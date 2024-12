Ángel de Brito desmerece a Milett Figueroa como posible figura del año en Argentina: “No califica”

Ángel de Brito desmerece a Milett Figueroa como posible figura del año en Argentina. Ric La Torre

En una de las últimas ediciones de LAM, Ángel de Brito se refirió a los eventos anuales que suele realizar la reconocida Revista Gente, donde premia a los Personajes del Año. En esta oportunidad, el conductor empezó a especular sobre las personalidades que estarían en la terna del 2024.

Una de las figuras acostumbradas es Marcelo Tinelli, quien este año dio mucho más que hablar por su relación con Milett Figueroa. Durante la conversación, una de las panelistas nombró a la modelo peruana como posible personaje del año, hecho que Ángel de Brito no toleró.

“Y Milett va a estar también”, preguntaron, haciendo que el conductor voltee a mirarla. “¿Quién preguntó eso’”, cuestionó. Al escuchar un ‘yo’, dijo de inmediato: “Estás despedida”.

“¿Cómo va a estar Milett en los personajes del año?”, volvió a preguntar el argentino. La panelista señaló que también va al evento como pareja de Marcelo Tinelli, a lo que Ángel de Brito respondió fiel a su estilo: “Bueno, que mire mientras hacemos la foto, cómo va a estar en los personajes del año, no califica”.

Para Ángel de Brito, el hecho de haber sido protagonista de noticias en Argentina no la hace merecedora de estar en la terna de la prestigiosa revista, que es publicada de manera mensual.

Ángel de Brito arremete contra Milett Figueroa y asegura que no califica para ser personalidad del año.

No es la primera vez que el conductor argentino se muestra en contra de la actriz peruana. En anteriores oportunidades ha dejado en claro que no le parece una persona transparente. Asimismo, no dudó en enfrentarse con ella a través de las redes sociales.

El enfrentamiento entre Ángel de Brito con Milett Figueroa

Todo empezó cuando en el mes de septiembre, Ángel de Brito concedió una entrevista a América Hoy, donde criticó la performance de Milett Figueroa como jurado de Cantando 2024. Aquí, el argentino también dijo que cree que Marcelo Tinelli estaba usando a la peruana para generar mayor impacto en su reality.

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, no toleró estas palabras y se quejó con Marcelo Tinelli. “Lo que él me responde es, ¿cómo? ¿Ángel de Brito está saliendo en este momento en vivo? No sabía, me dice. Voy a verlo, no, voy a ir a hablar con él”, contó en ese entonces.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Ángel de Brito, y de inmediato se pronunció en sus redes sociales. En su perfil de X, antes Twitter, se burló de las declaraciones de Martha Valcárcel. “La suegra de Tinelli cuenta que lo llamó para quejarse de una nota que di en Perú jajajaa”, escribió.

“Está contenta que va a las mansiones de Tinelli y llama para pedir censura. Que manga de fantasmas, agarren la pala PARASITAS!”, acotó en otra publicación.

Milett Figueroa

Milett Figueroa no se quedó callada y usó las redes para defender a su madre. “Angelito, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Te molesta que me hayan dado una oportunidad de trabajo? ¿O que es lo que pasa? Me intriga todo esto. Me parece que todo tiene un límite y siempre te traté con respeto”, escribió bastante fastidiada.

“Milett, no sos tan importante como fantaseas. Ningún problema en particular. Solo señaló que sos una paracaidista, que llegó al jurado sin ningún mérito más que ser la acompañante de Tinelli. Una acomodada más. Espero resolver tu intriga. Sino te amplío”, arremetió el comunicador.

Milett Figueroa y Ángel de Brito se dijeron de todo en redes sociales.

Milett Figueroa se defiende su trabajo de Ángel de Brito

La actriz peruana fue consultada sobre el enfrentamiento que protagonizó con el conductor argentino. Bastante firme, Milett Figueroa defendió su performance como jurado de Cantando 2024 y aseguró que no pretende cambiar la opinión que Ángel de Brito tiene de ella.

“Yo nunca voy a cambiar la mirada de las personas que tienen preconceptos sobre mí. No puedo hacerme cargo de las barbaridades que dice fulanito, menganito, porque de verdad que pierdo energía y vida”, expresó.

Milett Figueroa aclaró que ella está enfocada solo en su labor de jurado. “Lo que yo más valoro es esto, mi trabajo. Esto es un trabajo para mí, así a muchos les duela, van a tener que soportar”, concluyó.

Milett Figueroa defiende su rol como jurado del 'Cantando 2024' | América (Argentina)