Quinto recorrido del Señor de los Milagros HOY EN VIVO: ruta y desvíos de la procesión del Cristo Morado por el Centro de Lima

Miles de devotos participarán del penúltimo recorrido del Cristo Moreno, que saldrá del Santuario de las Nazarenas rumbo al Hospital Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados

Por Tomás Ezerskii

Señor de los Milagyros recorre las calles de Lima en su quinto recorrido

Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros en su quinto recorrido procesional del 2025, una jornada de profunda devoción que vestirá de morado las calles del Centro de Lima. Este martes 28 de octubre, desde las 6:00 a. m., la venerada imagen saldrá del Santuario de las Nazarenas para recorrer avenidas emblemáticas y recibir homenajes en su paso por hospitales, templos e instituciones públicas.

La jornada será transmitida EN VIVO, permitiendo que miles de devotos dentro y fuera del país sigan los pasos del Cristo de Pachacamilla. Esta fecha conmemora el milagro ocurrido tras el devastador terremoto del 28 de octubre de 1746, cuando el muro que sostenía la pintura del Señor permaneció intacto, convirtiéndose desde entonces en símbolo de fe, esperanza y unidad para los limeños.

16:03 hsHoy

Caos en el Centro de Lima por la procesión del Señor de los Milagros. Calles colapsadas por el transporte y miles de usuarios reportan demoras de más de una hora para poder llegar a su destino

15:21 hsHoy

Señor de los Milagros recorre las calles de Lima en su quinto recorrido

Quinta procesión del Señor de los Milagros | América TV
12:36 hsHoy

Ruta del quinto recorrido procesional del Señor de los Milagros

La imagen del Señor de los Milagros vuelve al Callao después de 22 años (última visita: 2003). (Gob)

El quinto recorrido del Señor de los Milagros 2025 iniciará su salida a las seis de la mañana desde el Santuario de las Nazarenas, avanzando por la avenida Tacna y continuando hacia la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete. Desde allí, la procesión seguirá por la avenida Alfonso Ugarte, una de las arterias más concurridas del trayecto, donde se espera una gran concentración de fieles.

Durante este recorrido, la sagrada imagen ingresará al Hospital Arzobispo Loayza, donde llevará su bendición a pacientes, personal médico y familias que esperan su llegada desde las primeras horas. En este punto, también recibirá un emotivo homenaje de los trabajadores y funcionarios de Editora Perú, entidad que agrupa al diario El Peruano, la agencia Andina y los Servicios Editoriales y Gráficos del Estado.

Después de esta parada, el Cristo Moreno continuará su desplazamiento por la avenida Venezuela, donde se realizará una visita especial a la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, antes de seguir por los jirones Mariano Moreno, Recuay, Loreto, Bolivia y finalmente Garcilaso de la Vega. La imagen retornará luego a la avenida Tacna, cerrando así su quinto recorrido con destino nuevamente al Santuario de las Nazarenas.

12:36 hsHoy

Miles de personas acompañarán a la cuadrilla de cargadores, mientras las calles se llenan de cantos, incienso, alfombras florales y pañuelos morados. Las autoridades municipales y la Policía Nacional implementarán desvíos y medidas de seguridad a lo largo de todo el trayecto, especialmente en puntos de alta afluencia como las avenidas Alfonso Ugarte y Venezuela, donde el flujo de asistentes será masivo.

12:36 hsHoy

Últimos recorridos y actividades del Mes Morado 2025

Procesión del Señor de los Milagros: fecha, hora y ruta del segundo recorrido de la sagrada imagen por el Centro de Lima| Andina

La devoción hacia el Señor de los Milagros ha convocado a multitudes durante todo el mes. En su cuarto recorrido, realizado el domingo 26 de octubre, el Cristo de Pachacamilla retornó al Callao después de 22 años, desplazándose en el tradicional Nazareno Móvil. Miles de chalacos esperaron su llegada desde tempranas horas en la avenida La Marina, extendiendo oraciones y pétalos de flores a su paso.

12:36 hsHoy

El sexto y último recorrido del año se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre, en coincidencia con la festividad de Todos los Santos. Ese día, la imagen del Cristo Moreno recorrerá nuevamente la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay, la avenida Emancipación y regresará al Santuario, marcando el cierre oficial de las procesiones del Mes Morado 2025. Se espera la participación de autoridades eclesiásticas, cuadrillas de cargadores, hermandades de fieles y delegaciones provenientes de distintas regiones del país.

12:36 hsHoy

Durante todo octubre, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros ha mantenido un intenso programa religioso. Las misas diarias se celebran en los horarios de 6:00 a. m., 7:00 a. m., 9:00 a. m., 10:30 a. m., 12:00 m., 1:30 p. m., 4:30 p. m., 5:30 p. m., 7:00 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m., mientras que las confesiones están disponibles desde las 8:00 a. m. hasta la noche. El templo permanece abierto de 5:45 a. m. a 10:00 p. m., acogiendo diariamente a miles de visitantes.

12:36 hsHoy

Asimismo, continúan las Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado, transmitidas a las 10:00 p. m. por la página oficial del Arzobispado de Lima y las redes del Santuario. Estas actividades buscan mantener vivo el espíritu de oración y reflexión, incluso para quienes no pueden asistir presencialmente a la procesión.

El fervor que despierta el Cristo de Pachacamilla trasciende fronteras y se replica en distintos puntos del país y del extranjero, donde comunidades peruanas organizan sus propias celebraciones. Con cada paso del Señor de los Milagros EN VIVO, Lima revive una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del mundo, en la que la fe, el color morado y el canto al “Cristo de los Milagros” unen a millones en un mismo sentimiento.

