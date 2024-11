Javier González Olaechea confirmó que Dina Boluarte le pidió reemplazar a Gustavo Adrianzén, pero sin hacer cambios ministeriales

Canciller también fue parte de la delegación que fue a China junto a la presidenta Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Javier González-Olaechea Franco, exministro de Relaciones Exteriores, confirmó que la mandataria Dina Boluarte le ofreció en dos ocasiones el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Durante una entrevista en el evento CADE Ejecutivos 2024 en Arequipa, el exfuncionario reveló que rechazó la oferta rápidamente debido a que no le agradaron ciertas condiciones respecto a los demás integrantes del Gabinete Ministerial.

El excanciller explicó que recibió varias llamadas a través de intermediarios, pero optó por no dar más detalles a la prensa por respeto a quienes le brindaron la oportunidad de servir al país y que está descartada la posibilidad de que piense asumir el cargo en un futuro.

“(¿Queda descartado cualquier posibilidad de ser premier de este Gobierno?) Sí, sí. (pero sí es verdad que te buscó la presidenta Dina Boluarte) Por interpósita persona recibí varias llamadas y no quise dar más explicaciones a los medios de prensa por respeto a quien me dio la oportunidad de servir al país”, afirmó González-Olaechea, refiriéndose a la jefa de Estado.

“(¿En ese momento que hubo el tanteo, sí lo estabas pensando?) No lo llegué a pensar mucho. (¿Por qué, qué te limitaba?) El haber vivido algunas cosas que hubiera preferido no vivir. (…) Algunas cosas (en el Gabinete) no se estaban haciendo bien. Hice algunas propuestas al Consejo de Ministros, pero cayeron en saco roto”, señaló en diálogo con Canal N.

Javier González-Olaechea fue canciller entre noviembre de 2023 a septiembre de 2024. (Foto: PCM)

Aunque no hizo hincapié en los cambios que pedía, fue consultado por la permanencia de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior. Cabe mencionar que en octubre pasado, fuentes de La República mencionaron que González Olaechea condicionó su asunción como premier a la salida de Santiváñez y Morgan Quero (Educación). Sin embargo, no fue aceptado por Boluarte.

“(¿Por qué crees que Santiváñez se mantiene en el gabinete?) Habría que preguntarle a la presidenta. (¿Pero tú que crees? Has sido parte del gabinete) Yo creo que él tiene algunas respuestas en relación con algunas inquietudes que plantea la Fiscalía. (¿Estamos hablando del caso ‘cofre’?) Por ejemplo”, mencionó.

En ese sentido, sostuvo que no está seguro de si Santiváñez es una “pieza clave” para la continuidad de la presidenta Boluarte en el poder, pero recalcó que la transparencia y la estabilidad política son esenciales para el país.

“No sé si es una pieza clave para la permanencia (de Dina Boluarte en el gobierno) porque creo que lo importante en el Perú es procurar la estabilidad política, pero que sabe más de lo que ha hablado, sabe más. No me queda ninguna duda”, afirmó.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sigue en el cargo al culminar los 60 días de estado de emergencia. (Foto: Mininter)

Sobre la mandataria, indicó que, dada su poca formación académica, no entiende la realidad a profundidad. “No es una persona con una formación que tú puedas decir: ‘se formó 15 años estudiando’, no. Tiene reflejos, en algunos casos tardíos (...) Yo pienso que todo el gabinete debería ser reevaluado por la presidenta de la República, hay algunos ministros que son valiosos. No quiero mencionar nombres y que son realmente trabajadores”, declaró.

En paralelo, González Olaechea anunció su precandidatura presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC) para las elecciones generales de 2026. Manifestó su intención de representar al partido y destacó el trabajo que ha realizado con este objetivo. “Estoy contento de haber recobrado un espacio de libertad para procurar un sueño largamente trabajado”, afirmó.