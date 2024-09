Transportistas evalúan irse a paro nacional en octubre porque anuncio de militares en las calles “es un engaño”

Transportistas reiteran que podrían irse a paro nacional

La posibilidad de que el servicio de transporte público paralice a nivel nacional en la primera semana de octubre sigue estando latente. Los gremios de este sector consideran que hay “ausencia” de las Fuerzas Armadas en las calles de Lima y, por este motivo, no descartan tomar la medida en las próximas horas.

Según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), el gobierno no estaría cumpliendo lo acordado con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a que ya se declaró el estado de emergencia en más de una decena de distritos de Lima y Callao para frenar las extorsiones.

“El ministro ha dado un anuncio de sacar a las Fuerzas Armadas pero, hasta el momento, parece que es un engaño lo que está pasando”, dijo Martín Valeriano, presidente de Anitra, a Exitosa Noticias.

Un grupo de personas espera por más de una hora una de las líneas que pasa por la Panamericana Norte, pero hay ausencia de buses por el paro del 26 de septiembre. (Andina)

En palabras del vocero de los transportistas, no se estaría cumpliendo a cabalidad la disposición que los militares salgan a las calles a apoyar las labores de control de orden interno en la capital peruana.

“Nosotros anunciamos lo que hemos dialogado con el ministro. En 24 horas, no saca a las Fuerzas Armadas a los 14 distritos, donde se ha comprometido que sacará, tomaremos la decisión, ya con las bases, de anunciar una medida de fuerza (paro) acá en Lima Metropolitana y a nivel nacional”, señaló.

De acuerdo a Valeriano, el gremio de transportistas, que incluye conductores, cobradores y los dueños de las flotas, se mantiene “en una incertidumbre al no ver una real presencia de uniformados en las calles”.

“Los transportistas. en estos momentos. están desesperados, asustados, por todo lo que viene ocurriendo. Nosotros como Anitra vamos a sostener una reunión con las bases y determinar ya el día de mañana, que a más tardar vamos a dar 24 horas al Ejecutivo para que efectúe el diálogo que hemos tenido”, precisó.

Buscan derogatoria de ley

Además, Valeriano indicó que esperan se derogue la Ley 32108, que cambia la tipificación de la definición de organización criminal, lo que —según explicó— supone un debilitamiento en el ordenamiento judicial y que esto es aprovechado por los delincuentes.

“De no ser así, iremos a una medida de fuerza, en todo Lima y Callao y a nivel nacional para buscar la derogatoria de la Ley 32108, que parece que hay que hacerlo porque es esa ley la que está entrampando a que las cosas no sean con claridad en cuanto a los procesos judiciales, en el Ministerio Público, la Fiscalía no encuentra razón para detener a los delincuentes y procesarlos de una vez”, acotó.

De otro lado, el general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, se refirió a la coordinación que están teniendo con las Fuerzas Armadas para sacar a las calles las Fuerzas Armadas, tras lo dicho por el vocero de los transportistas.

“Desde ayer ha sido públicado ya el decreto que implementa el estado de emergencia en los 14 distritos de Lima y Callao. Estamos trabajando, para Amanecer Seguro ayer, estuvimos en horas de la madrugada con las Fuerzas Armadas en San Juan de Lurigancho, por el paradero San Carlos. También hemos estado en el cono norte y ya vemos que en los distritos donde hay disposición ya está la Fuerza Armada”, dijo.

Asimismo, el alto mando aclaró que la presencia de militares solo se verá justamente en las jurisdicciones con estado de emergencia, pues en los distritos en los que no aplica no se tendrá la presencia de la autoridad castrense.

“En horas de la tarde vamos a hacer puntos tácticos y vamos a hacer convoy de patrullaje para en rutas ya establecidas donde tenemos mayor incidente (de extorsión)”, detalló.