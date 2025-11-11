Magaly Medina opina sobre la transformación del ‘Orejas’ Flores tras su separación: “Está disfrutando la vida”

Magaly Medina sobre el ‘Orejas’ Flores: “Es como esas mujeres que, cuando atraviesan una crisis, se van al cirujano o se cambian el look”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina volvió a hacer de las suyas en su programa “Magaly TV, La Firme”, esta vez con un comentario que se robó todas las miradas: su análisis sobre la nueva imagen de Edison ‘Orejas’ Flores, quien sorprendió al público al aparecer con un radical cambio de look tras confirmar su separación sentimental. La periodista, fiel a su estilo, comparó al futbolista con aquellas mujeres que, después de una crisis emocional, deciden reinventarse por completo.

“El ‘Oreja’ Flores es como esas mujeres que, cuando atraviesan una crisis existencial o emocional, se van al cirujano o se cambian el look”, dijo Magaly entre risas, mientras mostraba imágenes del deportista en la plataforma Kick, donde compartió el proceso de su cambio de color de cabello.

El jugador de la selección peruana sorprendió a sus seguidores al aparecer con el cabello rubio, lentes de colores y una actitud completamente distinta: más relajada, segura y desenvuelta. En la transmisión que hizo en vivo, se lo vio conversando con sus seguidores, bromeando y dejando que todos lo vieran mientras los estilistas le cambiaban el look.

Para Magaly, este gesto fue una señal clara de que Flores está atravesando una nueva etapa personal. “Ahora hasta se ha soltado, habla, conversa, cuenta, deja que la gente vea cómo le están cambiando el color del cabello. Se nota que está disfrutando la vida”, comentó, aludiendo también a que el jugador luce más alegre desde que confirmó que está soltero.

La conductora añadió con picardía que el futbolista “parece un artista de Chollywood”, por su nuevo estilo moderno y atrevido. “Miren ese espíritu moderno. Es otro, el ‘Orejas’. Se ha despabilado, parece que se hubiera quitado un peso de encima”, opinó.

El cambio físico y de actitud del futbolista se ha convertido en tema de conversación en redes sociales. Decenas de usuarios coincidieron con Magaly y aplaudieron la transformación del deportista, asegurando que su nueva imagen refleja libertad y bienestar. “Así luce alguien que se siente libre”, escribió una usuaria. “Cuando uno cierra ciclos, hasta el cabello cambia”, comentó otro.

Y no es para menos. El propio Edison Flores confesó hace poco que, tras el fin de su relación, se siente “como si se hubiera quitado un peso de encima”. Durante la celebración del tricampeonato de Universitario de Deportes, donde asistió el pasado fin de semana, fue el primero en lanzarse a la pista de baile. Testigos señalaron que estaba de buen humor, sonriente y disfrutando cada momento.

“Se nota que está viviendo otra etapa. Está más feliz, más suelto, sin tensiones. Fue el único que se animó a bailar”, contó uno de los asistentes a la fiesta del club crema.

Mientras tanto, Magaly Medina insistió en que el cambio del ‘Orejas’ va más allá del aspecto físico. “Eso no es solo un tinte ni unos lentes de colores. Es la actitud. Se nota que ha decidido disfrutar y reencontrarse consigo mismo”, dijo, destacando que la transformación del futbolista podría estar ligada a una liberación emocional después de un período difícil.

El público también percibe esa renovación. En su cuenta de Kick, donde suele transmitir en vivo, Flores se muestra más cercano y espontáneo, interactuando directamente con sus seguidores. Muchos le han dejado mensajes de apoyo: “Estás mejor que nunca”, “Tu energía cambió por completo”, “Qué gusto verte así de libre”.

Incluso algunos colegas del fútbol peruano se han sumado a los comentarios, felicitándolo por su autenticidad y recordándole que los cambios son parte del crecimiento personal.

