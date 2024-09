Aeropuerto de Pucallpa reprogramó vuelos por humareda provocada por incendios forestales

Aeropuerto de Pucallpa suspende sus vuelos por humareda provocada por incendios forestales (Canal N)

Los incendios forestales que se vienen registrando en Perú no solo dañan la flora y fauna, sino que también tienen un impacto en las actividades comerciales. La mañana de este martes, el aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo de la ciudad de Pucallpa,en la región Ucayali, tuvo que reprogramar sus vuelos de salidad e ingreso, que principalmente proceden de Lima, debido a la densa humareda provocada por el fuego de los incendios que se registran hace más de una semana cerca a los caceríos de Nueva Requena.

El humo cubría gran parte de la pista de aterrizaje impidió que los vuelos que estaban programados para aterrizar entre las 7 a.m. y 8 a.m. desciendan y estos fueron reprogramadas para las 3 p.m. Pese a que en la zona había viento, según informó Canal N, la humareda no se disipó y a penas se podía ver un helicoptero y otras aeronaves que se encuentran en tierra.

“Humareda que afecta la visibilidad en el aeropuerto de Pucallpa, habría impedido el aterrizaje de vuelo procedente de Lima. Según la programación de vuelos en la capital, a estas horas solo uno aparece como “cancelado”, señaló por su partel el usurio en su cuenta X la periodista Pamela Sandoval.

Vuelos reanudados

Al rededor de las 10 de la mañana, Juan Urcariegui, jefe de Indeci, señaló que problema con los vuelos en el aeropuerto de Pucallpa fue ya resuelto. “La pista ya está en funcionamiento”, aseguró luego de una reunión con el presidente del consejo de ministros, Gustavo Adrianzén y varios congresista en la sede del COEN en Chorrillos.

Por su parte, el primier señaló que no tienen un reporte del cierre del aeropuerto de Pucallpa. Sin embargo, sí señalaó que probablemente hay retrasos en los vuelos: “El fluido de las líneas aéreas está normal”, dijo a la prensa.