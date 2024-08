Christian Domínguez elogía el físico de Karla Tarazona y asegura sentir ‘amor’ por ella

Christian Domínguez elogió el físico de Karla Tarazona. (Foto: Captura de IG)

Christian Domínguez volvió a ser noticia al hablar abiertamente sobre su relación actual con Karla Tarazona y no escatimó en elogios hacia la madre de su hijo. Hace poco, el cantante de cumbia expresó su afecto y admiración por su compañera de ‘Préndete’, destacando no solo el vínculo emocional que comparten, sino también las cualidades físicas de su pareja.

El líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’ no solo señaló que siente un ‘cariño y amor’ especial por su expareja, también indicó que le gusta mucho el aspecto físico de la mamá de su segundo hijo, tildándola de ‘mujerón’.

Karla Tarazona, quien se ha desempeñado en el ámbito de la conducción de televisión, también había hecho declaraciones acerca de Domínguez, refiriéndose a él como ‘cholo power’. Este apodo parece resonar positivamente en el cantante, quien lo menciona con una mezcla de humor y aprecio.

Karla Tarazona confiesa atracción por Christian Domínguez. (Captura: Al Sexto día)

En cuanto a retomar su relación amorosa con Tarazona, Christian Domínguez fue claro sobre este tema, señalando que en este momento siente temor en acelerar las cosas entre ambos, luego de ser captados besándose, por lo que precisó que solo el tiempo dirá si ambos están destinados a estar nuevamente juntos, de lo contrarío, seguirán siendo amigos.

En otro momento, Christian Domínguez contó cómo es que le comunicaron a sus hijos sobre el beso que se vio en televisión. De acuerdo al cumbiambero, ellos saben perfectamente que todavía no son pareja, pero que ambos sienten un cariño especial. La reacción de los menores fue tomado con total calma y entienden la situación actual que atraviesan.

Christian Domínguez estará en la misma fiesta patronal que Pamela Franco

Recientemente, se anunció que Pamela Franco y Christian Domínguez compartirán escenario en una fiesta patronal en Huamachuco, lo que ha captado gran atención mediática. Además de reunir a esta expareja, se destacó que Christian Cueva, quien es parte del equipo de donaciones del evento, también estará involucrado. La noticia generó revuelo por la presencia de estas figuras y su relación pasada.

Magaly Medina se pronunció sobre el tema en su programa, sugiriendo que el evento podría ser simplemente una maniobra para atraer la atención del público. “Christian Domínguez ha firmado un contrato para presentarse en Huamachuco en unos días, pero ¿quién ha firmado para presentarse? Pamela Franco. ¿Y quién es el padrino de esta fiesta popular en Huamachuco? Nada más que Christian Cueva, que les ha donado los fuegos artificiales, en este festival que es el 14 de agosto”, comentó Medina, insinuando que todo podría ser parte de un show mediático.

Christian Domínguez cantará en evento con Pamela Franco.

Frente a estas especulaciones, Christian Domínguez fue consultado sobre su participación en el evento. El cantante y líder de la Gran Orquesta confirmó su presencia y mencionó que, aunque al principio no estaba completamente al tanto de los detalles del evento, ya se había coordinado adecuadamente su actuación. “Si confirmado (estaré en el evento). Cuando hablé no sabía los pormenores porque no veo la parte de los contratos, pero efectivamente si está todo coordinado, justamente lo que decía los horarios, no hay ningún problema”, explicó en ‘Todo se Filtra’.

Domínguez también aclaró que, a pesar de compartir el lugar con Pamela Franco, no estarán juntos en el escenario. “Cada uno tiene su momento y su tiempo y no hay ningún problema de trabajar en el mismo lugar. No tengo problemas si ella es la mamá de mi hija”, dijo, asegurando que la situación no representará un conflicto para él.