Incendios forestales causan daños a la salud de comunidades indígenas de Ucayali, Loreto y San Martín

Comunidad nativa de Puerto Firmeza pide ayuda. Video: Manuela Ramos

Los pueblos indígenas siguen exigiendo apoyo al Gobierno para frenar los incendios forestales en sus territorios. Esta vez, la comunidad shipibo-konibo de Puerto Firmeza, provincia de Coronel Portillo, Ucayali, enfrenta una situación crítica debido a un siniestro que amenaza con arrasar todo a su paso.

Hasta el momento, se sabe que los ciudadanos no tienen acceso a agua potable ni a alimentos, y el humo denso está dificultando su respiración, lo que ha llevado a la población a pedir ayuda desesperadamente.

Sin embargo, a pesar de la urgencia de la situación, que ya pone en riesgo casas, colegios y la vida de las personas, la comunidad no está recibiendo la asistencia necesaria.

Incendio en Ucayali afecta a comunidades nativas. Video: Katty Quio Valdivia

Comunidades solicitan víveres y medicinas

Infobae Perú confirmó a través de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) que el incendio comenzó recientemente. Las comunidades solicitan víveres y medicinas, ya que la exposición al humo está causando problemas de salud, incluyendo dolores de ojos, mareos y desmayos. Ante ello, demandan la asistencia urgente de médicos a la zona.

Por otro lado, en Loreto, un incendio forestal en el distrito de Contamana, ha devastado más de 100 hectáreas de bosque en la comunidad nativa shipibo-konibo de Santa Rosa.

La alerta se ha extendido también a la comunidad nativa de Canchahuaya y la comunidad nativa de Alto Mayo en San Martín, que también reportan incendios.

Incendios forestales en Ucayali. Fotos: Andina

Pucallpa reprograma vuelos por siniestros

Esta mañana, el aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo de Pucallpa, Ucayali, tuvo que reprogramar vuelos debido a la densa humareda provocada por incendios forestales en las cercanías de Nueva Requena, que destruyeron más de 100 hectáreas de bosque.

Los vuelos programados entre las 7 y 8 a.m. se trasladaron a las 3 p.m. a causa de la baja visibilidad. No obstante, si bien se reanudaron las operaciones alrededor de las 10 a.m., al menos cinco focos de incendio continúan activos en el departamento, afectando a más de 200 familias.

Aeropuerto de Pucallpa suspende sus vuelos por humareda provocada por incendios forestales. Foto: Canal N

Situación se agrava por sequía en Ucayali

Asimismo, en la misma región amazónica, Andina informó que los incendios han devastado más de 17 mil 000 hectáreas de bosques, siendo la zona más afectada el distrito de Nueva Requena, donde se han perdido aproximadamente 7.000 hectáreas.

Comunidades cercanas, como Nuevo Mundo y Belén de Judá, han estado bajo fuego durante más de dos semanas, afectando cultivos de cacao, palma y plátanos.

El gobernador Manuel Gambini comunicó que algunos incendios han sido controlados en el distrito de Manantay, pero otros continúan activos. En respuesta a la crisis, el ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llegaron a Pucallpa para coordinar acciones de mitigación.

Aunque la situación se agrava por una sequía que afecta los ríos de la región, con niveles por debajo del umbral de alerta, lo que ha llevado a imponer restricciones en la navegación nocturna.