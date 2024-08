Este jueves 29 de agosto, un jalador de colectivos fue asesinado cuando realizaba este trabajo informal a la altura de la cuadra 18 de la avenida Javier Prado, en San Borja. El hecho ocurrió cerca al centro comercial La Rambla y a media cuadra de la Biblioteca Nacional del Perú.

La víctima fue identificada como Alexander Merino Efio, quien se encontraba en la zona cuando fue sorprendido por dos sujetos en una moto lineal. A los pocos minutos, uno de los sicarios dispara contra el trabajador.

Los testigos lo llevaron de inmediato a la Clínica Javier Prado, pero se confirmó su deceso. En el lugar del crimen yace el cartel con el cual laboraba en la zona, donde es conocida por el pase de los colectiveros.

Crimen en Javier Prado: asesinan a jalador de colectiveros en San Borja| Canal N

Estos transportes informales trasladan a las personas por toda la avenida Javier Prado, desde el distrito de La Molina hasta la avenida la Marina, en el Callao.

Cámaras de seguridad registraron a sicarios

Las cámaras de seguridad evidenciaron la llegada de los sicarios en una moto lineal. Al llegar hasta su objetivo le disparan en varias oportunidades para luego huir en sentido contrario para llegar a la avenida La Poesía. Al escuchar las balas, algunos transeúntes corren.

De acuerdo con la información de la Policía Nacional del Perú, el hombre tenía 48 años. Asimismo, se ha cercado la zona para las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, se conoció que los familiares acudieron a la clínica, pero han preferido no dar declaraciones e incluso se habrían enfrentado con la prensa.

Crimen en la avenida Javier Prado: asesinan a jalador de colectiveros en San Borja| Latina Noticias

Operativo a los colectiveros

El último miércoles 28 de agosto se realizó un operativo conjunto con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, la PNP y la Municipalidad de San Isidro para supervisar a los conductores de estos vehículos. Cabe precisar que, estos servicios no están permitidos.

Es así como algunos refieren que hacen servicio particular y otros aceptan que están laborando. Asimismo, los que no cuenten con los permisos para transportar pasajeros pueden llegar a recibir una multa superior a los 20 mil soles. “No está permitido, ¿pero qué hago yo? O me pongo a robar”, señaló un chofer.

“Está ocurriendo de que estos falsos colectiveros asaltan a sus propios pasajeros. Aquí vemos la seguridad de todas las personas, no solamente de los residentes de San Isidro, sino también de todos lo que pasan y hacen uso de las vías”, refiere el representante municipal.

Mientras tanto, otra persona pidió al Congreso que formalice este servicio, a pesar de que existen diversas denuncias de robos en este tipo de transporte.