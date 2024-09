Incendio forestal llega a Lima: poblado en Huaral en riesgo por avance de las llamas

El Ministerio del Ambiente anunció que los guardaparques han logrado extinguir las llamas del incendio forestal en Iberia, provincia de Tahuamanu en Madre de Dios. Además, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, manifestó que más del 60 % de siniestros se encuentran controlados. Sin embargo, alrededor de las 17:00 horas del 15 de septiembre, se ha reportado una nueva emergencia en el centro poblado Llancay, del distrito de Sumbilca, en la provincia limeña de Huaral.

Infobae Perú conversó con el alcalde distrital de Sumbilca, Armando Espinoza, quien señaló —en horas de la noche del último domingo— que el fuego todavía no ha sido controlado por la poca luz. Es así como solo existe un equipo que se encuentra resguardando la zona.

“El fuego ahorita continúa, porque ahorita está a oscuras. El equipo de Defensa Civil solo está tratando que los comuneros no se acerquen al lugar. A oscuras es imposible trabajar”, manifestó a este medio.

El fuego se encuentra entre 300 y 400 metros de la zona urbana, por lo que temen que pueda comprometer más espacios. Asimismo, la autoridad edil precisó que desconocen cuántas hectáreas se están viendo afectadas.

Alcalde de Sumbilca revela que trabajos por incendio forestal se han paralizado: “Es imposible trabajar a oscuras”| Difusión

“La población se encuentra preocupada porque está afectando sembríos agrícolas y ganado. En estos tiempos están en el campo y es un riesgo para ellos. Lo que se trata es evitar que no se acerquen a la zona”, señaló.

No es la primera vez

El alcalde mencionó que no es la primera vez que sucede esta emergencia en el distrito. De esta manera, contó que dos personas fallecieron al intentar apagar el fuego en los sembríos. El incendio forestal ya fue reportado a través de la plataforma de Defensa Civil.

“Lo estamos coordinando para que mañana [16 de septiembre] ir a campo y evaluar. Mi distrito está catalogado como extrema pobreza, y prácticamente la parte alta se dedica a la ganadería. Entonces, al afectar los sembríos, reduce la economía interna”, agregó.

Además, indicó que estarán atentos a cualquier tipo de ayuda del gobierno regional o nacional. La autoridad dio a conocer que existen otros puntos críticos en su sector que están en peligro ante cualquier desastre natural.

Alrededor de las 5 de la tarde se registró un incendio forestal en Sumbilca, Huaral| Difusión

¿Emergencia controlada?

Más temprano, el premier Gustavo Adrianzén manifestó que todo se encuentra “bajo control”. No obstante, reveló que solo Ica y Loreto no reportan ningún tipo de siniestro de esta magnitud. Mientras tanto, los bomberos señalan que no cuentan con los equipos para mitigar el fuego en el menor tiempo posible, lo que ocasiona su extensión.

“Todas las regiones del Perú, a excepción de Ica y Loreto, están padeciendo de esta emergencia de incendio. Nuestra capacidad de aeronaves, helicópteros y aviones es muy limitada, y la extensión de nuestro territorio es inmensa. En la mayoría de nuestras posibilidades, con los recursos que tenemos, optimizando y priorizando, estamos haciendo frente a gran problema de los incendios forestales”, declaró el presidente del Consejo de Ministros a Latina Noticias.

De acuerdo con las cifras oficiales del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), se han detectado 8.595 focos de calor en diferentes regiones del país. Asimismo, se han confirmado 91 incendios forestales en todo el territorio nacional.

Incendios forestales en Perú

En tanto, tres de estos incendios están en estado de alerta y uno se encuentra bajo control. Estos incendios han sido rastreados utilizando la unidad satelital de monitoreo de calor, la cual permite una detección en tiempo real de estos siniestros.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha pedido al gobierno de Dina Boluarte declarar en emergencia las regiones comprometidas. Además, hace un llamado a Ministerio de Defensa, la Policía Nacional del Perú y los Bomberos para que atiendan la emergencia.