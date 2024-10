Ethel Pozo enfurece con Santiago Suárez por no aclarar denuncia de violación: “Inconcebible su respuesta”

El actor Santiago Suárez ha sido objeto de una grave denuncia por presunta agresión sexual contra una joven estadounidense, lo que ha generado indignación en la opinión pública y en las conductoras del programa ‘América Hoy’. La polémica estalló cuando Suárez fue cuestionado sobre las acusaciones y, en lugar de brindar explicaciones claras, se limitó a decir que sus abogados manejarían el tema, lo que provocó fuertes críticas de las presentadoras del programa.

Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, se mostró particularmente ofuscada con la actitud del actor. “Inconcebible su respuesta. Santiago Suárez, se te está diciendo que eres un monstruo, que has violado a una mujer”, expresó indignada. Pozo criticó que el actor se escudara tras sus abogados en lugar de aclarar los hechos, calificando su respuesta como insensible hacia la víctima y las mujeres en general.

Por su parte, Leysi Suárez, conductora invitada, se sumó a las críticas y mencionó la situación de vulnerabilidad de la víctima, una joven que no domina bien el idioma. “Nos ha caído como un balde de agua fría... Esperamos que se esclarezca todo”, afirmó. Sus palabras reflejaron la preocupación compartida entre las conductoras del programa.

Ethel Pozo indignada con Santiago Suárez. (Foto: Captura de América TV)

Janet Barboza también manifestó su descontento, destacando que Santiago Suárez utilizó su vínculo con América Televisión como excusa para no hacer declaraciones. “Es inadmisible e inaceptable la respuesta de Santiago”, aseguró Barboza, subrayando la necesidad de que el actor responda a las graves acusaciones de manera pública.

Brunella Horna, otra de las conductoras, fue más allá al manifestar que no cree en la inocencia del actor. “Es terrible para la víctima. No solo son dichos, la víctima ha pasado por médico legista y sí ha sido violentada. No es una denuncia falsa”, comentó Horna, haciendo referencia al parte policial que confirmaría los hechos denunciados.

La situación ha dejado a Santiago Suárez bajo una intensa lupa mediática y legal, mientras que el público y los medios esperan una mayor claridad y resolución del caso, que ha generado gran conmoción en el país.

El programa ‘Magaly TV La Firme’, que reveló el caso, continúa dándole seguimiento a la investigación policial y los procedimientos legales que involucran al actor. De comprobarse la culpabilidad de Santiago, las conductoras expresaron su deseo de que se haga justicia y que, como expresó Barboza, “lo queremos ver encerrado”.

¿Qué dijo Santiago Suárez sobre la denuncia en su contra?

Tras la difusión de una denuncia por abuso sexual contra Santiago Suárez, realizada por una joven extranjera en el programa de Magaly Medina, una reportera del programa ‘América Hoy’ contactó al actor para obtener su versión. En respuesta, Suárez negó rotundamente las acusaciones y calificó la denuncia como falsa, asegurando que será su equipo legal quien se encargue de resolver la situación.

El actor afirmó que en este momento no puede brindar más detalles sobre el caso, reiterando que confía en que la verdad saldrá a la luz. “Mis abogados se van a encargar y todo se va a esclarecer”, fueron las únicas declaraciones que dio antes de concluir la conversación, agradeciendo por el contacto y pidiendo respeto al proceso legal.