Magaly Medina revela los problemas que afrontó su matrimonio con Alfredo Zambrano: "Soy muy hiriente". | YouTube.

La reconocida presentadora de televisión Magaly Medina abrió su corazón en una reciente entrevista con la exreina de belleza Laura Spoya, donde habló sobre uno de los desafíos más significativos en su matrimonio con Alfredo Zambrano. Durante la conversación, la periodista reveló que su esposo, a veces, experimenta inseguridades debido a su carácter fuerte e independencia, dos aspectos que han sido un pilar en su vida, pero que también han traído momentos de tensión en su relación.

En sus declaraciones, la conductora de ATV reflexionó sobre cómo su independencia puede ser malinterpretada por el notario, quien llega a pensar que ella podría alejarse en cualquier momento. “Soy tan independiente que siempre lo estoy recalcando, al punto que la otra persona que está conmigo siente que yo me puedo ir en cualquier momento”, expresó la ‘Urraca‘. Medina reconoció que este aspecto de su personalidad ha generado fricciones y que, aunque valora profundamente su autonomía, está buscando moderar ciertos impulsos para fortalecer su matrimonio.

La conversación se tornó personal cuando Magaly Medina preguntó a Laura Spoya cómo maneja los momentos de ira o estrés que podrían afectar su relación de pareja. La exreina de belleza compartió que, en situaciones de frustración, ha llegado a decir la frase “No te necesito”, una expresión que, aunque dicha en un momento de tensión, puede minimizar el rol de su pareja en su vida. Al escuchar esto, Medina se sintió identificada y confesó que ella también ha tenido actitudes similares en el pasado.

Magaly Medina responde a usuaria que la acusó de recibir obsequios de su esposo para olvidar infidelidades.

La periodista profundizó en cómo estas reacciones impulsivas han generado inseguridad en Zambrano, lo cual considera poco saludable para su relación. “Mis palabras antes, la primera que me salía de la boca era muy hiriente... La otra persona queda herida y tú no te das cuenta”, añadió la conductora. Esta introspección reflejó su deseo de construir un vínculo más sólido, ajustando ciertos aspectos de su carácter para no afectar emocionalmente a su esposo.

A lo largo de la entrevista, Medina destacó la importancia de reconocer las propias actitudes que pueden impactar en la estabilidad de una relación. Aunque su independencia ha sido fundamental para ella, también reconoció que es esencial saber cómo expresarla sin causar dolor a la persona amada. Su reflexión dejó ver un lado sensible de la presentadora, quien se encuentra en un proceso de adaptación y crecimiento personal en su vida de pareja.

Esta conversación íntima con Laura Spoya no solo ofreció a los seguidores de Magaly Medina una mirada más cercana a su vida privada, sino que también mostró su compromiso por mantener un matrimonio saludable y estable. Medina, quien ha sido conocida por su fuerte carácter en el ámbito televisivo, demostró que en la intimidad está dispuesta a trabajar en sus actitudes para construir un futuro sólido junto a Alfredo Zambrano.

Magaly Medina junto a Alfredo Zambrano en su cumpleaños. Instagram/@magalymedinav

Magaly Medina se solidariza con Ale Venturo

Magaly Medina habló en su programa sobre el video que Ale Venturo publicó en TikTok, donde expresó su frustración y reveló problemas en su relación con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, exesposo de Melissa Paredes. Enérgicamente, Medina cuestionó la permanencia de Venturo en una relación que, según ella, no le ofrece el amor ni el compromiso que esperaba. “¿Qué haces con él? Si no es el hombre que soñabas”, expresó la presentadora.

Durante su análisis, Medina aconsejó a Venturo poner fin a la relación, argumentando que las actitudes de Cuba demuestran frialdad y falta de interés genuino. Según la conductora, estos comportamientos reflejan que el futbolista no está realmente enamorado, lo que afecta el vínculo de pareja. “Un hombre frío es un hombre que no está enamorado”, subrayó Medina, sugiriendo que Venturo debería reevaluar su situación.

La conductora también recordó el contexto en el que comenzó la relación entre Cuba y Venturo, señalando que el futbolista no tuvo tiempo para sanar tras la infidelidad de Melissa Paredes, que fue altamente mediática y humillante para él. Al no procesar completamente su dolor, Cuba habría buscado refugio en su nueva relación con Venturo, que pronto dio como fruto un hijo en común. Medina planteó que estas circunstancias podrían haber contribuido a la insatisfacción que ahora siente Venturo.