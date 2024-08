Magaly Medina es acusada de discriminación tras filtrarse audio: “Cuál será el matrimonio ficho que van, seguro en SJL”

Filtran audio de Magaly Medina discriminando a un DJ de su programa Magaly Tv La firme. Twitter: @firuulaiss8.

En más de una ocasión, Magaly Medina ha expresado su descontento con el desempeño de sus DJs, criticando especialmente la selección de canciones que utilizan durante sus programas en vivo.

Al respecto, varios músicos han señalado que la polémica periodista los ha maltratado e incluso han mencionado que el pago no es bueno. A esto se suma un reciente audio que filtró DJ Sergio Delgado en sus redes sociales, el cual fue compartido rápidamente.

Aquí se le escucha a la comunicadora confirmar su descontento con el trabajo de sus musicalizadores. Además, expresa una desafortunada frase sobre los eventos de San Juan de Lurigancho.

“Las que me están poniendo son demasiado antiguas, las ponen todos los otros y las que digo que no. Yo no sé. yo sé cuales me gustan y en base a eso agarras. Pero no, ¿por qué es mucha casualidad que son las mismas canciones con las que he botado a los otros DJ, las mismas”, se le escucha decir muy disgustada a un miembro de su produccion.

El interlocutor señala que el DJ emplea las canciones que usualmente coloca en los matrimonios donde los contrata y son de alto presupuesto. Ante ello, Magaly Medina emplea una frase que fue catalogada por los usuarios de las redes sociales como clasista.

“¿Cuál será el matrimonio ‘ficho’ al que van?, de repente en San Juan de Lurigancho, ¿no? De repente su matrimonio ‘ficho’ debe ser ahí”, resaltó.

Magaly Medina lanza convocatoria nacional para elegir a su nuevo DJ

Hace unos días, la conductora Magaly Medina sorprendió a todos sus televidentes con un inesperado anuncio y expresó su frustración con el actual DJ de su programa. La figura de ATV criticó duramente a su colaborador y abrió una convocatoria para encontrar a su reemplazo, destacando que ella misma será la encargada de la selección final.

“Gracias, gracias. Al revés de lo que yo pido. En fin, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos este problema, ya no sé cuánto tiempo. A partir de ahora convoco un casting nacional de DJs”, dijo Medina, muy molesta. Incluso, la periodista no quiso bailar la canción que le pusieron.

También agregó que la producción del programa solo se encargará de los detalles logísticos, y los interesados deberán enviar sus currículos a Avenida Arequipa, 3570, San Isidro, Lima. Como se sabe, es la sede principal de las instalaciones de ATV.

“Les diremos el día en que todos vengan ante mí a hacer el casting. Miércoles 5 de la tarde, el casting lo acabamos de decidir, ya está listo. Se elegirá al mejor, al mejor y no vamos a probar. Todas las noches uno diferente me alteran. No tengo paciencia”, sostuvo.

Ex DJ de Magaly Medina propone no postular a la convocatoria para encontrar nuevo DJ. (Foto: Captura de IG)

Sin embargo, el ex DJ del programa, Sergio Delgado, criticó públicamente a la presentadora Magaly Medina e hizo una contundente advertencia a los musicalizadores que piensan postularse a la convocatoria abierta para encontrar un nuevo DJ.

Además, compartió su experiencia laboral con la popular ‘Urraca’ a través de su cuenta de Instagram, sugiriendo que el trato recibido no justificaba el pago, el cual, afirmó, no era suficiente para soportar el presunto maltrato.

El DJ instó a sus colegas a no participar en la convocatoria y dejó claro que, en su opinión, la profesión merece respeto. “Amigos DJ y musicalizadores, tengan un poco de amor propio y no vayan a este casting. Hay que enseñarle que nuestra profesión se respeta... no vayamos, no se aloquen, no tiene un buen pago y el maltrato va a estar presente, se lo garantizo. El tiempo ya me dio la razón”, escribió.

Ex DJ de Magaly Medina pide no postular a la convocatoria. (Foto: Captura de IG)