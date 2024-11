Milett Figueroa pelea en vivo con jurado del ‘Cantando 2024′ y él termina renunciando: “Yo hablo lo que se me da la gana”

Milett Figueroa pelea en vivo con jurado del ‘Cantando 2024′ y él termina renunciando. TikTok Ric La Torre.

La participación de Milett Figueroa en el reality argentino ‘Cantando 2024′ sigue generando controversia. En esta ocasión, la actriz y modelo peruana tuvo un tenso cruce de palabras con el productor teatral y coreógrafo Flavio Mendoza, quien se desempeñaba como jurado del programa. El altercado se dio durante la evaluación de una pareja que acababa de presentar su performance en la competencia.

Todo comenzó cuando Milett Figueroa hizo un comentario sobre la extensión del análisis de Flavio Mendoza. “Ya se habló del vestuario, no voy a hacer hincapié en ese tema, se dijo mucho y muy largo todo”, señaló la modelo, en alusión a la prolongada intervención del coreógrafo.

Estas palabras no cayeron bien en Mendoza, quien respondió con firmeza: “Yo hablo lo que quiera hablar y el tiempo que quiera hablar”, manifestó, dejando clara su postura ante el comentario de Figueroa.

Lejos de quedarse en silencio, la novia de Marcelo Tinelli se defendió, argumentando que no se estaba refiriendo directamente a nadie en particular: “Pero yo no me estoy dirigiendo a nadie, no sé por qué se sienten afectados todo el tiempo. Digo algo y se sienten afectados, no me estoy dirigiendo a nadie”, replicó la actriz peruana, visiblemente incómoda por la reacción del jurado.

Sin embargo, Flavio Mendoza no dejó pasar la oportunidad para lanzarle una crítica más directa: “Entonces no digas que fue largo, cuando vos hablas, hablas larguísimo y nadie te dice nada. Sabemos que eras la primera dama y que nadie puede decir nada”, expresó en tono irónico, insinuando que Milett recibe un trato especial en el programa.

Lejos de intimidarse, Milett Figueroa cerró el intercambio reafirmando su derecho a opinar: “Largo la secuencia. Yo hablo lo que me da la gana, para algo hay uno, dos, tres, hasta vara hay y voy a seguir opinando”, sentenció, dejando en claro que no permitirá que se limiten sus intervenciones en el reality.

Milett Figueroa pelea en vivo con jurado del ‘Cantando 2024′ y él termina renunciando.

La renuncia de Flavio Mendoza sacude el reality

El tenso intercambio entre Milett Figueroa y Flavio Mendoza fue solo el inicio de una jornada que culminó con un giro inesperado. Minutos después del enfrentamiento, el periodista Ángel de Brito confirmó a través de su cuenta de Twitter la renuncia de Flavio Mendoza al programa.

“Renunció Flavio Mendoza. Renunció Rocío Quiroz”, escribió De Brito en la red social, generando una ola de reacciones entre los seguidores del reality.



La salida de Rocío Quiroz, otra de las participantes destacadas del certamen, también sorprendió al público, aunque no se han revelado detalles sobre las razones de su decisión.

Hasta el momento, ni Flavio Mendoza ni Rocío Quiroz han emitido declaraciones públicas sobre sus respectivas renuncias. No obstante, la noticia ha generado una gran repercusión en redes sociales, donde muchos especulan que el enfrentamiento con Milett Figueroa pudo haber sido el detonante de la salida del coreógrafo.

Se presentó Flavio Mendoza coo jurado del Cantando 2024 (RS Fotos)

Una temporada marcada por la polémica

Desde su llegada a ‘Cantando 2024′, Milett Figueroa ha estado en el centro de diversas controversias, tanto con sus compañeros de jurado como con algunos participantes. A pesar de las críticas, la modelo peruana se ha mantenido firme en sus opiniones y ha dejado claro que no cambiará su estilo.

Por otro lado, la renuncia de Flavio Mendoza representa una pérdida importante para el jurado del reality, ya que el coreógrafo era una de las figuras más experimentadas y respetadas del panel, junto a Nacha Guevara y Marcelo Polino.

Los próximos días serán cruciales para el futuro del programa, que deberá buscar reemplazos para cubrir las ausencias de Mendoza y Quiroz. Mientras tanto, los seguidores de Cantando 2024 esperan nuevas declaraciones de los protagonistas de este conflicto, que ha dejado al reality en el centro de la atención mediática.

Milett Figueroa responde críticas y admite que su puesto en el jurado es gracias a Marcelo Tinelli. Captura/América