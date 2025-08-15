Senamhi prevé temperaturas variables y alta humedad en Lima para este viernes 15 de agosto

Dos ciudadanas peruanas caminan por un a calla del centro de la ciudad capital en un frío día de invierno. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) difundió el pronóstico para el clima en Lima correspondiente al viernes 15 de agosto, anticipando cambios en las temperaturas y niveles elevados de humedad en la capital.

En el sector Este, se esperan temperaturas mínimas de 14°C y máximas de 21°C. Para Lima Oeste, los valores oscilarán entre 15°C y 19°C. De acuerdo con el reporte del Senamhi, la zona central de la ciudad, que incluye distritos como Breña, Jesús María, La Victoria y San Borja, registrará temperaturas entre 15°C y 16°C.

En Lima Norte y Lima Sur, el rango será más amplio, con mínimas de 13°C y máximas de 17°C. El organismo técnico advirtió que estas cifras podrían variar ligeramente por la influencia del mar, que actúa como regulador térmico.

El pronóstico para la jornada describe un cielo cubierto en las primeras horas del día, con tendencia a la presencia de brillo solar al mediodía y nubes hacia el atardecer.

Respecto a la humedad, los registros muestran diferencias según la zona. La estación Antonio Raymondi en Ancón indicó 84% de humedad relativa, mientras las estaciones de Carabayllo y Ñaña (Lurigancho-Chosica) alcanzaron 100% de humedad.

Lima llegará a 14 ºC este fin de semana

Las primeras horas del viernes 15 y sábado 16 de agosto traerán temperaturas mínimas de hasta 14 °C en varios distritos de Lima, según el Senamhi. El frío será más intenso en Lima Este —Ate, Santa Anita, Chaclacayo, La Molina, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho y El Agustino—, así como en sectores del Callao, donde se recomienda vestir en capas y evitar cambios bruscos de temperatura.

A pesar del amanecer frío, el clima cambiará hacia el mediodía con la aparición del sol en distintos puntos de la capital. El pronóstico indica cielo cubierto en la mañana, variando a nubes dispersas al mediodía y nublado parcial al atardecer.

El especialista del Senamhi, Jhon Cisneros, explicó que este fenómeno responde a una disminución de los vientos del sur, lo que permite el ingreso de corrientes del norte y la disipación de nubosidad. Esto favorecerá temperaturas máximas de 21 °C o 22 °C en Lima Norte y Este, como Puente Piedra, Carabayllo, La Molina, Ate y Santa Anita. En Lima Sur, zonas como Chorrillos, Villa El Salvador, Lurín y San Juan de Miraflores alcanzarán entre 18 °C y 20 °C cuando el sol logre imponerse sobre la neblina matinal.

(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.