Magaly TV La Firme, EN VIVO: minuto a minuto del programa de espectáculos de este jueves 15 de agosto

¿Qué pasó en ‘Magaly TV La Firme’ el 14 de agosto?

En el programa del 14 de agosto, Magaly Medina inició su cuestionando a Alejandra Baigorria por poner en pausa los preparativos de su boda. A su vez, le recomendó a la empresaria preguntarse si realmente quiere unirse en matrimonio con Said Palao.”Alejandra ha hecho una carrera impresionante y es posible que Said Palao no le llegue ni a los talones, por más que ella haya tratado de jalarlo y arrastrarlo”, señaló en ‘Magaly TV La Firme’.