Milett Figueroa se enfrenta a exChica Dorada tras disculparse por grave acusación contra Mauricio Diez Canseco: “Cuida la lengua”

Nenu López, exChica Dorada, pidió disculpas en Cantando 2024 y Milett Figueroa la enfrenta. Cantando 2024

Después de disculparse públicamente en diversos programas de argentina por haber dicho que el empresario peruano que la convocó para ser parte de Las Chicas Doradas “lavaba guita”, Nenu López se tomó unos minutos en Cantando 2024, espacio donde concursa, para ratificarse en sus disculpas y aclarar que todo fue legal.

“Necesito pedir disculpas a Perú porque fueron muchos los afectados por mis chistes. Claramente no fue con esa intención. Así que quería dejar en claro que fue todo legal, fue un viaje muy divertido”, indicó la argentina, remarcando que recibió la carta notarial de parte del afectado, y estaba cumpliendo lo requerido para evitar una demanda. “Llegó una carta notarial diciendo que si no pido disculpas en el lugar donde dije las difamaciones, me van a denunciar por un millón de dólares. Así que acá estoy pidiendo disculpas”, señaló.

En la edición del 1 de octubre del programa, Nenu López causó sorpresa al relatar su paso por Perú y su participación en el grupo Las Chicas Doradas, donde cantaban y bailaban, pese a no tener cualidades para ello. “Nos iba bien, nos pagaron bien. Era lavado de guita mal, qué querés que te diga”, fueron las palabras de Nenu López, quien evitó dar el nombre del productor que la convocó.

De inmediato, los usuarios peruanos causaron revuelo en las redes sociales, resaltando tamaña acusación contra Mauricio Diez Canseco, empresario peruano reconocido por sus lanzamientos constantes de Las Chicas Doradas, las cuales presentan shows en sus diferentes restaurantes de Rústica.

Diez Canseco no se quedó de brazos cruzados y de inmediato le envió una carta notarial para que se retracte, de lo contrario la demandará por difamación y le pedirá una fuerte cantidad de dinero de indemnización.

“Tengo que entregar mi vida para pagar eso, o prisión de 10 años”, dijo Nenu López en el programa, quien recibió el fuerte llamado de atención del jurado de Cantando 2024, resaltando que no puede hablar a la ligera sin esperar consecuencias. “Estabas muy alterada, te equivocaste ahí. Y cuando uno se va de boca, pasan estas cosas”, le dijo el coreógrafo y bailarín argentino Flavio Mendoza.

“Perú todo legal, por favor, no me denuncien. Yo no voy a hablar más de eso”, añadió Nenu López, aceptando que se equivocó.

La respuesta de Milett Figueroa

En medio de esta controversia, le preguntaron a Milett Figueroa cuál era su opinión al respecto. Recordemos que el día en que Nenu López hizo la grave acusación contra el empresario peruano, la actriz se mostró bastante sorprendida e incómoda.

“Ya aprendió la lección, no se tiene que hablar por hablar. Ella quiso hacer un chiste, pero no le ligó. Así que cuiden la lengua porque después llegan las cartas notariales”, dijo bastante seria.

“Aquí jugar con ello (bromas sobre lavar guita) es normal”, se defendió la exChica Dorada. “Fuiste a trabajar a Perú, tendrías que agradecerle la vida que te dieron trabajo”, le refutó Flavio Mendoza.

Por otro lado, Flor Peña, conductora de Cantando 2024, le pidió a Nenu López que no intente defenderse más, pues terminaría complicando todo. “Callada para pedir disculpas”, indicó la artista argentina, quien concluyó su intervención enviando besos a Perú, pues es un país al que le tiene mucho cariño.

La carta notarial de Mauricio Diez Canseco

A través del programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina informó que Mauricio Diez Canseco decidió tomar acciones legales en respuesta a las acusaciones de Nenu López en Cantando 2024.

El empresario envió una carta notarial hasta Argentina, exigiendo una rectificación pública de las declaraciones de la argentina. “Nos ha mandado una copia de la carta notarial que está enviando a Argentina, en la que le otorga un plazo de tres días para retractarse. De lo contrario, le entablará un juicio por difamación, pidiéndole una reparación civil de más de un millón de dólares”, reveló Medina.

