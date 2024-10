¿Humanos generados por IA?

Robot tesla Optimus doblando una camiseta (Elon Musk)

Hace unos meses los lectores de The Garden Island, el principal diario de la isla Kauai en Hawái, pudieron ver, por primera vez, las noticias a través de la emisión en video en su página web. Lo curioso fue que los dos presentadores de noticias eran imágenes creadas por la inteligencia artificial (IA).

El diario había contratado a una empresa de IA para que, a través de avatares, se lean las principales noticias en este nuevo canal informativo. En un mundo en donde la adopción de la IA crece cada vez más, ¿nos estamos acercando cada vez más a la realidad distópica en donde los avatares o los robots-avatares se comiencen a quedar con los puestos de trabajo?

Para la empresa de periódicos hawaiana, el contar humanos generados por la IA en vez de presentadores era una alternativa rentable. Según el testimonio de un ex trabajador de este diario a la revista de tecnología americana Wired, “iniciar un canal de noticias por video era un recurso para incrementar vistas a la web y, en consecuencia, generar ingresos por publicidad con costos mínimos de producción”.

En otras palabras, no tenían que invertir en un set y equipos de producción. Si bien esta tesis de negocio suena razonable, en un proyecto de IA siempre es importante recoger la opinión del cliente para asegurar la adopción. En el caso de The Garden Island los videos con avatares ocasionaron mucho malestar en los espectadores, para quienes esta iniciativa tecnológica no comulgaba con la naturaleza local de este periódico que atiende a una población de menos de 100 mil personas. De hecho, los avatares no manejaban bien el idioma.

La comunicación al cliente o usuario final siempre es importante. Debemos ser transparentes y comunicar que estamos usando la IA, sino también asegurarnos de que la calidad cumpla con ciertos niveles que asegure la correcta función. Por ejemplo, en este mismo caso, era evidente que los dos reporteros no eran humanos. El desarrollo de nuevas tecnologías debe contar con un control de calidad que no interfiera con el objetivo de negocio.

Sin duda, en los próximos años veremos una adopción más fuerte de la inteligencia artificial. Cada vez habrá más startups con financiamiento necesario buscando capturar clientes para su crecimiento. Como organizaciones debemos de aterrizar siempre las propuestas combinando el negocio con la adopción del cliente.