Mariella Zanetti responde con todo a Paola Ruíz y le lanza advertencia: “No le va a gustar”

Mariella Zanetti responde con todo a Paola Ruíz. (Foto: Captura de IG)

Mariella Zanetti rompió su silencio y respondió enérgicamente a Paola Ruiz, luego de que la popular “Cocotera” revelara haber llorado durante su época en ‘Risas de América’ por el comportamiento de Zanetti. En una reciente entrevista en el programa de YouTube ‘Ouke’, conducido por Carlos Orosco, Zanetti no solo cuestionó las declaraciones de su excompañera, sino que también dio detalles de su convivencia durante su etapa en el programa cómico de América Televisión.

Al ser cuestionada sobre la veracidad de los comentarios de Ruiz, Mariella fue clara y contundente. “De la nada salen a hacer comentarios estúpidos y digo ‘pero qué hipócritas, si hace poco hemos estado juntas, hemos estado en una reunión almorzando’”, expresó la actriz antes de confirmar que se refería específicamente a Paola Ruiz. La comediante aprovechó la oportunidad para explicar su versión y desmentir categóricamente las palabras de su excolega.

En su relato, Zanetti describió cómo Ruiz, hace poco, había mencionado en una entrevista que durante los días en Risas de América, Mariella llegaba a maquillaje y le pedía que se levantara de forma brusca, lo que habría provocado su llanto. Sin embargo, Zanetti desestimó esta versión y la calificó como “hipócrita”, resaltando que recientemente ambas habían compartido momentos juntas en reuniones y celebraciones.

Marilla Zanetti se molesta con Paola Ruíz y le lanza advertencia. (Foto: Captura de YouTube)

Mariella Zanetti recordó que cuando ella llegó a ‘Risas de América’, Paola Ruiz ya era parte del elenco y además era la novia de Edwin Sierra, uno de los actores principales del programa. “Mucha gente no conoce la historia, pero cuando yo llego a Risas, Paola ya estaba en el programa, era la novia de Edwin Sierra, la consentida... imagínate yo entrando a maltratar a la novia”, enfatizó, minimizando las posibilidades de haber tratado mal a quien era una figura importante en el show.

Además, Zanetti no dudó en señalar las limitaciones de Paola Ruiz en la actuación, recordando una anécdota que ambas solían mencionar con humor. “Hasta ella hace bromas de eso, que una vez le dieron un papel de muda y se equivocó, fue verdad, era muda y habló. Siempre recordamos esa anécdota y nos reímos”, señaló Zanetti, sugiriendo que tal vez Ruiz pudo haber interpretado mal la situación en su momento.

La experimentada comediante también destacó que en el programa ella asumía un rol central, lo que hacía que el tiempo para el maquillaje fuera una prioridad para quienes participaban en escenas continuas. “El tiempo era oro, no vas a llegar a sentarse dos horas en maquillaje porque ahí la producción te va a gritar ‘párenla porque tiene que entrar ella’ y hay prioridades para maquillar”, explicó Zanetti, insinuando que quizás esto causó incomodidad en Ruiz, pero que era parte del ritmo de producción.

Marilla Zanetti se molesta con Paola Ruíz y le lanza advertencia. (Foto: Captura de YouTube)

Mariella Zanetti también reveló que esta no era la primera vez que Paola Ruiz hacía comentarios públicos sobre su etapa en ‘Risas de América’. En el pasado, ambas habrían hablado en privado para aclarar las cosas, y Ruiz le habría asegurado que sus declaraciones solo eran una “bromita” y no tenían intención de ser ofensivas. “Le dije que no raje de mí, pero si quería salir en prensa yo me prestaba, me dijo que no y ahora vuelve a salir a decir que la hice llorar”, añadió Zanetti, visiblemente molesta.

Finalmente, la artista hizo una advertencia a Paola Ruiz, indicando que este tipo de comentarios podrían tener consecuencias en su relación. “Yo creo que ella, siendo la empresaria que es, no tiene que recurrir a esas cosas. Ya estamos viejas para este tipo de cosas. Que piense que tenemos hijos. Si esto sigue así lo único que va a conseguir es que le refresque la memoria de esas épocas y no le va a gustar”, sentenció.

El cruce de declaraciones entre Zanetti y Ruiz ha generado una gran expectativa entre el público, quienes esperan conocer más sobre esta disputa entre dos figuras reconocidas del entretenimiento peruano. Mientras Paola Ruiz mantiene su versión, Mariella Zanetti ha dejado claro que no permitirá que este tipo de declaraciones queden sin respuesta, demostrando que está dispuesta a defender su reputación y aclarar lo que considera una tergiversación de los hechos.

Marilla Zanetti se molesta con Paola Ruíz y le lanza advertencia. (Foto: Captura de YouTube)

Con un tono firme, Mariella Zanetti concluyó su intervención en el programa de Carlos Orosco y reafirmó su deseo de cerrar el tema, aunque dejó abierta la posibilidad de retomar la conversación si Paola Ruiz continúa con sus declaraciones, dejando en el aire una advertencia sobre secretos del pasado.