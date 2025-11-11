Perú

Magaly Medina opina sobre la transformación del ‘Orejas’ Flores tras su separación: “Está disfrutando la vida”

La conductora de espectáculos comentó el nuevo look de Edison “Orejas” Flores y lo comparó con las mujeres que, tras una ruptura, buscan renovarse por dentro y por fuera

Guardar
Magaly Medina sobre el ‘Orejas’ Flores: “Es como esas mujeres que, cuando atraviesan una crisis, se van al cirujano o se cambian el look”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina volvió a hacer de las suyas en su programa “Magaly TV, La Firme”, esta vez con un comentario que se robó todas las miradas: su análisis sobre la nueva imagen de Edison ‘Orejas’ Flores, quien sorprendió al público al aparecer con un radical cambio de look tras confirmar su separación sentimental. La periodista, fiel a su estilo, comparó al futbolista con aquellas mujeres que, después de una crisis emocional, deciden reinventarse por completo.

El ‘Oreja’ Flores es como esas mujeres que, cuando atraviesan una crisis existencial o emocional, se van al cirujano o se cambian el look”, dijo Magaly entre risas, mientras mostraba imágenes del deportista en la plataforma Kick, donde compartió el proceso de su cambio de color de cabello.

El jugador de la selección peruana sorprendió a sus seguidores al aparecer con el cabello rubio, lentes de colores y una actitud completamente distinta: más relajada, segura y desenvuelta. En la transmisión que hizo en vivo, se lo vio conversando con sus seguidores, bromeando y dejando que todos lo vieran mientras los estilistas le cambiaban el look.

Magaly compara al ‘Orejas’ Flores
Magaly compara al ‘Orejas’ Flores con mujeres que se reinventan tras una ruptura: “Se ha soltado, se ha modernizado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Para Magaly, este gesto fue una señal clara de que Flores está atravesando una nueva etapa personal. “Ahora hasta se ha soltado, habla, conversa, cuenta, deja que la gente vea cómo le están cambiando el color del cabello. Se nota que está disfrutando la vida”, comentó, aludiendo también a que el jugador luce más alegre desde que confirmó que está soltero.

La conductora añadió con picardía que el futbolista “parece un artista de Chollywood”, por su nuevo estilo moderno y atrevido. “Miren ese espíritu moderno. Es otro, el ‘Orejas’. Se ha despabilado, parece que se hubiera quitado un peso de encima”, opinó.

El cambio físico y de actitud del futbolista se ha convertido en tema de conversación en redes sociales. Decenas de usuarios coincidieron con Magaly y aplaudieron la transformación del deportista, asegurando que su nueva imagen refleja libertad y bienestar. “Así luce alguien que se siente libre”, escribió una usuaria. “Cuando uno cierra ciclos, hasta el cabello cambia”, comentó otro.

Magaly compara al ‘Orejas’ Flores
Magaly compara al ‘Orejas’ Flores con mujeres que se reinventan tras una ruptura: “Se ha soltado, se ha modernizado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Y no es para menos. El propio Edison Flores confesó hace poco que, tras el fin de su relación, se siente “como si se hubiera quitado un peso de encima”. Durante la celebración del tricampeonato de Universitario de Deportes, donde asistió el pasado fin de semana, fue el primero en lanzarse a la pista de baile. Testigos señalaron que estaba de buen humor, sonriente y disfrutando cada momento.

Se nota que está viviendo otra etapa. Está más feliz, más suelto, sin tensiones. Fue el único que se animó a bailar”, contó uno de los asistentes a la fiesta del club crema.

Mientras tanto, Magaly Medina insistió en que el cambio del ‘Orejas’ va más allá del aspecto físico. “Eso no es solo un tinte ni unos lentes de colores. Es la actitud. Se nota que ha decidido disfrutar y reencontrarse consigo mismo”, dijo, destacando que la transformación del futbolista podría estar ligada a una liberación emocional después de un período difícil.

Magaly compara al ‘Orejas’ Flores
Magaly compara al ‘Orejas’ Flores con mujeres que se reinventan tras una ruptura: “Se ha soltado, se ha modernizado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El público también percibe esa renovación. En su cuenta de Kick, donde suele transmitir en vivo, Flores se muestra más cercano y espontáneo, interactuando directamente con sus seguidores. Muchos le han dejado mensajes de apoyo: “Estás mejor que nunca”, “Tu energía cambió por completo”, “Qué gusto verte así de libre”.

Incluso algunos colegas del fútbol peruano se han sumado a los comentarios, felicitándolo por su autenticidad y recordándole que los cambios son parte del crecimiento personal.

Magaly compara al ‘Orejas’ Flores
Magaly compara al ‘Orejas’ Flores con mujeres que se reinventan tras una ruptura: “Se ha soltado, se ha modernizado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly Tv La FirmeEdison FloresAna Siuchoperu-entretenimiento

Más Noticias

El dólar sigue retrocediendo y ya suma una caída superior al 10% en 2025 mientras el sol peruano se mantiene fuerte

El sol se mantiene firme gracias a fundamentos económicos sólidos y amplias reservas, mientras el dólar enfrenta volatilidad internacional y el euro continúa perdiendo terreno

El dólar sigue retrocediendo y

Verónica González reafirma que los mellizos que espera son de Josimar y dice no temer ir presa: “El que no la debe, no la teme”

Mientras el salsero asegura que todo es falso y que está dispuesto a gastar “hasta el último centavo” para verla presa, su presunta prima insiste en que dice la verdad y no teme las consecuencias

Verónica González reafirma que los

‘Loco’ Vargas aclara a Christian Domínguez por quejarse sobre sus errores del pasado: “Es lo que hemos hecho, hay que apechugar”

El exfutbolista sorprendió a su invitado al aconsejarle que no puede borrar su pasado, sino asumirlo con madurez y convertirlo en una enseñanza para sus hijos

‘Loco’ Vargas aclara a Christian

‘Loco’ Vargas revela cómo sus hijos lo frenan cuando se pone celoso de Blanca Rodríguez: “Cállate, eres el menos indicado”

El exfutbolista contó en su podcast con Christian Domínguez cómo sus hijos lo corrigen cuando muestra celos hacia su esposa, Blanca Rodríguez, y reflexionó sobre los desafíos de criar adolescentes en la era digital

‘Loco’ Vargas revela cómo sus

Susana Baca conmueve en los Latin Grammy y dedica Premio a la Excelencia Musical a la juventud peruana: “Mi canto sigue siendo de protesta”

La cantante peruana recibió uno de los máximos reconocimientos de la Academia Latina en una emotiva ceremonia en Las Vegas y rindió homenaje a los jóvenes que protestan por un país más justo

Susana Baca conmueve en los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado anuncia su candidatura

Harvey Colchado anuncia su candidatura al Congreso 2026, ¿con qué partido postulará el exjefe de la Diviac?

Karen Paniagua, tiktoker y modelo de OnlyFans, anuncia su candidatura a diputada por Avanza País: “Me siento lista”

Gobierno aprueba dar más de S/290 mil a Ollanta Humala para su defensa en caso Gasoducto Sur Peruano

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

Tomás Gálvez defiende cese de fiscales: las acusa de desconocer su función y hacer “cosas indebidas” en su contra

ENTRETENIMIENTO

Verónica González reafirma que los

Verónica González reafirma que los mellizos que espera son de Josimar y dice no temer ir presa: “El que no la debe, no la teme”

‘Loco’ Vargas aclara a Christian Domínguez por quejarse sobre sus errores del pasado: “Es lo que hemos hecho, hay que apechugar”

‘Loco’ Vargas revela cómo sus hijos lo frenan cuando se pone celoso de Blanca Rodríguez: “Cállate, eres el menos indicado”

Ely Yutronic presenta al padre de su bebé a pocos días del parto en exclusivo Baby Shower: “Una tarde llena de amor”

Susy Díaz revela que Christian Cueva le escribió por Instagram: “Ahí tengo su mensaje”

DEPORTES

Natalia Málaga sale al paso

Natalia Málaga sale al paso ante versiones que la señalan de mala y confirma su estilo rígido con castigos: “Lo he hecho y han aprendido”

Roberto Mosquera y los jugadores “alcoholizados” de Alianza Universidad: DT reveló qué les dijo a compañeros que buscaron su perdón

Luis Ramos rompió su silencio por críticas ante su ausencia en la selección peruana: “Me costó mucho llegar y ganarme un lugar”

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

‘Chorri’ Palacios cuestionó a Jorge Fossati por su continuidad en Universitario: “Debería estar agradecido después del fracaso en la selección”