia sexual contra mujeres jóvenes.

En ese país, sostendrá encuentros con sobrevivientes y visitará una organización benéfica que brinda apoyo a niños en situación de calle o en riesgo, a través de programas de mentoría y acompañamiento. Además, reconocerá los trabajos de conservación impulsados por comunidades indígenas en zonas alejadas de la Reserva de la Biosfera Maya.

Por último, en Belice, fortalecerá los lazos entre este país, el Reino Unido y la Mancomunidad. Durante su estancia, acompañará a comunidades indígenas mayas y afroindígenas garífunas en la celebración del Día del Asentamiento Garífuna, y observará iniciativas para la protección de ecosistemas naturales, con énfasis en los sistemas coralinos. También conocerá los programas de entrenamiento conjunto del Ejército Británico y la Fuerza de Defensa de Belice, y su relevancia estratégica para la región.

Duquesa adoptó un rol proactivo desde hace años, consolidándose como un referente en la lucha contra injusticias en zonas vulnerables. |countessofwessex/Intagram

¿Quién es la duquesa de Edimburgo?

Sophie Rhys-Jones, la duquesa de Edimburgo, es esposa del príncipe Eduardo y una de las figuras más activas dentro de la familia real británica. Desde hace años, concentra su esfuerzo en causas benéficas y misiones diplomáticas vinculadas a la salud pública, la igualdad de género y la asistencia humanitaria.

Según datos de Vanity Fair y Majesty, en el último año protagonizó 257 compromisos oficiales y consolidó su posición como parte esencial del entorno real, gracias también a su cercanía con la reina Isabel II y la princesa de Gales.

Sophie desarrolló tareas humanitarias en zonas de conflicto y países como Irak, Kosovo, Chad y Ucrania, donde se reunió con afectados por la guerra y coordinó donaciones y programas de atención a víctimas. También es patrocinadora de más de 70 organizaciones benéficas y mantiene presencia activa en campañas internacionales contra la violencia de género y a favor del acceso a la atención sanitaria para la infancia y comunidades vulnerables.