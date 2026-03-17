Corte de agua hoy 19 de marzo en Lima: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Corte de agua en Lima: distritos, sectores y horarios afectados del 17 al 19 de marzo| Andina

Miles de personas afrontarán la suspensión temporal del servicio de agua potable en distintos distritos de Lima entre el 17 y el 19 de marzo debido a trabajos de mantenimiento y empalme en la red, según informó el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

De acuerdo con el reporte de Sedapal, el corte se aplicará de manera escalonada en diversos sectores de Ate, La Victoria e Independencia. El objetivo de la medida es garantizar la limpieza de reservorios y la modernización de la infraestructura.

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Jueves 19 de marzo

La restricción continuará en Independencia, con la limpieza del reservorio en el A.H. 18 de Enero, 12 de Febrero, 20 de Octubre, 19 de Septiembre, Valle Sagrado de los Incas II etapa y U. Popular Tahuantinsuyo (sector 336), de 12:00 m. a 8:00 p. m. Además, se suman áreas como 5 de Abril, Carmen Alto, Leoncio Prado, Señor de los Milagros, Valle Young y ampliaciones de varios asentamientos humanos.

Miércoles 18 de marzo

En La Victoria , las zonas comprendidas son A.H. El Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas y Urb. Tres Marías, entre otras, en el sector 17, entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m.

En Ate , la restricción abarcará la avenida Nicolás Ayllón, avenida Los Frutales, avenida Separadora Industrial, A.H. Matazango, A.H. San Francisco de Ate, además de zonas industriales y la urbanización Fundo Monterrico Grande, en el sector 179, desde las 10:00 a. m. hasta las 11:30 p. m.

El mismo día, en Independencia, se realizará la limpieza del reservorio que abastece al A.H. Hermanos Ayar y zonas cercanas como Belén, 6 de Mayo, Virgen del Carmen I y U. Popular Tahuantinsuyo (sector 336), con suspensión del suministro entre las 12:00 m. y las 8:00 p. m. La interrupción también se extenderá a sectores como El Bosque, 25 de Diciembre, Domingo de Ramos, Valle Cruz de Mayo, Valle Young y Valle Sagrado de los Incas, en el mismo horario.

Martes 17 de marzo

Los trabajos iniciarán en el distrito de Ate. La suspensión del servicio incluye el A.H. Conquistadores, A.H. Trabajadores Textil Vitarte, A.H. Juan Gonzales Berrospi (1.ª etapa), A.H. Cerro Candela y Asociación Tahuantinsuyo, todos en el sector 164, desde las 6:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Además, por la rotura de una tubería matriz, el A.H. Huaycán Zona N (sector 182) verá interrumpido el suministro de 6:25 a. m. a 2:25 p. m.

Recomendaciones para almacenar agua

Utiliza recipientes limpios y con tapa. Escoge baldes, bidones o botellas que no hayan contenido productos químicos ni sustancias tóxicas.

Almacena el agua en lugares frescos y alejados de la luz solar directa. Esto ayuda a prevenir la proliferación de microorganismos y mantiene la calidad del agua.

Separa el agua para consumo y para uso doméstico. Destina envases exclusivos para beber, cocinar y preparar alimentos, y otros para limpieza, higiene personal y otras actividades.

Calcula la cantidad necesaria. Una persona requiere, en promedio, entre 2 y 3 litros de agua potable al día para beber y preparar alimentos. Considera un volumen adicional para aseo y limpieza.