El Niño Costero cambia planes por Semana Santa: turistas evitan playas del norte y optan por el sur peruano

El Fenómeno El Niño ha golpeado duramente el norte de Perú con intensas lluvias y huaicos, afectando gravemente los destinos turísticos playeros más populares para Semana Santa. Descubre cómo los viajeros están cambiando sus planes y buscando nuevas alternativas | Video: 24 Horas

A pocos días de Semana Santa, miles de peruanos alistan maletas para aprovechar el feriado largo. Sin embargo, este 2026 el panorama es distinto. El impacto del fenómeno de El Niño Costero ha alterado los planes de viaje debido a las lluvias intensas, huaicos y daños en infraestructura, especialmente en el norte del país.

Las playas más concurridas de esa zona, como Máncora en la región de Piura, Punta Sal en Tumbes y Vichayito también en Piura, han sido duramente afectadas por el mal clima. Accesos restringidos, viviendas dañadas y servicios turísticos limitados han reducido considerablemente la llegada de visitantes en comparación con años anteriores.

Lucy Mier y Tera, vocera de la Cámara de Comercio de Lima, señaló para el noticiero de 24 Horas que estas zonas tenían altas expectativas de recibir turistas, pero la situación climática ha cambiado el escenario. “No va a suceder como en otras oportunidades”, advirtió, al referirse a la baja afluencia en el norte.

El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)

Ante este contexto, muchos viajeros han decidido modificar sus destinos. El Sur Chico y otras zonas del sur del país se han convertido en las principales alternativas, al registrar menor impacto por las lluvias y ofrecer mayor accesibilidad desde Lima.

“En el caso del sur, al no ser tan afectado, la gente ha preferido ir a un lugar más cercano”, explicó Mier y Tera, destacando que esta zona ha ganado protagonismo durante la actual temporada.

Otro cambio importante es el comportamiento del turista. A diferencia de años anteriores, las reservas ya no se realizan con meses de anticipación. Ahora, los viajeros esperan hasta el último momento para definir su destino, dependiendo principalmente de las condiciones climáticas.

Así, la temporada de Semana Santa 2026 refleja cómo los fenómenos climáticos no solo afectan a las regiones, sino que también transforman las decisiones de viaje y el movimiento del turismo interno en el país.

Fenómeno El Niño: ¿qué se espera para abril?

El fenómeno de El Niño Costero ya muestra señales claras en el litoral peruano y marcará el comportamiento climático en los próximos meses. Según reportes difundidos por medios de comunicación, el evento se encuentra en una fase inicial con condiciones cálidas en el mar, lo que genera una mayor variabilidad atmosférica, incremento de lluvias en algunas regiones y cambios en los patrones habituales del clima.

De acuerdo con especialistas del Senamhi y el ENFEN, se espera que a partir de abril el país experimente un otoño más cálido de lo normal. Este escenario estaría asociado al calentamiento del mar frente a la costa, que no solo intensifica las precipitaciones en la zona norte y central, sino que también eleva las temperaturas del aire durante la transición hacia el invierno.

Además, los expertos advierten que este evento podría evolucionar de una intensidad débil a moderada en los siguientes meses, prolongando sus efectos incluso hasta el invierno. Aunque no necesariamente implicará lluvias extremas fuera de temporada, sí provocará un clima más templado de lo habitual, con inviernos menos fríos y condiciones térmicas atípicas en gran parte del país.