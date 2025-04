‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy miércoles 16 de abril

¿Qué pasó el 15 de abril en Magaly TV La Firme?

El programa comenzó con la presencia de Darinka Ramírez , quien respondió a las declaraciones de Jefferson Farfán en América Hoy , en las que el exfutbolista acusó a la modelo de violar su privacidad al acceder a un chat donde se visualizaba una transferencia de 15 mil soles a Xiomy Kanashiro . Darinka aclaró que no tomó una foto, sino que deslizó la conversación para revisar los comentarios. Este incidente fue uno de los puntos centrales de la discusión, y la modelo defendió su postura de manera firme.

Además, Darinka Ramírez respondió con vehemencia sobre la ausencia de Farfán cuando su hija sufrió un accidente. Aunque el futbolista alegó que habría acudido si el accidente hubiera sido grave, Darinka explicó que afrontó la situación sola y, aunque no mostró las imágenes del rostro de la niña por respeto a su privacidad, reveló que su hija resultó lastimada. Este momento fue un claro ejemplo de la difícil situación que vivió Darinka mientras manejaba todo sin la ayuda del padre de su hija.

Un momento tenso de la noche fue cuando el padre de Darinka Ramírez, Manuel Ramírez, apareció en el set junto a su hija. Durante la transmisión, el señor Ramírez desmintió las declaraciones de Farfán, asegurando que el futbolista había llevado a Darinka y a su bebé a un departamento por conveniencia propia. Manuel también dejó claro que tenía grabada la conversación con Jefferson, advirtiendo que si este intentaba desmentirlo, tendría que probar que sus palabras no eran ciertas. Con firmeza, el padre de Darinka expresó: “Que me lo diga en la cara, que no es verdad”, y señaló que Farfán se mostraba con una “careta” ante el público.