Quinto recorrido del Señor de los Milagros HOY EN VIVO: ruta y desvíos de la procesión del Cristo Morado por el Centro de Lima

Señor de los Milagyros recorre las calles de Lima en su quinto recorrido

Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros en su quinto recorrido procesional del 2025, una jornada de profunda devoción que vestirá de morado las calles del Centro de Lima. Este martes 28 de octubre, desde las 6:00 a. m., la venerada imagen saldrá del Santuario de las Nazarenas para recorrer avenidas emblemáticas y recibir homenajes en su paso por hospitales, templos e instituciones públicas.

La jornada será transmitida EN VIVO, permitiendo que miles de devotos dentro y fuera del país sigan los pasos del Cristo de Pachacamilla. Esta fecha conmemora el milagro ocurrido tras el devastador terremoto del 28 de octubre de 1746, cuando el muro que sostenía la pintura del Señor permaneció intacto, convirtiéndose desde entonces en símbolo de fe, esperanza y unidad para los limeños.