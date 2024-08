Trabajadores de Palacio de Gobierno exigen aumento salarial y podrían ir a huelga indefinida: “Estamos en pie de lucha”

Trabajadores de Palacio de Gobierno realizan plantón

¿Huelga a la vista? En horas de refrigerio y sin afectar las labores administrativas, alrededor de 160 empleados del Sindicato Unitario de Trabajadores del Despacho Presidencial (SUTRADP) protagonizaron un plantón en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Esta manifestación se llevó a cabo para exigir un incremento en sus sueldos, que no han variado desde hace más de diez años, según cuenta muchos de ellos.

Jorge Gamarra, vocero del sindicato, explicó que muchos trabajadores pertenecen a los regímenes de Decreto Legislativo 728 y Decreto Legislativo 276, ganando un máximo de 2,400 soles. “La labor que desempeña este personal abarca cocina, transporte, limpieza y tareas administrativas que apoyan tanto a la Alta Dirección como al Consejo de Ministros y a la señora Presidenta de la República”, señaló.

Estos trabajadores, que incluyen cocineros, mayordomos, personal de transporte, servicios generales y de contabilidad, han buscado mejoras sin éxito en repetidas ocasiones. “A pesar de que hemos solicitado una serie de reclamos en diferentes oportunidades, nunca hemos sido oídos, sólo han sido promesas y nada más”, añadió Gamarra.

Podrían ir a huelga indefinida

Los trabajadores no descartaron ir a huelga indefinida. (Foto: Andina/Captura de video)

El sindicato advierte que, si sus demandas no son atendidas, tomarán medidas más drásticas. “Hoy estamos haciendo un plantón, tal vez mañana continuemos, pero de no ser escuchados vamos a hacer una huelga indefinida”, afirmó el portavoz del sindicato.

Uno de los trabajadores que se unió a la manifestación declaró que “hace 10 años que no nos aumentan el sueldo, y estamos en pie de lucha. Junto a compañeros de transporte y servicios generales, nosotros sí brindamos servicios directos a la presidenta y a todo el personal administrativo”.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte del Gobierno ante estas demandas, y el sindicato se mantiene en alerta por una posible escalada del conflicto si no se llegan a acuerdos.

Maestros evalúan paro nacional

Alfredo Velásquez, secretario de Asuntos Pedagógicos del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), comunicó que la huelga de hambre a nivel nacional emprendida por los docentes podría escalar a una huelga nacional indefinida. La decisión final se tomará el próximo 31 de agosto, tras una asamblea nacional.

Maestros del Sutep acatarán una huelga nacional indefinida desde el 31 de agosto y hacen responsable de lo que les pase a la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Los maestros exigen al gobierno de la presidenta Dina Boluarte un salario digno y un incremento del porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a la educación al 6%, conforme lo establece la Constitución peruana y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Velásquez expresó que la responsabilidad por cualquier perjuicio a la integridad de los docentes que participen en las protestas recae en la mandataria y en el ministro de Economía. “Nosotros responsabilizamos en primer lugar de lo que le va a pasar a los maestros y auxiliares que están asumiendo el paro a largo y ancho de la patria, a la presidenta de la República, porque esto se debe realmente a su intransigencia e indiferencia”, afirmó Velásquez a Exitosa.

Hasta el momento, los profesores han realizado paros, movilizaciones y la actual huelga de hambre con el objetivo de no afectar las clases de los estudiantes ni el año escolar. No obstante, de no obtener una respuesta favorable, Sutep se verá obligado a suspender las clases para ir a una huelga nacional, acatada por más de 400 mil profesores a nivel nacional, resaltó Velásquez.

El sindicato también ha reclamado que los ministros de Educación, Morgan Quero, y de Economía, José Arista, además de la presidenta Boluarte, prioricen la educación.