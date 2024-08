Vecinos capturan a ladrón que robó más de 20 casas en Chorrillos: denuncian que desapareció de la comisaría y fue recapturado

Chorrillos: Vecinos atrapan a ladrón de casas mientras se llevaba una cocina

Luis Alberto Ramírez Egusquiza, un hombre de 27 años conocido como “Wuicho”, ha sido capturado in fraganti por los vecinos del Asentamiento Humano (AA.HH.) San Genaro 2, en el distrito limeño de Chorrillos mientras intentaba robar una cocina de mesa.

Este incidente tuvo lugar el último lunes 19 de agosto alrededor de las 8:30 a.m., y ha logrado desencadenar una serie de eventos que han dejado al descubierto la frustración de los pobladores por la falta de actuación de las autoridades policiales.

Los vecinos afirman que Ramírez ha estado cometiendo numerosos robos en la zona desde el año 2022. Según detallaron los residentes a América Noticias, este hombre ha sido responsable de más de 20 robos, muchos captados por las cámaras de seguridad. Sin embargo, las denuncias presentadas en la comisaría de San Genaro no han llevado a acciones efectivas por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que ha generado una profunda desconfianza en las autoridades.

El último intento de robo de Ramírez fue frustrado cuando el propietario de la vivienda se topó con él en plena acción y, con la ayuda de los vecinos, lograron reducirlo. Posteriormente, lo ataron con una soga, lo desnudaron y lo golpearon, en un acto de justicia por mano propia, antes de notificar a la PNP.

Ladrón habría sido liberado varias veces de la comisaría. (Foto: Captura de video/Composición)

Lo más alarmante de esta situación es que Luis Alberto Ramírez ha sido detenido en varias ocasiones por agentes policiales. No obstante, según los testimonios de los habitantes, siempre ha sido liberado, lo que ha exacerbado el descontento y la impaciencia de la comunidad.

Fue así que este patrón de detenciones y posteriores liberaciones ha intensificado los reclamos por una respuesta más contundente por parte de las autoridades.

Tras el incidente del 19 de agosto, las fuerzas del orden finalmente se hicieron presentes en el lugar y detuvieron a Ramírez, quien se encuentra bajo custodia. Según los residentes, esperan que con esta denuncia masiva por parte de la comunidad, Ramírez finalmente enfrente una consecuencia judicial efectiva que ponga fin a su serie de delitos.

Vecinos organizados exigen encierro de ladrón

Cansados de los constantes robos, los vecinos de Genaro 2 se organizaron como comunidad para hacer respetar sus derechos y proteger sus objetos de valor, por lo que se abastecieron de silbatos y otros implementos de alerta para alertarse ante la presencia de cualquier ladrón y así evitar que se lleven sus pertenencias.

“Este señor ha robado a todos los vecinos. [Como es reincidente] lo hemos estado esperando y afuera de mi casa logramos capturarlo. Entró por la ventana de tripley de mi casa y se intentó llevar la cocina, pero como la puerta ha estado con llave no se la pudo llevar. El vecino se ha percatado y con un silbato, vine rápido y lo hemos capturado. Este señor no tiene piedad con los vecinos”, señaló Juan César Bardales, uno de los vecinos afectados.

De otro lado, una de las vecinas quien no se quiso identificar por temor a las represalias, señaló al mencionado medio que le han pedido a las autoridades de la PNP quer no liberen al ladrón, ya que podría volver al AA.HH para cobrar venganza.

“Lo hemos capturado, lo hemos llevado a la comisaría y lo que pedimos es que no lo suelten. Nosotros no sabemos si hoy amaneció en la comisaría, porque el día de ayer por arte de magia se escapó y fue recapturado. Nosotros pedimos el apoyo del alcalde. Todos los vecinos lo hemos apoyado para que se reelija, pero hasta ahora no vemos su apoyo. Pedimos justicia, a la proxima nos puede hasta matar”, señaló notablemente asustada.